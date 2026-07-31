 Curtea de Apel București suspendă șase hotărâri ale Guvernului Bolojan, în urma unor acțiuni deschise de PSD | adevarul.ro
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Curtea de Apel București suspendă șase hotărâri ale Guvernului Bolojan, în urma unor acțiuni deschise de PSD

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Curtea de Apel București a dispus suspendarea executării a șase hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni în instanță formulate de Partidul Social Democrat. Deciziile sunt executorii de drept și rămân în vigoare până la soluționarea pe fond a cererilor de anulare a actelor normative.

Curtea de Apel București. FOTO: Adevărul
Curtea de Apel București. FOTO: Adevărul

Printre hotărârile suspendate se numără acte care vizează reorganizarea unor instituții din subordinea Ministerului Agriculturii, regimul ariilor naturale protejate Natura 2000, beneficiile pentru locuire acordate persoanelor adulte cu handicap, precum și cotizația României pentru interconectarea cu organizații internaționale de schimb de organe.

Ce hotărâri au fost suspendate

Potrivit minutelor publicate de Curtea de Apel București și citate de Agerpres, au fost suspendate următoarele acte normative:

- HG nr. 545/2026, privind modificarea organizării Ministerului Agriculturii și a Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;

- HG nr. 546/2026, referitoare la aprobarea nivelului cotizației pentru interconectarea cu instituții și organizații internaționale de schimb de organe în anul 2026;

- HG nr. 547/2026, privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin;

- HG nr. 509/2026, privind modificarea regimului ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000 din România;

- HG nr. 569/2026, care stabilește procedura de acordare, suspendare și încetare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap;

- HG nr. 571/2026, a cărei executare a fost, de asemenea, suspendată până la pronunțarea instanței de fond.

Deciziile sunt executorii, dar pot fi atacate

În toate cele șase cauze, Curtea de Apel București a stabilit că hotărârile sunt suspendate până la soluționarea acțiunilor în anulare. Instanța a precizat că deciziile sunt executorii de drept.

Guvernul are posibilitatea de a formula recurs în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârilor. În cazul HG nr. 571/2026, instanța a menționat că exercitarea recursului nu suspendă executarea deciziei. Procesele privind anularea hotărârilor de guvern vor continua pe fond.

PSD a anunțat luni, 27 iulie, că a început demersuri juridice împotriva Guvernului demis condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a adoptat mai multe hotărâri cu depășirea atribuțiilor pe care le are un Executiv al cărui mandat a încetat. Ulterior, PNL a transmis că respinge acuzațiile PSD, acuzându-i pe social-democrați că „încearcă să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică și de blocaj.”

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