Reacția dură a lui Dominic Fritz după ce Guvernul Veștea a picat la vot: „Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni”

Dominic Fritz, președintele USR, a avut o reacție vehementă după respingerea guvernului Veștea în Parlament, acuzând partidele de „jocuri politice și dispreț față de cetățeni”.

„Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani”, a transmis Dominic Fritz, la puțin timp după anunțul votului.

Liderul USR a continuat criticile, afirmând că situația politică actuală reflectă o degradare a modului în care este făcută politica și o ruptură față de așteptările cetățenilor:

„Cei mai mulți dintre noi sunt sătui de nedreptate și este atât de ușor să cadă pradă unor vorbe frumoase. După șase ani ca primar al Timișoarei, știu sigur că este nevoie de echipă dacă vrem să facem dreptate. Nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care repară. Miniștrii USR au dovedit că se poate. După haosul iresponsabil și înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize și fără înțelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curățenie și o viață mai bună. Sunt mândru că, neclintit, USR a rămas consecvent față de valorile pentru care a primit încrederea cetățenilor. Ne vom lupta și în continuare pentru o Românie corectă, prosperă, europeană”, a mai spus Fritz.

În urma votului din plenul reunit al Parlamentului, guvernul condus de Adrian Veștea nu a obținut majoritatea necesară pentru învestire.

Rezultatul final a fost de 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi „împotrivă”, în condițiile în care pragul necesar pentru învestire era de 233 de voturi.