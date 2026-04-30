PNL Argeș acuză consilierii PSD că au votat împotriva revocării vicepreședintelui CJ Argeș, trimis în judecată de DNA pentru corupție

Consilierii județeni din partea PSD în Argeș au votat împotriva revocării din funcţie a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, Marius Nicolaescu, trimis în judecată de DNA pentru abuz și falsuri în cumpărarea de locuințe supraevaluate pentru persoane vulnerabile.

Proiectul de revocare a vicepreședintelui Marius Nicolaescu a fost respins cu 13 voturi împotrivă şi 11 voturi „pentru”. Cei care au votat pentru menţinerea lui Nicolaescu în funcţia de conducere sunt colegii de partid de la PSD, scrie News.ro.

„În loc să transmită un semnal minim de responsabilitate, decenţă şi respect faţă de argeşeni, PSD Argeş a ales să îşi apere omul de partid şi să transforme Consiliul Judeţean într-un scut politic pentru un vicepreşedinte cu grave probleme penale. (...)

Majoritatea PSD a demonstrat însă că, pentru ei, interesul de partid este mai presus de interesul public. Au respins revocarea lui Marius Nicolaescu şi au ales să ignore semnalul de integritate pe care orice administraţie responsabilă ar fi trebuit să îl dea.

PNL Argeş consideră că această decizie ridică serioase semne de întrebare privind modul în care sunt cheltuiţi banii judeţului. Argeşenii ajung să plătească salariul unui vicepreşedinte trimis în judecată, salariile aparatului juridic al instituţiei şi, suplimentar, onorarii pentru avocaţi externi. Aceasta nu este administraţie responsabilă. Este protecţie politică plătită din bani publici”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de PNL Argeş.

Liberalii îi critică pe social-democrați pentru că au votat angajarea unor avocați externi în cazul de corupție al lui Marius Nicolaescu, deși CJ Argeș are deja consilieri juridici, și acuză partidul că își apără membrii în pofida impactului negativ asupra imaginii județului.

„PNL Argeş afirmă ferm că instituţiile publice nu trebuie transformate în refugii pentru politicieni cu probleme penale. Consiliul Judeţean Argeş nu este proprietatea PSD şi nu trebuie folosit pentru apărarea intereselor de partid”, subliniază PNL Argeş, anunţând că va continua să ceară respectarea principiilor de integritate în administraţia judeţeană.

Demersul de revocare a lui Marius Nicolaescu din funcţia de vicepreşedinte al CJ Argeş a fost iniţiat de 8 consilieri judeţeni ai PNL Argeş, împreună cu 2 consilieri USR, un consilier reprezentând Forţa Dreptei şi un consilier judeţean al AUR.

Ce acuzații i se aduc vicepreședintelui CJ Argeș

La începutul lui aprilie, DNA a anunțat trimiterea în judecată a mai multor funcționari publici și persoane din mediul privat implicate în achiziția ilegală a cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile în Argeș.

Printre inculpați se numără Eftime Tatiana, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Argeș, Nicolaescu Marius-Florinel și Gogoașe Adela, director general adjunct al D.G.A.S.P.C. Argeș.

Aceștia sunt acuzați de folosirea de informații nedestinate publicității pentru obținerea de foloase necuvenite și de abuz în serviciu, potrivit unui comunicat DNA.

De asemenea, Neagu Adrian, arhitect șef al orașului Ștefănești și membru al comisiei de recepție, este acuzat de două infracțiuni de fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

În mediul privat, au fost trimiși în judecată B.P.S., administratorul SC BEST OIL SORAMA SRL, și N.I., reprezentanta SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, pentru complicitate la abuz în serviciu și fals în înscrisuri.

Procurorii susțin că, în 2023, trei funcționari ar fi furnizat informații confidențiale lui B.P.S., administrator al SC BEST OIL SORAMA SRL, facilitând construirea unor imobile ulterior cumpărate de DGASPC Argeș la prețuri supraevaluate.

Pentru autorizații, firma SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, condusă de N.I., ar fi falsificat documente, iar arhitectul-șef Neagu Adrian ar fi confirmat în mod fals finalizarea lucrărilor.

Prejudiciul estimat pentru DGASPC Argeș este de 316.000 lei, iar firma ar fi obținut peste 1,1 milioane lei. DNA a trimis dosarul la Tribunalul Argeș și a dispus măsuri asigurătorii, subliniind că inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.