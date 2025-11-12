Cum se împarte votul românilor în funcție de educație. Ce studii au alegătorii AUR | Sondaj

Cel mai recent sondaj INSCOP arată că educația influențează decisiv opțiunile de vot ale românilor şi indică o polarizare clară între votanții cu studii reduse, care susțin AUR, și cei cu studii superioare, înclinați spre USR și PNL.

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie, nivelul de educație influențează semnificativ opțiunile politice ale românilor. Astfel, în timp ce mai mult de jumătate dintre persoanele cu educație primară ar vota cu AUR, USR se află pe primul loc între alegătorii cu studii superioare.

Pentru a obține o imagine cât mai relevantă asupra comportamentului electoral al românilor, sondajul, efectuat pe un eșantion extins de 3.000 de respondenți, s-a concentrat doar pe două întrebări principale, respectiv direcția în care se îndreaptă țara și intenția de vot , a explicat Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP.

Cum votează persoanele cu educație primară

În rândul celor cu educație primară, 51% declară că ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Alte opțiuni de vot se împart astfel: 18% PSD, 9% PNL, 5% UDMR, 4% USR, 3% POT, 3% SOS România și 3% pentru alt partid.

Niciun respondent din această categorie nu a indicat sprijin pentru partidul SENS sau pentru un candidat independent.

Cum votează persoanele cu educație medie

În rândul persoanelor cu educație medie, AUR rămâne în topul preferințelor, cu 41%, urmat de PSD (21%), PNL (14%) și USR (9%). Alte formațiuni cumulează scoruri mai mici: UDMR (4%), POT (4%), SENS (4%) și SOS România (2%).

Doar 1% dintre respondenți au ales alt partid, iar alți 1% ar vota un candidat independent.

Cum votează persoanele cu educație superioară

Distribuția se schimbă semnificativ în rândul alegătorilor cu studii universitare: 31% ar vota cu USR, 24% cu PNL, 15% cu AUR, iar 12% cu PSD.

Partidele mai mici înregistrează scoruri reduse: SENS (6%), UDMR (6%), POT (2%), SOS România (1%), în timp ce 1% ar vota un candidat independent și 1% un alt partid.

Interpretarea datelor

Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP, a explicat ce înseamnă aceaste dae, subliniind polarizarea dintre segmentele cu educație primară (maxim 8 clase) și cele cu educație superioară.

„Barometrul Informat.ro – INSCOP relevă faptul că educația este un predictor important al orientării politice a românilor în general și al modului de raportare la discursul radical, populist în mod particular. Distribuția intenției de vot arată o polarizare clară între segmentele cu educație primară (maxim 8 clase) și cele cu educație superioară în ceea ce privește susținerea partidelor. AUR conduce autoritar în clasamentul intenției de vot a persoanelor cu educație primară. În contrast, persoanele cu studii superioare favorizează formațiuni precum USR și PNL. Analiza votului pe criterii de educație dezvăluie culturi politice distincte care se suprapun peste alte tipuri de polarizări. Fractura nu este doar politică, ci și axiologică, relevând diferențe în raportarea la autoritate, la instituții și la ideea de progres social. Practic, educația funcționează ca un filtru de socializare democratică, producând electorat cu așteptări și comportamente civice fundamental diferite”, a explicat Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP.

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie -2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.