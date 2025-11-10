search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum votează românii în funcție de vârstă: „Rezultate spectaculoase”. Partidele mari nu trec de pragurile simbolice de susținere în rândul tinerilor și adulților activi

0
0
Publicat:

Intenția de vot a românilor în funcție de vârstă arată „rezultate spectaculoase”, spune sociologul Remus Ștefureac, care analizează rezultatele Barometrului Informat.ro–INSCOP, despre care spune că relevă incapacitatea partidelor mari de a depăși praguri simbolice de susținere în rândul tinerilor și al adulților activi.

Sondajul arată un contrast între generații. FOTO FOTO EPA-EFE
Sondajul arată un contrast între generații. FOTO FOTO EPA-EFE

Două treimi dintre tineri votează, în această ordine, cu AUR, SENS și USR, arată Barometrul Informat.ro–INSCOP.

„Contrastul dintre generația 18–29 (două treimi dintre tineri votează, în această ordine, cu AUR, SENS și USR) și cea 60+ (două treimi dintre seniori votează cu PSD și AUR, în acestă ordine) ilustrează două continente politice distincte. Practic, dacă ar vota doar tinerii de 18-29 de ani, un partid neparlamentar precum SENS ar fi al doilea partid al României, în timp ce pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există”, spune Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, într-o postare pe Facebook.

„Seniorii privilegiază stabilitatea și protecția socială, tinerii manifestă o preferință pentru opțiuni radicale” 

Barometrul Informat.ro–INSCOP evidențiază o polarizare accentuată între generații, potrivit sociologului.

„Electoratul tânăr și adult activ (18–59 ani) privilegiază AUR, în timp ce segmentul 60+ rămâne orientat în proporții ridicate spre PSD. Această diferență semnalează o scindare valorică între generațiile formate în contexte socio-politice distincte și sugerează transformări profunde în modelul de socializare politică. Dacă seniorii privilegiază stabilitatea și protecția socială, tinerii manifestă o preferință pentru opțiuni radicale și schimbare netă. Această polarizare reprezintă o provocare majoră pentru coeziunea democratică și pentru capacitatea sistemului politic de a formula politici incluzive”.

„O criză gravă a reprezentării politice”

Potrivit sociologului, sprijinul dominant acordat AUR de către categoriile de vârstă 30–44 ani indică „o posibilă maturizare a unei orientări anti-sistem care transcende nemulțumirea conjuncturală”.

„Se conturează profilul unui electorat ce articulează o critică sistemică a ordinii politice post-1989, combinând revendicări socio-economice cu elemente de naționalism și neîncredere instituțională. De asemenea, rezultatele Barometrului Informat punct ro–INSCOP relevă incapacitatea partidelor mari de a depăși praguri simbolice de susținere în rândul tinerilor și al adulților activi. Slăbirea acestor poli indică o criză gravă a reprezentării politice pe fondul diminuării încrederii în competența și autenticitatea elitelor care au dominat scena politică în ultimele două decenii” , spune directorul Inscop Research.

Despre Barometrul Informat.ro – INSCOP

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie -2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice), însă a fost aplicat pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1100 de respondenți în cazul cărora adresăm, de regulă, 25-30 de întrebări.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar opta două treimi din tineri. Seniorii rămân fideli PSD (sondaj)
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
mediafax.ro
image
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
fanatik.ro
image
Ce partid surpriză ar deveni o forță dacă ar vota doar tinerii - sondaj INSCOP
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, lângă Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a murit, în timp ce gonea pe șosea
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Cât trebuie să câștigi ca să-ți permiți un credit pentru locuință în 2025: Prețurile s-au dublat în marile orașe
playtech.ro
image
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Corneliu Botgros, în doliu: „Prea devreme, neașteptat...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Bomba calorică foarte sănătoasă care îngrașă mai rău ca zahărul. Gustăm aproape zi de zi din „inamicul” siluetei
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!