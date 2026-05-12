Nicușor Dan spune că are în minte un premier tehnocrat: „Întrebarea mea va fi dacă există majoritate”. Ce spune despre varianta Bolojan

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, 12 mai, că, în cadrul consultărilor cu partidele pentru desemnarea unui nou Executiv, va pune aceeași întrebare esențială tuturor formațiunilor: dacă propunerea lor dispune sau nu de o majoritate parlamentară funcțională.

Șeful statului a subliniat că, în actuala configurație politică, scenariile de guvernare care pot strânge o majoritate solidă sunt foarte puține, ceea ce face negocierile cu atât mai complicate.

„Solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern întrebarea mea va fi dacă are sau nu are o majoritate (...). Nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate”.

Nicușor Dan a subliniat că, din discuțiile preliminare, variantele de guvern susținute de o majoritate sunt puține, iar el nu va desemna un premier fără garanția unei susțineri clare.

Întrebat direct dacă varianta Ilie Bolojan mai este pe masă, președintele a evitat un răspuns nominal, menținând aceeași linie: fără majoritate, nicio propunere nu avansează.

Chestionat dacă ar putea exista un guvern în care majoritatea parlamentară să se suprapună cu componența executivului, președintele a admis că teoretic, da, fără a dezvolta scenariul.

Consultări cu toate partidele, inclusiv AUR

Deși a declarat anterior că nu va accepta un guvern din care să facă parte AUR, președintele a confirmat că va invita toate partidele la consultările formale, conform Constituției.

Premier tehnocrat: „Am variante în minte”

În contextul blocajului politic, a fost ridicată și posibilitatea unui premier tehnocrat. Președintele a recunoscut că are astfel de variante:

„În mintea mea, da, nu le-am avansat. Le voi avansa doar dacă va exista o formulă majoritară pentru asta”.

Întrebat despre textul moțiunii de cenzură, descris de presă ca fiind apropiat de discursul AUR, președintele a evitat comentariile politice directe:

„Am încercat toată perioada asta să păstrez echidistanța și fac asta în continuare”.

La observația că această echidistanță ar putea fi interpretată ca o susținere tacită pentru o parte sau alta, el a admis limitele obiectivității:

„Eu cred că sunt obiectiv, dar tot sunt subiectiv”.

Solicitat să explice diferența dintre un partid considerat anti-european și unul acuzat de șantaj politic, președintele a răspuns scurt:

„Sunt enorm de multe diferențe”.