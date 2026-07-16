Dezbinare în PNL: disidentul Alin Tişe contestă conducerea partidului și mobilizează aripa liberal-conservatoare

Ruptura din PNL se adâncește. Alin Tișe spune că a „activat” o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul partidului și îi acuză pe „greii” PNL că au confiscat formațiunea.

Tensiunile din PNL sunt departe de a se fi stins. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, unul dintre cei mai vocali critici ai premierului interimar ILie Bolojan şi ai conducerii partidului din ultimele luni, anunță că a pus bazele unei Platforme Liberal-Conservatoare în interiorul formațiunii și îi cheamă alături de el pe liberalii care încă mai cred în valorile tradiţionale ale liberalismului.

Într-un amplu mesaj publicat joi, 16 iulie, pe Facebook, Alin Tișe spune că nu se mai simte reprezentat de liderii PNL și îi acuză că au blocat partidul în conflicte interne, în timp ce România traversează o perioadă dificilă.

„Scriu aceste rânduri ca un om care a fost făcut, pe rând, trădător de PNL, pesedist, userist și chiar aurist. Dacă a pune România înaintea intereselor de partid înseamnă trădare, atunci fiecare să judece singur cine sunt adevărații trădători.

De peste 70 de zile, România stă blocată. Am cerut guvern stabil și am procedat drept și corect față de țară. Nimic din explicațiile acestor iresponsabili nu poate fi acceptat în fața interesului de stabilitate a acestei țări. Absolut nimic!”, a scris liberalul.

El semnalează faptul blocajul politic începe să producă efecte economice, în timp ce Ilie Bolojan şi cei din cercul său își consumă energia în lupte pentru putere, în loc să caute soluții.

„Iresponsabilitatea decidenților va avea consecințe de neimaginat pentru români.

Statul este blocat, economia suferă, mediul privat este împins spre faliment, oamenii își pierd locurile de muncă, iar liderii decidenți din PNL își consumă energia în orgolii, răzbunări și calcule de putere. Este inadmisibil.

Nu mă interesează cine a început. Nu mă interesează cine are ultimul cuvânt. Nu mă interesează acum vinovații. Judecata va fi a electoratului, nu a liderilor închipuiți nelegitimați prin vot.

Mă interesează un singur lucru: România nu are voie să mai piardă nici măcar o zi”, afirmă acesta.

„PNL nu este proprietatea câtorva oameni”

Liberalul spune că actuala conducere nu mai reprezintă valorile partidului și anunță că va activa în interiorul PNL o Platformă Liberal-Conservatoare, despre care afirmă că urmărește readucerea formațiunii la principiile sale tradiționale.

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„Nu mă simt reprezentat de «greii» PNL, care confundă încăpățânarea cu forța și orgoliul cu leadershipul. Ei nu reprezintă singuri spiritul liberal și nici valorile pe care acest partid a fost construit.

PNL nu este proprietatea câtorva oameni.

PNL aparține fiecărui membru care crede în libertate, responsabilitate și patriotism. Deci, îmi aparține și mie și multor colegi care gândesc diferit decât cei care acum au confiscat partidul într-un jenant cult al personalității, uitând care este scopul și rolul acestui partid istoric.

De aceea, începând de astăzi, voi activa în interiorul PNL o Platformă Liberal-Conservatoare.

Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător. Nu eu m-am dezis de principiile și valorile liberalismului conservator.

Nu împotriva partidului, ci pentru regăsirea lui pe calea dreaptă. Nu pentru a dezbina, ci pentru a reda PNL identitatea pe care prea mulți au abandonat-o din interese personale”, a transmis Tișe.

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Președintele CJ Cluj spune că noua platformă va promova trei direcții pe care le consideră definitorii pentru identitatea partidului: patriotismul, liberalismul economic și conservatorismul social.

„Valorile acestei platforme, abandonate în prezent de o parte din conducerea partidului, sunt simple și ferme:

● Național - iubire de țară, nu naționalism.

● Liberal - libertate, inițiativă, dreaptă productivă, antreprenoriat /mediu de afaceri, economie puternică, reforma țării și respect pentru muncă.

● Conservator - credință în familie, tradiție, responsabilitate și continuitate. Nu progresism și neomarxism”, enumără el principale direcţii ale doctrinei liberale. „Fac această încercare și îi invit pe toți colegii care încă mai cred în PNL - liberal conservator - să se manifeste în acest crez, pentru un PNL regăsit.

Fac asta cu buna credință că merg pe calea dreaptă.

Nu pentru un om. Nu pentru o funcție. Nu pentru dezbinare. Ci pentru un ideal!

Țara înaintea partidului!

Partidul înaintea orgoliilor șefilor trecători!

România înaintea tuturor!”, şi-a încheiat el mesajul.