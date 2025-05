Cum a ajuns Ponta să candideze la parlamentare pe listele PSD. Grindeanu: „Mi s-a părut că ideea e ok”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit sâmbătă, 31 mai, despre cum a ajuns Victor Ponta să candideze la alegerile parlamentare pe listele PSD.

Președintele interimar al PSD susține că ideea ca Victor Ponta să candideze pe listele PSD Dâmbovița i s-a părut o idee bună la momentul respectiv, având în vedere faptul că la acea vreme candidat la alegerile prezidențiale era Marcel Ciolacu și era nevoie ca toți să tragă pentru această candidatură, scrie News.ro.

„Lucrurile au stat, să ştiţi, un pic altcumva. Sunt martori şi colegi de-ai mei de la Ministerul Transporturilor, martor e şi Jandarmeria Română, că ştiţi că la fiecare minister e un jandarm jos, acolo, la poartă. În perioada în care se discuta despre liste şi Parlament, eram foarte vizitat de Victor Ponta.

Nu a venit ca surpriză această candidatură pe listele PSD şi da, raţiunile au fost simple, veneau şi alegerile prezidenţiale, s-a considerat că e bine ca toată lumea să tragă la aceste alegeri. Asta a fost raţiunea pentru care Victor Ponta a candidat iarăşi din PSD. (...) Mi s-a părut că ideea e ok să aducem... tocmai din perspectiva acestor alegeri prezidenţiale, candida Marcel Ciolacu, preşedintele partidului, motivele erau de ce să-l avem în afară să ţipe şi să aşa, mai bine să candideze înăuntru”, a explicat Grindeanu în cadrul emisiunii Insider Politic.

Sorin Grindeanu susține că decizia acum nu i se mai pare una bună și o descriere ca pe o greșeală: „Uitându-mă acum, da. Se mai fac greșeli în politică”.

Totodată, președintele PSD este de părere că șansele lui Crin Antonescu de a câștiga alegerile prezidențiale ar fi fost mult mai mari dacă Victor Ponta nu ar fi candidat.

„Pe calcule aşa, seci, matematice, aşa pare, pentru că altfel, totuşi acea diferenţă cred că de vreo optzeci de mii voturi, un milion trei sute de mii din câte a luat Victor Ponta, cred că majoritatea acestor voturi veneau dinspre o zonă care ar fi mers, dacă nu exista Victor Ponta, spre Crin Antonescu. Cred. Majoritatea, nu toate, dar majoritatea”, a afirmat Grindeanu, potrivit News.ro.

Sorin Grindeanu a punctat la Insider Politic faptul că Marcel Ciolacu nu își mai dorește o funcție în partid și că „este PSD-ist vechi, nu pleacă cum au făcut alții”.

Întrebat dacă îi va oferi o funcție lui Marcel Ciolacu dacă va ajunge președintele PSD în urma alegerilor din partid, Grindeanu a punctat faptul că „nu-și dorește în acest moment, vă spun sigur acest lucru”.

Ponta: „PSD este singurul partid din lume care nu mai are niciun fost lider în partid”

Pe 27 mai, fostul premier Victor Ponta a declarat că PSD este singurul partid din lume, nu din România, care nu mai are niciun fost lider în partid, cu excepția lui Iliescu. „Năstase, Geoană, Ponta, Dragnea, Dăncilă, toți suntem dați afară”, a spus el.

„Eu am adresat un mesaj absolut onest și din inimă, după alegeri, către membrii PSD. Am zis, domnule, haideți să ne reunim. După ce ne-a dat Dragnea afară pe toți, după aia vedeți, PSD-ul este singurul partid din lume, nu din România care nu mai are niciun fost lider în partid. Adică toți suntem dați afară, cu excepția lui Iliescu, domnul Iliescu, pe Năstase, Geoană, Ponta, Dragnea, Dăncilă, toți suntem dați afară. Ciolacu, să vedem cât îl ține și pe el până când îl dă pe el afară. Și am zis, domule am zis, să ne reunim, nu vreau să fiu eu șef, că au ei obsesia asta. Vine Ponta și ne e șef, eu fiindu-le șef nu le-a fost bine?”, a declarat Victor Ponta, la B1 TV.