 Cseke Attila anunță inaugurarea Institutului Inimii din Târgu Mureș: „Investițiile continuă” | adevarul.ro
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Cseke Attila anunță inaugurarea Institutului Inimii din Târgu Mureș: „Investițiile continuă”

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Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a declarat sâmbătă, la Cluj-Napoca, că proiectele din sistemul sanitar finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi continuate prin Programul Operațional Sănătate. Oficialul a anunțat totodată că noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureș va fi inaugurată luni.

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăți
Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăți Foto: FOTO FB Ministerul Sănătății

„PNRR a fost o oportunitate uriaşă pentru România, urmează şi Programul Operaţional Sănătate, care va fi o continuitate a acestei oportunităţi”, a afirmat ministrul, citatat de Agerpres.

Cseke Attila a subliniat că proiectele din sănătate demonstrează că investițiile majore pot fi realizate și finalizate în România, cu ajutorul fondurilor naționale și europene.

Se poate şi în România, se poate să avem un proiect întocmit, se poate să găsim finanţare pentru acel proiect, se poate ca acel proiect să se construiască şi se poate ca lucrurile să se finalizeze. Şi se poate să folosim bani publici, bani naţionali şi bani europeni pentru pacienţi şi pentru sprijinul comunităţilor locale”, a declarat ministrul interimar al Sănătății.

Referindu-se la următoarele investiții din sistemul medical, ministrul a anunțat inaugurarea unei noi unități de referință pentru tratarea bolilor cardiovasculare.

„Luni vom inaugura noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureş, o investiţie la fel de importantă, cu o valoare importantă, care va deservi pe acel segment nu numai zona Mureşului, ci întreaga Transilvanie şi România”, a precizat Cseke Attila.

Declarațiile au fost făcute la inaugurarea Centrului Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj-Napoca, la eveniment participând și premierul interimar Ilie Bolojan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, precum și alți oficiali locali și naționali.

Proiectul centrului medical din Cluj a debutat în 2019, iar lucrările de construcție au început în august 2022, după obținerea finanțării prin PNRR. Investiția depășește 230 de milioane de lei.

Noua unitate are o capacitate de 105 paturi, dintre care 79 destinate neurochirurgiei și 26 terapiei intensive. Centrul dispune de șapte săli de operație, inclusiv o sală hibridă, iar activitatea medicală va fi asigurată de peste 500 de medici, asistenți și cadre medicale auxiliare.

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