search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum se împarte votul românilor în funcție de educație. Ce studii au alegătorii AUR | Sondaj

0
0
Publicat:

Cel mai recent sondaj INSCOP arată că educația influențează decisiv opțiunile de vot ale românilor şi indică o polarizare clară între votanții cu studii reduse, care susțin AUR, și cei cu studii superioare, înclinați spre USR și PNL.

Cum votează românii, în funcţie de nivelul de studii. FOTO: arhivă
Cum votează românii, în funcţie de nivelul de studii. FOTO: arhivă

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie, nivelul de educație influențează semnificativ opțiunile politice ale românilor. Astfel, în timp ce mai mult de jumătate dintre persoanele cu educație primară ar vota cu AUR, USR se află pe primul loc între alegătorii cu studii superioare.

Pentru a obține o imagine cât mai relevantă asupra comportamentului electoral al românilor, sondajul, efectuat pe un eșantion extins de 3.000 de respondenți, s-a concentrat doar pe două întrebări principale, respectiv direcția în care se îndreaptă țara și intenția de vot , a explicat Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP.

Cum votează persoanele cu educație primară

În rândul celor cu educație primară, 51% declară că ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Alte opțiuni de vot se împart astfel: 18% PSD, 9% PNL, 5% UDMR, 4% USR, 3% POT, 3% SOS România și 3% pentru alt partid.

Niciun respondent din această categorie nu a indicat sprijin pentru partidul SENS sau pentru un candidat independent.

Cum votează persoanele cu educație medie

În rândul persoanelor cu educație medie, AUR rămâne în topul preferințelor, cu 41%, urmat de PSD (21%), PNL (14%) și USR (9%). Alte formațiuni cumulează scoruri mai mici: UDMR (4%), POT (4%), SENS (4%) și SOS România (2%).

Doar 1% dintre respondenți au ales alt partid, iar alți 1% ar vota un candidat independent.

Cum votează persoanele cu educație superioară

Distribuția se schimbă semnificativ în rândul alegătorilor cu studii universitare: 31% ar vota cu USR, 24% cu PNL, 15% cu AUR, iar 12% cu PSD.

Partidele mai mici înregistrează scoruri reduse: SENS (6%), UDMR (6%), POT (2%), SOS România (1%), în timp ce 1% ar vota un candidat independent și 1% un alt partid.

Interpretarea datelor

Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP, a explicat ce înseamnă aceaste dae, subliniind polarizarea dintre segmentele cu educație primară (maxim 8 clase) și cele cu educație superioară.

„Barometrul Informat.ro – INSCOP relevă faptul că educația este un predictor important al orientării politice a românilor în general și al modului de raportare la discursul radical, populist în mod particular. Distribuția intenției de vot arată o polarizare clară între segmentele cu educație primară (maxim 8 clase) și cele cu educație superioară în ceea ce privește susținerea partidelor. AUR conduce autoritar în clasamentul intenției de vot a persoanelor cu educație primară. În contrast, persoanele cu studii superioare favorizează formațiuni precum USR și PNL. Analiza votului pe criterii de educație dezvăluie culturi politice distincte care se suprapun peste alte tipuri de polarizări. Fractura nu este doar politică, ci și axiologică, relevând diferențe în raportarea la autoritate, la instituții și la ideea de progres social. Practic, educația funcționează ca un filtru de socializare democratică, producând electorat cu așteptări și comportamente civice fundamental diferite”, a explicat Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP.

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie -2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Două noi cutremure într-o zonă atipică din România. Rar au loc aici seisme
playtech.ro
image
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dan Alexa, "salvat" de Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan: "Altfel, mă aruncam pe geam"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
BREAKING! A MURIT Horia Moculescu!
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Mami vine la voi…” Noemi, mama celor 3 copii morți în accidentul din Spania, ȘOCHEAZĂ la trei luni după înmormântare. Curg mesajele de la apropiați, după mesajul publicat de tânără
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Cadou 1500 de lei pentru părinți! Banii se oferă lunar
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
„Ceva desprins dintr-un film”. O criptă veche de trei secole, descoperită după ce pământul s-a surpat fără motiv. Ce au descoperit înăuntru
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!