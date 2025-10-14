Video Contractele de închiriere pentru plaje nu mai sunt prelungite. Operatorii, nevoiți să demoleze structurile existente: „Totul se face pe repede-înainte”

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a decis să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral, care expiră în octombrie 2025. În locul acestora, vor fi organizate licitații publice deschise, la care toți operatorii vor avea „șanse egale” de participare. Decizia a stârnit însă reacții puternice din partea operatorilor de plajă, care acuză lipsa de transparență și distrugerea investițiilor făcute în ultimii ani.

Administrația Națională Apele Române a anunțat, luni, printr-un comunicat de presă, că pregătește organizarea unor noi licitații publice pentru închirierea sectoarelor de plajă cu destinație turistică, aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL).

„Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente”, au transmis reprezentanții ANAR, invocând prevederile din O.U.G. nr. 202/2002 și Legea Apelor nr. 107/1996. Instituția precizează că „nu se poate da curs favorabil solicitărilor de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică ce ajung la termen în luna octombrie 2025”.

Reprezentanții ANAR motivează decizia prin dorința de a asigura „transparență, egalitate de tratament și o administrare eficientă a bunurilor publice”. Potrivit acestora, verificările interne și interinstituționale din ultimii ani au scos la iveală „nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanțe între suprafețele închiriate și cele utilizate efectiv”.

Directorul general al ANAR, Florin Ghiță, a subliniat că scopul măsurii este o administrare corectă și echitabilă: „Pregătim o nouă etapă de administrare transparentă și eficientă a plajelor turistice. Nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitații publice deschise, în care toți operatorii interesați vor avea șanse egale de participare. Scopul nostru este să corectăm disfuncționalitățile constatate în trecut și să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului”.

Ministrul Mediului: Chiriile erau atât de mici încât se recuperau într-o zi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a susținut decizia ANAR, argumentând că vechile contracte au fost încheiate în condiții dezavantajoase pentru stat. „Plajele de pe litoral au fost închiriate în condiții extrem de avantajoase pentru chiriași. Făcusem un calcul: pentru șezlongurile care ar fi putut fi puse pe anumite plaje, chiria pentru 10 ani de zile se putea plăti practic într-o singură zi de vară”, a declarat ministrul la TVR Info.

Buzoianu a subliniat pierderile majore suferite de statul român: „Vă dați seama câți bani pierde statul român din lucrul acesta”. Ea a precizat că „la contractele care au încetat de acum încolo vor fi reanalizate toate condițiile”, pentru a asigura un echilibru între interesele statului și ale operatorilor.

Ministrul Mediului a reamintit și existența unui proiect de lege aflat în Parlament, care prevede ca 20% din fiecare plajă să fie oferită gratuit localităților, pentru acces liber al românilor. „Aceste spații nu trebuie să fie umplute de tot felul de beach bars. Ele trebuie să fie destinate oamenilor, nu afacerilor”, a avertizat Buzoianu.

„Totul se face pe repede-înainte, fără argumente”

Decizia ANAR a stârnit nemulțumirea operatorilor de plajă, care spun că măsura a fost luată „pe ușa din dos” și că statul ignoră investițiile făcute de micii antreprenori în ultimul deceniu.

Un operator de plajă, contactat de Adevărul, a declarat: „Deși am depus solicitări pentru prelungirea contractului, ni s-a răspuns abia pe 8 octombrie că nu sunt de acord, fără nicio explicație. După câteva zile, ni s-a spus că pe 15 expiră contractul și trebuie să predăm plaja, liberă de orice construcții. Totul se face pe repede-înainte, fără argumente, ca să ne țină într-o stare de incertitudine”.

Acesta a criticat și decizia de demolare imediată a construcțiilor de pe plajă: „Acolo sunt niște construcții care au primit milioane de turiști în 10 ani. Vor să fie date jos în câteva ore. Dacă tot vom participa la licitații, ce rost are demolarea? Este o risipă uriașă de resurse și o atitudine ostilă față de mediu și investitori”.

Operatorii anunță că vor organiza o conferință de presă mâine, în care vor prezenta punctul lor de vedere și vor cere explicații oficiale pentru decizia ANAR.

Operatorii de plajă: „Meritau măcar să fie întrebați dacă vor o prelungire”

Decizia ANAR a stârnit reacții dure din partea operatorilor de plajă, care susțin că măsura îi dezavantajează pe cei care au investit timp și bani pentru dezvoltarea litoralului.

Un fost operator din Mamaia Nord, cu 12 ani de experiență în domeniu, a transmis o scrisoare deschisă ministrului Mediului: „Declarația dvs. este revoltătoare, la fel ca decizia de a nu prelungi contractele celor care au ajutat la ridicarea zonei Mamaia Nord. În primii cinci ani am adus bani de-acasă ca să pregătim plajele. Apoi au venit doi ani de pandemie. Doar în ultimii trei ani am avut, în sfârșit, profit. Cei care și-au făcut datoria fără să încalce contractul meritau măcar să fie întrebați dacă vor o prelungire”.

Același operator avertizează că licitațiile „transparente” ar putea avantaja marii investitori din zonă: „Urmează licitații care vor fi câștigate de mogulii imobiliari. Se vor scoate la licitație plaje fără PUZ, unde nu este legal să se construiască beach baruri, cabine sau dușuri. Fără nimic – doar umbrele și șezlonguri. Și totuși, acolo au funcționat deja 33 de plaje fără niciun contract, în sezonul 2025”. Conform unui document al ABADL, publicat de Dobrogea Live, „printre firmele care au exploatat ilegal plaja se numără oameni de afaceri puternici și persoane influente. Printre proprietarii societăților se numără fosta șefă a Turismului, socrii primarului interimar al Bucureștiului, un deputat și puternici oameni de afaceri”.

Licitații extinse și noi reguli

Apele Române a anunțat că, odată cu expirarea contractelor, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral va organiza noi licitații și va extinde suprafețele disponibile pentru închiriere, conform Hotărârii Guvernului nr. 120/2023. „Această măsură va permite valorificarea eficientă a resurselor costiere, creșterea veniturilor la bugetul de stat și o administrare responsabilă a domeniului public al apelor. 50% din sumele obținute vor merge la bugetul de stat, iar restul vor fi folosite pentru investiții în întreținerea și protejarea plajelor Mării Negre”, a transmis ANAR.