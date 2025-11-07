Portret de candidat. Cine este Daniel Băluță, primarul de sector cu cele mai mari șanse în sondaje la Primăria Capitalei

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei după un proces de măsurare și alegere în partid. Candidatul PSD pleacă cu prima șansă în sondaje.

Daniel Balutǎ afirmă că și-a petrecut cea mai mare parte din viață în Sectorul 4. Potrivit descrierii sale, provine dintr-o familie de intelectuali, cu venituri medii, mama fiind profesor de istorie și tatăl economist.

Legături cu lumea politică

Daniel Băluță este primar al Sectorului 4 încă din 2016, fiind în prezent la al treilea mandat obținut. A intrat în administrația locală în 2012, când a fost membru al Consiliului General. A mai ocupat funcția de viceprimar al Sectorului 4 timp de 3 ani în perioada 2013-2016, iar în partid deține funcția de prim-vicepreședinte.

În materialul de descriere, Daniel Băluță arată că, în mandatele sale, au fost construite o nouă stație de metrou, Tudor Arghezi, și pasajul rutier Europa Unită, au fost lărgite bulevarde și generate peste 30.000 de noi locuri de parcare. De asemenea, au fost construite un spital de stomatologie, o unitate de primiri urgențe și o secție pentru tratarea marilor arși la Spitalul Bagdasar Arseni, dar și o nouă unitate de pompieri în zona Perșani. Pe lista reușitelor sale mai enumerǎ parcul din zona Metalurgiei și un patinoar olimpic în cartierul Apărătorii Patriei.

Edilul Sectorului 4 a fost implicat într-un scandal cu fostul primar general, Nicușor Dan, acum președinte, pe tema autorizației pentru începere a lucrărilor la planșeul din Piața Unirii. Cei doi au oferit un adevărat spectacol anul trecut, chiar în Piața Unirii, fiind înconjurați de garduri, buldozere, polițiști, jandarmi și jurnaliști.

Confruntat cu acuzațiile privind legăturile cu Marian Goleac, fostul șeful ADP care a fost acuzat că a colaborat cu Clanul Sportivilor sau Clanul Văncică, candidatul a catalogat informațiile drept „legende”, afirmând că justiția a intervenit în cazul fostului șef ADP și că a acționat luând măsurile necesare ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. „Am învățat din experiențele pe care le-am avut și cred că este un lucru foarte important pentru noi toți să recunoaștem, acolo unde nu am făcut foarte bine, dar mai ales să învățăm și să și implementăm lucrurile ca atare. Rezultatele vin să probeze ceea ce eu vă spun”, a spus acesta într-un interviu G4Media.

Pregătire și Experiență

Este medic stomatolog și a absolvit Universitatea de Medicina “Carol Davila”, Facultatea de Stomatologie, în 2001. A dobândit dreptul de a profesa în domeniul stomatologiei în 2004. Doi ani mai târziu, în 2006, a devenit asistent universitar la Facultatea de Stomatologie de la Universitatea de Medicină Carol Davila”, catedra Ortopedie restauratoare.

Potrivit CV-ului său, între 2003 și 2012 a fost practician, asociat și administrator la S.C. BD MEDICAL 2002 S.R.L.

Avere

Familia Băluță are în coproprietate, alături de rude, terenuri și case moștenite în Câmpina și Lăpușel (Maramureș), fiind în total câteva mii de metri pătrați de teren intravilan și agricol, dobândite în perioada 2010–2020.

Proprietățile familiei provin de la soție, care deține în București un teren intravilan de 294 de metri pătrați, dobândit în 2023 prin contract de donație, precum și o casă de locuit de 269 de metri pătrați, dobândită în același an și prin aceeași modalitate.

Primarul a mai declarat și bijuterii, ceasuri și tablouri dobândite între 2001 și 2021, cu o valoare estimată la 15.000 de euro. Edilul are mai multe conturi curente la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania, în lei, euro și dolari, cu solduri cumulate de peste 150.000 de lei.

Băluță mai are acțiuni la compania AAB Spektra Dent SRL, unde deține o cotă de 50%, precum și un împrumut acordat unei persoane fizice în valoare de 50.000 de lei. De asemenea, este menționată o poliță de investiții NN Asigurări, în valoare de 111.024 de lei.

Șanse în cursa pentru Primăria Capitalei

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă, a condus în intenția de vot încă de la primele sondaje. Un studiu publicat în august de CURS (deținut de fostul jurnalist Iosif Buble) îl plasa pe primul loc, cu 24%, la distanță de 4 procente de candidatul de pe locul doi, Cătălin Drulă, care avea 20%.

Cel mai recent sondaj Avangarde (deținut de sociologul Marius Pieleanu) îl plasează tot pe primul loc, dar cu 25%, la distanță de doar două procente de liberalul Ciprian Ciucu, care are 23%.

Un alt sondaj recent, realizat în luna de Novel Research (companie fondată în 2007 şi deţinută de Marian Marcu şi Lăcrămioara Bîrlică) pentru PNL, arată că Ciprian Ciucu ar obține 26,4% din voturi, urmat de Daniel Băluță cu 24,5%.