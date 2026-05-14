Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Dan Motreanu explică de ce PNL respinge varianta unui premier tehnocrat: „În septembrie vom avea din nou o criză politică”

PNL respinge varianta unui premier tehnocrat susținut de PSD sau de o majoritate parlamentară fragilă, iar Dan Motreanu explică faptul că un astfel de scenariu ar putea conduce la o nouă criză politică în câteva luni.

Dan Motreanu xplică de ce PNL respinge varianta unui primar tehnocrat. FOTO: Facebook
PNL nu susține ideea instalării unui premier tehnocrat, considerând că o astfel de formulă de guvernare ar fi vulnerabilă politic și incapabilă să reziste într-un context parlamentar complicat, susţine Dan Moteanu.

 Într-o intervenție la Digi24, secretarul general al PNL a explicat faptul că un guvern condus de un premier tehnocrat nu ar avea forța politică necesară şi nici legitimitatea pentru a implementa reforme și ar putea intra rapid într-un blocaj, motiv pentru care partidul respinge în mod categoric această variantă.

„Pornim tot de la rezoluție. Dacă rezoluția spune că acel premier tehnocrat are și susținerea PSD, sub nicio formă, nu”, a declarat Dan Motreanu, care a punctat că poziția exprimată îi aparține personal, însă este fundamentată pe experiențe politice recente și pe contextul dificil în care se află România.

„Eu vă spun că personal nu aș susține un tehnocrat și spun acest lucru știind foarte bine în ce condiții se află România și știu foarte bine și ce s-a întâmplat în alte țări”, a afirmat Motreanu, care, pentru a-și argumenta punctul de vedere, a invocat cazul fostului premier italian Mario Draghi, despre care spune că, deși a avut un profil tehnocrat puternic, nu a reușit să își păstreze sprijinul politic atunci când a încercat să promoveze măsuri economice dificile.

„A rezistat un an și câteva luni de zile. În momentul în care a încercat să impună anumite reforme economice, evident, Parlamentul nu l-a mai susținut”, a spus Dan Motreanu.

În opinia sa, principala problemă a unui premier tehnocrat este lipsa legitimității politice, ceea ce înseamnă că acesta va depinde permanent de negocierile dintre partide și de echilibrele fragile din Parlament.

„Este foarte greu ca el să poată să asigure o coerență a guvernării. Pentru că, atâta timp cât nu ai o legitimitate politică, nu ai o susținere parlamentară, vei fi nevoit în permanență să negociezi cu partidele politice”, a explicat liderul liberal.

Dan Motreanu a avertizat că un eventual guvern tehnocrat ar putea deveni rapid ținta disputelor politice și a jocurilor parlamentare, fiecare partid încercând să își impună propriile interese.

„Eu cred că, dacă numim săptămâna viitoare un guvern, acel guvern nu va rezista fără să fie atacat mai mult de trei luni, patru luni de zile și în septembrie vom avea din nou o criză politică”, a declarat acesta.

 „Fiecare partid politic va încerca să-și susțină propriile proiecte și va încerca să le impună în Parlament, făcând jocuri peste guvern, făcând jocuri prin aritmetica parlamentară”, a adăugat Dan Motreanu.

În același timp, secretarul general al PNL a subliniat că liberalii nu vor merge iniţial la consultările de la Cotroceni cu propunerea de renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier și a reîntărit ideea că este exclusă orice formulă de colaborare cu PSD.

 „Noi am spus foarte clar că noi nu mergem cu PSD-ul într-un guvern în nicio formă. Cu alte cuvinte, noi nu mai facem niciun compromis cu PSD-ul”, a afirmat Dan Motreanu.

„Asta presupune că nici nu suntem în situația de a susține un guvern cu un premier tehnocrat, un premier tehnocrat care să aibă o formulă politică în spate, cu partidele pro-occidentale sau pro-europene, cum vreți să le denumiți. Deci este foarte clar mandatul cu care mergem”, a conchis Motreanu.

