search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De la „gemul bunicii” la „mă doare-n cot de deficit”, România plătește scump declarațiile iresponsabile

0
0
Publicat:

De la „mă doare-n cot de deficit” la „gemul bunicii în vizorul ANAF”, politicienii români transformă economia într-un spectacol populist. Consultantul în comunicare strategică Mihnea Predeteanu avertizează că acest limbaj relaxat subminează credibilitatea României în fața Comisiei Europene și a piețelor financiare.

Deficitul bugetar, tot mai des invocat în retorica populistă. Foto: Shutterstock
Deficitul bugetar, tot mai des invocat în retorica populistă. Foto: Shutterstock

Trei declarații, un singur efect: pierderea încrederii

În doar câteva zile, trei episoade publice au readus în prim-plan tema responsabilității fiscale: declarațiile senatorului PSD Adrian Streinu-Cercel despre „deficitul care se șterge din pix”, afirmația președintelui ANAF despre gemul bunicii și dezvăluirea făcută de Marcel Boloș privind reacția fostului premier Marcel Ciolacu - „mă doare-n cot de deficit” - la avertismentele privind deficitul bugetar.

Consultantul în comunicare strategică, PR și Public Affairs Mihnea Predeteanu explică pentru „Adevărul.ro” cum limbajul public al demnitarilor și al instituțiilor poate avea efecte directe asupra credibilității României.

Mihnea Predeteanu Foto: LinkedIn
Mihnea Predeteanu Foto: LinkedIn

Deficitul nu e o glumă

„Este o declarație nefericită, pentru că pe toți românii îi doare deficitul bugetar, inclusiv pe domnul doctor. Un deficit de 8,7% din PIB înseamnă că trăim pe datorie și ne împrumutăm la dobânzi tot mai mari. Tratatul de la Maastricht permite maximum 3%. Noi avem de trei ori mai mult. Iar consecința o simțim prin taxele crescute și prin scumpiri”, explică Mihnea Predeteanu referindu-se la declarațiile senatorului PSD Adrian Streinu-Cercel.

El subliniază faptul că referirea la Polonia, care ar fi fost iertată de o parte din datorii, este o eroare de interpretare. „Atunci au existat acorduri speciale. Astăzi, nimeni nu va ierta datoriile României doar pentru că un politician spune că nu contează. Cu cât ignorăm realitatea fiscală, cu atât consecințele vor fi mai dure.”

„Gemul bunicii”, o lecție despre cum nu se comunică

Predeteanu comentează și declarația președintelui ANAF, Adrian Nica, potrivit căruia „gemul făcut în casă de bunica” intră în calculul gap-ului de TVA.

„Este exemplul clasic de cum o explicație tehnică se transformă într-o criză de imagine. Președintele ANAF a vrut, probabil, să vorbească despre autoconsum și metodologia de calcul, dar formularea a fost complet neinspirată. Rezultatul a fost o explozie de ironii care au șters orice intenție de clarificare. În loc de transparență, s-a produs neîncredere.”

Citește și: Marcel Boloș, episod cu premierul Marcel Ciolacu: „Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit”

Consultantul spune că efectul principal este deteriorarea imaginii instituției. „Românii nu cred că ANAF se duce după marii evazioniști, dar aud despre mici afaceri controlate. Declarația cu gemul a întărit această percepție: că instituția se ocupă de detalii, nu de mizele mari. România este deja pe primul loc în UE la decalajul de colectare a TVA-ului. Nu ne trage în jos gemul, ci lipsa de strategie.”

„Mă doare în…” și limbajul care costă bani

După declarațiile senatorului și ale șefului ANAF, episodul relatat de fostul ministru Marcel Boloș a amplificat tensiunile. Potrivit acestuia, fostul premier Marcel Ciolacu i-ar fi spus că îl „doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmație pe care Ciolacu a negat-o ulterior, spunând că „oamenii politici se mai alintă”.

Predeteanu explică de ce asemenea momente nu sunt doar anecdote. „Problema nu este limbajul în sine, ci semnalul transmis. Când un premier minimalizează public avertismentele legate de deficit, se transmite ideea că regulile economice sunt opționale. Într-o țară unde investitorii și agențiile de rating urmăresc fiecare semnal, asemenea declarații pot costa bani, nu doar imagine.”

El precizează că impactul real al scăderii credibilității se traduce în cifre: „Credibilitatea se măsoară și în bani. O scădere a încrederii înseamnă dobânzi mai mari la împrumuturi, iar asta afectează bugetul și populația. Cu alte cuvinte, este mai puțin relevant cine ce ‘dureri a avut și unde’, ci faptul că noi plătim cu toții pentru asta.”

De la gafă la strategie: populismul fiscal

Întrebat dacă aceste derapaje sunt forme de populism sau simple greșeli de exprimare, Mihnea Predeteanu spune că ele reflectă o tendință tot mai clară. „Putem interpreta aceste declarații ca o formă de populism fiscal. Tema deficitului a fost adusă în discursul public de realitate, nu de voința politicienilor. Iar acum, pentru că oamenii s-au săturat de subiect, unii lideri încearcă, prin astfel de formule, să pară solidari cu populația.”

Citește și: Adrian Streinu-Cercel: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Ca cetăţean, mă simt oprimat”

El adaugă că momentul politic contează. „Nu suntem în preajma unor alegeri, așa că aceste declarații nu afectează imediat capitalul electoral. Dar ele contribuie la o erodare lentă a încrederii și la banalizarea responsabilității bugetare. Este o strategie periculoasă, pentru că normalizează ideea că deficitul este doar o problemă de discurs, nu o realitate economică.”

„Credibilitatea se construiește greu și se pierde ușor”

Predeteanu subliniază că problema centrală nu este doar economică, ci și de comunicare instituțională. „România are nevoie de o voce coerentă. Când mesajele oficiale par batjocoritoare sau confuze, pierdem nu doar reputație, ci și bani. Încrederea nu se menține doar cu politici, ci și cu mesaje bine gândite. Fiecare declarație care ironizează deficitul se traduce, mai devreme sau mai târziu, în costuri reale.”

Predeteanu spune că limbajul de acest tip erodează credibilitatea instituției. „Se întărește ideea că ANAF se concentrează pe firme mici și pe evenimente private, în timp ce problemele majore rămân netratate. România este pe primul loc în UE la decalajul de colectare a TVA-ului. Nu ne trage în jos gemul produs în casă, ci lipsa de reformă reală.”

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Ce e „Cuibul cu fantome” al firmei care ar fi rupt sigiliul Distrigaz al blocului explodat din Rahova. AMPCgaz era inactivă fiscal din august 2025
libertatea.ro
image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
playtech.ro
image
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Bani pentru angajatori. Ce trebuie să facă pentru a obține subvenția de la stat
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
meghan markle foto profimedia (2) jpg
Apariția luxoasă a lui Meghan! Ducesa s-a îmbrăcat old-money în ținută estivală de 7000 de dolari, în plină toamnă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
20220823213546!Regina Maria a Romaniei (1) jpg
Puterea unui simplu „da“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze