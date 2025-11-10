Cum votează românii în funcție de vârstă: „Rezultate spectaculoase”. Partidele mari nu trec de pragurile simbolice de susținere în rândul tinerilor și adulților activi

Intenția de vot a românilor în funcție de vârstă arată „rezultate spectaculoase”, spune sociologul Remus Ștefureac, care analizează rezultatele Barometrului Informat.ro–INSCOP, despre care spune că relevă incapacitatea partidelor mari de a depăși praguri simbolice de susținere în rândul tinerilor și al adulților activi.



Două treimi dintre tineri votează, în această ordine, cu AUR, SENS și USR, arată Barometrul Informat.ro–INSCOP.

„Contrastul dintre generația 18–29 (două treimi dintre tineri votează, în această ordine, cu AUR, SENS și USR) și cea 60+ (două treimi dintre seniori votează cu PSD și AUR, în acestă ordine) ilustrează două continente politice distincte. Practic, dacă ar vota doar tinerii de 18-29 de ani, un partid neparlamentar precum SENS ar fi al doilea partid al României, în timp ce pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există”, spune Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, într-o postare pe Facebook.

„Seniorii privilegiază stabilitatea și protecția socială, tinerii manifestă o preferință pentru opțiuni radicale”

Barometrul Informat.ro–INSCOP evidențiază o polarizare accentuată între generații, potrivit sociologului.

„Electoratul tânăr și adult activ (18–59 ani) privilegiază AUR, în timp ce segmentul 60+ rămâne orientat în proporții ridicate spre PSD. Această diferență semnalează o scindare valorică între generațiile formate în contexte socio-politice distincte și sugerează transformări profunde în modelul de socializare politică. Dacă seniorii privilegiază stabilitatea și protecția socială, tinerii manifestă o preferință pentru opțiuni radicale și schimbare netă. Această polarizare reprezintă o provocare majoră pentru coeziunea democratică și pentru capacitatea sistemului politic de a formula politici incluzive”.

„O criză gravă a reprezentării politice”

Potrivit sociologului, sprijinul dominant acordat AUR de către categoriile de vârstă 30–44 ani indică „o posibilă maturizare a unei orientări anti-sistem care transcende nemulțumirea conjuncturală”.

„Se conturează profilul unui electorat ce articulează o critică sistemică a ordinii politice post-1989, combinând revendicări socio-economice cu elemente de naționalism și neîncredere instituțională. De asemenea, rezultatele Barometrului Informat punct ro–INSCOP relevă incapacitatea partidelor mari de a depăși praguri simbolice de susținere în rândul tinerilor și al adulților activi. Slăbirea acestor poli indică o criză gravă a reprezentării politice pe fondul diminuării încrederii în competența și autenticitatea elitelor care au dominat scena politică în ultimele două decenii” , spune directorul Inscop Research.

Despre Barometrul Informat.ro – INSCOP

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie -2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice), însă a fost aplicat pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1100 de respondenți în cazul cărora adresăm, de regulă, 25-30 de întrebări.