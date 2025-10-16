Adrian Streinu-Cercel: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Ca cetăţean, mă simt oprimat”

Adrian Streinu-Cercel, președinte al comisiei pentru Sănătate din Senat și fost ministru al Sănătății (PSD), a afirmat joi, la Profit Health.forum, că nu îl interesează deficitul bugetar și că e nevoie de investiții pentru dezvoltarea României.

„Cu privire la deficitul bugetar, mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibășeală totală, da? N-are nicio chestie. România a fost singura țară din lagărul socialist care și-a plătit toate datoriile externe la zero. Și era și pe plus în '89. Așa că lăsați-mă cu deficitul bugetar! Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut? Nu mai ai! Ce să vezi?! Știți cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani și dimineața erau pe zero. De ce? Din pix. Așa că mai ușor cu pianul pe scări, că se dezacordează”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, la Profit Health.forum.

Confruntat de reprezentanţii firmelor din domeniul sănătăţii, profesorul a răspuns:

„Nu mă interesează deficitul. Trebuie să facem investiţii şi să dezvoltăm România. Şi nu aş fi vrut să intru în politică, dar PSD-ul a venit cu un program de guvernare, cu industrializarea, re-industrializarea României. S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu şi s-a dus dracului şi programul. Deci ăştia suntem noi românii. Vrem să facem ceva? Haideţi să vedem în ograda noastră ce putem şi cât putem să ducem mai departe”, a mai spus preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat.

„În momentul de faţă, eu, ca cetăţean, mă simt oprimat”

Adrian Streinu-Cercel a explicat cum și-ar dori să fie Executivul:

„Ştiţi cum mi-aş dori un guvern să fie? Să nu ştiu de el. Să nu ştiu cine-i ministru. Nici colo, nici colo, nici colo. Am avut perioade în care habar n-aveam cine erau miniştri, că se schimbau (...) dar eu, ca cetăţean, să nu mă simt oprimat”.

Potrivit acestuia, în prezent „nu se guvernează”, ci doar se fac tăieri.

„În momentul de faţă, eu, ca cetăţean, mă simt oprimat, că nu ştiu ce mă aşteaptă, că mai vin ăia cu televizorul, mai dau un mesaj. Niciun mesaj nu-i de bine, toate sunt răstălmăcite. (...)... Să fie acolo guvernul, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri”, a explicat Streinu-Cercel.

Senatorul PSD a adăugat:

„Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? De ce ne plângem? Le avem pe toate astea şi nu le exploatăm”, a mai declarat parlamentarul.

Amintim că, în luna septembrie a acestui an, fostul ministru al Finanțelor Marcel Boloș dezvăluia afirma că fostul premier Marcel Ciolacu i-a spus că „îl doare în organul genital de deficit”, lucru negat de acesta din urmă.