17 Octombrie 2025
Adrian Nica explică declarațiile privind gemul bunicii și GAP-ul de TVA: „ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației"

Publicat:

Președintele ANAF, Adrian Nica, a venit cu precizări după valul de reacții provocate de afirmația potrivit căreia „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”. Nica subliniază că instituția nu intenționează fiscalizarea autoconsumului populației și că declarația sa a fost interpretată greșit.

FOTO: captură video

„ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu”, a precizat Adrian Nica, într-un comunicat oficial publicat pe site-ul instituției.

Șeful ANAF explică faptul că afirmația sa se referea strict la metodologia de calcul a decalajului de colectare a TVA (GAP-ul de TVA) — indicator care măsoară diferența dintre TVA potențială și cea efectiv colectată la buget.

Potrivit acestuia, „anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potenţiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului naţional”.

„Vizăm realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunătățirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel realitățile economice și sociale din România. În prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului național”, a mai spus Nica.

Pentru o estimare mai precisă a decalajului fiscal, ANAF anunță colaborări tehnice cu Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor, Banca Mondială și partenerii europeni, în vederea alinierii metodologice și a diferențierii clare între evaziune, neconformare și factori statistici.

„Atenția noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme, iar autoconsumul nu va face obiectul inspecțiilor fiscale ANAF. Deși unele interpretări din spațiul public confirmă că nu toate interesele converg spre performanța ANAF, mesajul meu este unul clar: ANAF continuă lupta împotriva marii evaziuni, cu aceeași seriozitate confirmată de acțiunile și rezultatele noastre recente”, a conchis președintele ANAF.

