Un deputat liberal acuză PSD că își menține oamenii în funcții-cheie: „Îi lasă acolo unde se decid banii”

Deputatul liberal Octavian Oprea acuză PSD că induce în eroare opinia publică atunci când afirmă că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile guvernamentale.

Deputatul PNL susține că nu toți oamenii propuși de PSD în funcții guvernamentale și-au dat demisiile, așa cum susțin social democrații.

El a oferit exemplul lui Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), un demnitar susținut de PSD care a rămas „bine ancorat” în funcție.

„PSD minte cum respiră. Acum câteva minute, Partidul Social Democrat a transmis un comunicat prin care încearcă să le vândă românilor ideea că toți demnitarii susținuți de PSD și-au depus demisiile. FALS !!! Șefii de agenții au rămas bine ancorați în funcții, iar unul dintre cele mai clare exemple este Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD pentru ocuparea acestei funcții de demnitate publică. Responsabilitatea pentru dezastrul de la ADR nu mai poate fi pasată de la un birou la altul. Cloudul guvernamental, proiect de peste 550 de milioane de euro, finanțat prin PNRR, a ajuns să fie prezentat cu rezultate jenante: 9 aplicații migrate din 41 asumate, cu riscul pierderii a aproximativ 50 de milioane de euro. În același timp, din cauza incompetenței și a eludării prevederilor legale de către președintele Dragoș Cristian Vlad, Autoritatea pentru Digitalizarea României are astăzi toate achizițiile blocate iar implementarea Platformei Naționale de Interoperabilitate este cu totul în aer!”, spune deputatul Octavian Oprea, într-un mesaj pe Facebook.

Acesta mai susține că digitalizarea României nu se poate face cu comunicate mincinoase, cu șefi ținuți în funcții pe criterii politice și cu oameni care blochează proiecte vitale pentru stat.

„PSD spune că pleacă, dar își lasă oamenii în punctele-cheie, acolo unde se decid bani, contracte și proiecte importante. Îi cer public domnului Dragoș Cristian Vlad să își înainteze de îndată demisia de onoare. România nu își permite să piardă bani europeni și ani întregi de reforme pentru ca PSD să își protejeze sinecurile”, a mai menționat Octavian Oprea.

Dragoş-Cristian Vlad a fost numit în 2022 în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Digitalizarea României. El a fost propus de PSD și este considerat un apropiat al grupării Sebastian Ghiţă – Rovana Plumb.

Și subprefectul PSD de la Constanța își sfidează colegii și refuză să demisioneze. Marilena Dragnea, numită în funcție din partea Partidului Social Democrat, ar refuza să-și prezinte demisia, așa cum au solicitat liderii social-democraților imediat după anunțul depunerii moțiunii de cenzură alături de AUR.