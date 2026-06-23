USR anunță consultări pentru o soluție fără PSD. Fritz: „Sunt în contact şi cu Ilie Bolojan şi cu Kelemen Hunor şi vom sta de vorbă în trei”

Dominic Fritz insistă că că parlamentarii formațiunii nu vor susține prin vot nicio formulă guvernamentală în care PSD ar avea un rol decisiv. Liderul USR spunecă va discuta cu Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor pentru a stabili, în trei, primii paşi în privinţa negocierilor pentru formarea unui guvern minoritar.

Președintele USR a explicat la Euronews că, în urma consultărilor de la Cotroceni, pe masa discuțiilor se află două scenarii: un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut sau tolerat în Parlament de PSD, și varianta unui executiv minoritar PSD, în condițiile în care UDMR nu ar dori să participe.

Fritz a subliniat că în acest moment nu există o majoritate coerentă în Parlament, motiv pentru care toate opțiunile sunt analizate. El a precizat că USR nu va vota un guvern condus sau compus de PSD, reafirmând lipsa de încredere a formațiunii sale în social-democrați.

„Vom sta de vorbă în trei într-un prim pas, pentru a defini posibili paşi”

Liderul USR a confirmat că este în contact cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Cei trei urmează să aibă o primă discuție pentru a defini pașii necesari în eventualitatea negocierilor pentru un guvern minoritar, așa cum a cerut președintele Nicușor Dan.

Fritz a explicat că, în mod normal, premierul desemnat ar trebui să coordoneze procesul de negociere, însă în lipsa unei nominalizări, partidele trebuie să găsească o formulă de lucru.

„Data trecută când am negociat Guvernul Bolojan, a durat peste o lună să agrem toate lucrurile din program. Sunt în contact şi cu Ilie Bolojan şi cu Kelemen Hunor şi vom sta de vorbă în trei într-un prim pas, pentru a defini posibili paşi”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că este deschis şi la o conversaţie cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dar a reiterat faptul că USR nu are încredere în PSD.

Liderul USR a transmis că este dispus să discute și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, însă a insistat că nu există o bază minimă de încredere pentru a construi împreună un executiv.

„Este o negociere politică care, până la urmă, are nevoie de un minim de bază, de încredere că tot ceea ce spune celălalt este şi real şi îşi doreşte să se întâmple acest lucru. Din păcate, tocmai asta este sursa crizei în care ne aflăm, că noi nu avem încredere în PSD”, a subliniat Domnic Fritz.

Amintim că președintele Nicușor Dan a anunțat, după consultările cu formațiunile parlamentare, că varianta care se conturează este cea a unui guvern politic minoritar, susținut printr-un acord parlamentar prealabil. Șeful statului a cerut partidelor să accelereze negocierile și să transmită propunerile cât mai rapid.