Codul Rutier introduce reguli stricte pentru trotinetele electrice rapide: cine trebuie să aibă RCA și ce despăgubiri pot fi plătite în caz de accident

O nouă lege obligă proprietarii de trotinete electrice cu viteza maximă de peste 25 km/h să încheie asigurare RCA. Polițiștii rutieri vor putea aplica amenzi de până la 2.000 de lei celor care nu respectă regula.

Posesorii de trotinete electrice care depășesc viteza de 25 de kilometri pe oră trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă (RCA). Polițiștii rutieri vor putea verifica dacă utilizatorii au polița valabilă, iar lipsa acesteia se sancționează cu amenzi de până la 2.000 de lei.

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), RCA-ul pentru trotinetele electrice costă între 200 și 500 de lei, în funcție de compania de asigurări. Legea care a introdus această obligație prevede că RCA-ul este obligatoriu pentru orice vehicul cu propulsie proprie, cu viteză maximă constructivă de peste 25 km/h sau cu masă mai mare de 25 de kilograme.

„Un asemenea vehicul nu este o jucărie. Poate produce prejudicii considerabile, materiale sau corporale”, a explicat Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, pentru stirileprotv.

Potrivit acestuia, despăgubirile pentru accidente pot ajunge până la 6 milioane de lei pentru daune materiale și până la 32 de milioane de lei pentru vătămări corporale sau deces.

Bicicletele electrice rămân exceptate de la obligativitatea RCA, deoarece deplasarea lor se face și cu ajutorul pedalelor.

„Toți producătorii de motoare de biciclete electrice sunt obligați să limiteze viteza la 25 km/h. Peste această limită, motorul nu mai asistă deplasarea, iar utilizatorul se deplasează doar pe propriile puteri”, a explicat Alex Macrea, reprezentant al unui distribuitor de biciclete electrice.

Legea privind RCA-ul pentru trotinetele electrice cu viteză constructivă mai mare de 25 km/h a intrat în vigoare de o lună, iar poliția poate aplica amenzi începând cu 13 decembrie 2025.

Conform Codului Rutier, aceste vehicule sunt încadrate la categoria mopede conduse în picioare, pentru care este necesar permis de conducere, iar circulația este permisă doar pe străzile cu limită de viteză de 50 km/h.

Lipsa asigurării de răspundere civilă este considerată contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei.