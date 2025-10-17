Bolojan, mesaj pentru ANAF: „Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că prioritatea ANAF trebuie să fie combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor de amploare, nu verificarea măruntă a gospodăriilor. Totodată, șeful Executivului a anunțat că săptămâna viitoare vor fi făcute publice datoriile companiilor de stat.

„Astăzi finanţele au publicat, cred că în jurul prânzului, situaţia datoriilor pe care instituţiile publice le au la bugetul de stat. Încă nu s-a mai întâmplat asta. Vor primi notificări toţi: instituţiile publice, primăriile, spitalele şi aşa mai departe, care până acum se considerau scutite de a respecta legea”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Radio România Actualităţi.

Acesta a explicat că, în trecut, unele instituţii nu îşi bugetau intenţionat ultimele luni ale anului, pentru a crea presiune pe Guvern în privinţa fondurilor pentru salarii. „Guvernul venea printr-o hotărâre şi le dădea aceşti bani. Ori este anormal ca cei care fac asta an de an să fie finanţaţi. Acum au fost notificaţi. Aceste date sunt publice”, a subliniat premierul.

Datoriile companiilor de stat vor fi publicate

Ilie Bolojan a anunţat că săptămâna viitoare vor fi făcute publice şi datoriile companiilor de stat, precum şi lista completă a acestora. „Nu am mai aprobat în guvern bugetele lor, de când sunt premier, acolo unde au avut pierderi, decât cu planuri de recuperare”, a precizat el.

Premierul a dat exemplul companiei Metrorex, care primeşte anual subvenţii masive. „Cred că peste 70% din cifra lor de afaceri este subvenţie de la bugetul de stat. Nu-i tot una dacă acolo se fac economii de 5%, de 3%, de 4%, pentru că asta, la nivelul acestei sume, înseamnă 10 milioane de lei, 20 de milioane de lei, 30 de milioane. Şi atunci le-am aprobat bugetul condiţionându-le aprobarea de un plan de reducere a cheltuielilor şi au trebuit să facă acest lucru”, a explicat Bolojan.

„Trebuie să nu ne risipim banii”

Premierul a subliniat că o utilizare eficientă a fondurilor publice este esenţială pentru întreaga societate. „Trebuie să nu ne risipim banii şi orice funcţionează mai bine este un plus pentru toţi cetăţenii ţării noastre”, a spus el.

În încheiere, Ilie Bolojan a transmis un mesaj clar privind direcţia pe care o va urma ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF şi asta vom face în perioada următoare”.