Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
Cum au fost surprinși miniștrii cabinetului Bolojan la meciul România-Canada. Dan Tanasă, comentarii acide la fotografia Oanei Țoiu cu paharul de bere în mână

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a urmărit vineri seara, de pe Arena Națională, meciul amical România - Canada, împreună cu mai mulți membri ai guvernului Bolojan: miniștrii Florin Manole, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru.  

Patru miniștri din Guvern, de la USR, PSD și PNL au fost surprinși pe stadion / Sursa: Oana Țoiu FB
Patru miniștri din Guvern, de la USR, PSD și PNL au fost surprinși pe stadion / Sursa: Oana Țoiu FB

Ministrul de externe Oana Țoiu, seară de relaxare pentru diplomați și membri ai guvernului Bolojan la meciul România-Canada

Vineri seara, ministrul român de externe, Oana Țoiu, a participat la meciul amical dintre echipele naționale de fotbal ale României și Canadei, desfășurat pe Arena Națională.

Evenimentul a reprezentat o ocazie de relaxare pentru sefa diplomației române după o săptămână plină.

În tribune, Oana Țoiu a fost însoțită de reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la București, printre care Adjunctul șefului misiunii SUA în România, Alys Spensley, ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, și ambasadorul Canadei, Gavin Buchan.

Imagini de la meci cu ministrul român de Externe au fost postate și de Ambasada Statelor Unite la București. 

„Hai România! Astăzi, fotbalul ne aduce împreună! Adjunctul șefului misiunii, Alys Spensley, împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano și ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan se află în tribune, acolo unde echipa națională a României înfruntă Canada, într-un meci amical palpitant, în drumul spre Cupa Mondială #FIFA2026 -organizată în Statele Unite, Mexic și Canada!Succes pentru România în preliminariile Campionatului Mondial! Ne vedem în SUA!” a scris Ambasada SUA pe Facebook. 

Ambasada SUA la București a postat imagini de la meci / Sursa foto: US Embassy Bucharest
Ambasada SUA la București a postat imagini de la meci / Sursa foto: US Embassy Bucharest

Oana Țoiu a ales să se delecteze cu o bere în timp ce urmărea fotbaliștii de pe teren

Pe internet au apărut recent imagini cu ministrul român de externe, Oana Țoiu, ținând în mână un pahar de bere, fotografie realizată în timpul meciului amical România - Canada, desfășurat vineri seara pe Arena Națională. Fotografia a stârnit numeroase reacții din partea internauților, atât pozitive, cât și critice.

Unii utilizatori au apreciat momentul ca pe o imagine relaxantă, în care șefa diplomației române se bucură de o seară liberă după o săptămână grea. 

„Oana Țoiu is the best!!!” a scris cineva în comentarii. 

„Fain” a scris altul. 

Pe de altă parte, fotografia a dat ocazie opoziției să critice gestul, considerând că imaginea nu se potrivește poziției oficiale și responsabilităților unui ministru de externe. 

Planeta: Discuții despre război și alianțe geostrategice… Țoiu: Hold my beer!”, a comentat  deputatul AUR Dan Tanasă.  

„Ce reprezentare externă avem! Și mai vrem să fim băgați în seamă de marile puteri!” a comentat un alt internaut când a văzut poza.

„Problemele de politică externă, mai ales în contextul actual, nu se rezolvă la un pahar de bere!” a comentat un altul.

Oana Țoiu surprinsă cu un pahar de bere pe stadion / Sursa foto: Bogdan Tiberiu Iacob FB
Oana Țoiu surprinsă cu un pahar de bere pe stadion / Sursa foto: Bogdan Tiberiu Iacob FB

Mai mulți miniștri din Guvern, de la USR, PSD și PNL, au fost surprinși împreună în tribună

De asemenea, pe lângă ministrul de externe, Oana Țoiu (USR), la meci au fost prezenți și mai mulți membri ai cabinetului Bolojan: Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL) și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (USR).

Cei patru demnitari ai statului român au ales să se relaxeze după o săptămână plină marcată de dezbateri în Parlament privind asumarea răspunderii Guvernului Bolojan pe pachetele de măsuri pentru reducerea deficitului, precum și înaintea celor patru moțiuni de cenzură anunțate de opoziție care vor fi dezbătute duminică în plenul reunit al celor două camere ale legislativului. 

Politică

