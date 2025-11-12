Director plătit cu 20.000 de lei pe lună, activitate zero. Cum se irosește bugetul la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină

Într-o perioadă de austeritate bugetară, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină continuă să acorde salarii lunare de zeci de mii de lei angajaților săi, deși activitatea instituției a fost suspendată de peste un an. Sistemul de rachete anti-grindină, menit să protejeze culturile agricole, nu a mai fost folosit, iar punctele de lansare sunt inactive, însă directorii și subordonații încasează în continuare salarii și sporuri generoase.

Lansarea rachetelor menite să distrugă norii periculoși pentru agricultură a fost oprită anul trecut pe termen nedeterminat, din lipsa studiilor de impact asupra mediului și a omologării sistemului. Autoritatea numără 106 puncte de lansare la nivel național, însă niciunul nu mai funcționează.

Nici instituția administrativă nu pare să desfășoare activitate vizibilă pentru public: ultimele comunicate de presă datează de anul trecut, la fel și ultimele postări pe pagina oficială de Facebook.

Cu toate acestea, angajații continuă să primească salarii consistente.

Directorul general, Dragoș Manole, încasează lunar 20.000 de lei brut, un director adjunct câștigă peste 19.000 de lei, iar un șef de serviciu primește 17.500 de lei brut, potrivit Antena3.

Potrivit sursei citate, toți angajații beneficiază de un spor de 300 de lei pentru condiții vătămătoare și indemnizație de hrană de 350 de lei. Salariații cu salarii de până la 8.000 de lei primesc, de asemenea, vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei.

În această vară, ministrul Agriculturii a trimis Corpul de Control la Autoritate, după ce a descoperit că firmele care operau punctele de lansare ar fi încasat ilegal milioane de euro. Contractele erau încheiate fără licitație publică, iar în loc să primească 36.000 de lei anual pentru fiecare punct - sumă necesară pentru plata angajaților - firmele încasa 223.000 de lei, de peste șase ori mai mult.