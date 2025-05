Cum poate PSD să evite prăbușirea. Sfaturile sociologului Alin Teodorescu: „A mai fost în această situație”

Sociologul social-democrat Alin Teodorescu sugerează că PSD trebuie să ia mai multe măsuri pentru a salva partidul. Potrivit sociologului, formațiunea s-a mai aflat într-o situație dificilă, în urmă cu 21 de ani.

„A doua scrisoare către prietenul drag,

PSD a mai fost în această situație. În vara lui 2004, după alegeri locale bune, dar percepute ca dezastruoase, s-au întreprins trei seturi de măsuri. Nu le repet aici, sunt doar pentru istorie. Spun doar că transformările dintr-un partid social-democrat au fost pentru prima dată menționate pozitiv în Raportul CE privind aderarea României si Bulgariei la UE”, a scris sociologul Alin Teodorescu pe Facebook.

Potrivit sociologului, acum PSD are de asemenea trei seturi de acțiuni de efectuat:

„1. Să intre la guvernare cu oameni buni - fie ei vechi sau noi. Sa ceara doar ministerele de Externe, Apărare, Transporturi si Secretariatul General al Guvernului. Atât. Știi si tu de ce.

2. Sa planifice refacerea listelor de membri cu drept de vot in adunările organizațiilor de partid comunale, orășenești, județene si naționale. Sa organizeze alegeri interne in toamna anului 2025. Să lase discuțiile libere, in mass-media si pe rețelele sociale. Sa colecteze propunerile de masuri la nivel local, județean si național pentru creșterea calității vieții si a calității mediului. Sa elaboreze programul politic pentru perioada 2025-2028. Sa elaboreze listele de candidați pentru alegerile locale, naționale si europene. Candidați cărora sa le ceara sa studieze viitoarele poziții politice si administrative.

3. Sa planifice si sa efectueze un amplu program de cooperare cu diaspora, in special din R.Moldova, Franța, Italia, Spania, Germania si Marea Britanie. Să redevină un membru activ al Internaționalei Socialiste. Avem ce le spune”.

Membrii PSD știu ce vor și știu ce pot liderii lor, susține expertul. „În 2004 s-au organizat alegeri cu vot electronic pentru conducerea organizațiilor municipale și județene. La sugestia lui Cristian Ghinea. Și au fost surprize enorme. Care au arătat că pesediștii știu ce vor și știu ce pot liderii lor. Iar la Congresul din 2005 - ce să mai vorbim... Să sperăm că PSD își revine”, a mai spus Teodorescu.