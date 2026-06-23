Soluția lui Kelemen Hunor pentru criza politică: „Singura variantă realistă este un acord parlamentar înainte de guvern”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat marți seara, 23 iunie, că soluția politică aflată în discuție pentru depășirea actualei crize guvernamentale este formarea unui guvern minoritar, susținut printr-un acord parlamentar prealabil între partide, subliniind că acest mecanism ar trebui stabilit înainte de nominalizarea premierului.

„De aceea rămân cele două variante cu guvern minoritar. Eu am spus că ar trebui să începem de data aceasta cu discuțiile între partidele politice și să facem un acord parlamentar înainte de nominalizare. Să existe acea majoritate care va susține acel guvern. PSD-ul sau PNL, USR, UDMR să avem un acord parlamentar”, a afirmat marți seară Kelemen Hunor la Antena 3 CNN.

„Singura variantă realistă este un acord parlamentar înainte de guvern”

Liderul UDMR a explicat că, în contextul actual, varianta considerată funcțională este un executiv minoritar sprijinit explicit printr-un document politic asumat de partide.

„Deci rămâne, deocamdată, singura variantă să încercăm să facem un acord parlamentar pentru a susține un guvern PSD monocolor, curat ca lacrima”, a spus acesta, precizând că a existat deja o discuție generală între formațiuni privind o etapizare a guvernării.

Întrebat dacă ar susține în Parlament oricare dintre formulele discutate, Kelemen Hunor a precizat: „Dacă ajungem la un acord politic parlamentar, da, sigur că votăm. Aici e important să existe un acord scris pentru o jumătate de an, până în februarie anul viitor sau, dacă va exista o altă idee, eu sunt deschis și la o altă variantă pentru un an de zile.”

El a adăugat că un astfel de guvern ar putea deveni stabil pe termen mai lung: „Convingerea mea este că dacă va fi instalat un guvern PSD monocolor, minoritar, va rămâne până în 2028.”

PNRR, buget și reforme: „trebuie să avem jaloane clare”

În ceea ce privește conținutul acordului politic, liderul UDMR a spus că acesta ar trebui să includă obiective precise, în special legate de PNRR și buget.

„În următoarea perioadă trebuie să conțină jaloanele PNRR-ului, ca să nu pierdem, cel puțin, partea pe care o putem pierde sau am pierdut ceva”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a subliniat și importanța disciplinei bugetare: „Ce se va întâmpla cu jaloanele, acele proiecte care vor fi susținute în Parlament și care vor fi inițiative guvernamentale, și cum va arăta bugetul în mare pentru anul 2027, cu deficite și cu structura bugetului.”

El a avertizat că un guvern minoritar trebuie să se bazeze pe obiective limitate, dar realiste: „Degeaba pui acolo niște vise uriașe sau niște deziderate excepționale.”

Kelemen Hunor: „Ar trebui să ne întoarcem la TVA-ul de 19%”

Referindu-se la politica fiscală, Kelemen Hunor a susținut că România ar trebui să revină, în perspectivă, la o cotă mai mică de TVA.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne întoarcem la TVA-ul de 19%, dar nu se poate de la o zi la alta”, a spus liderul UDMR.

Acesta a adăugat că măsura trebuie corelată cu reducerea cheltuielilor statului și stimularea economiei: „Trebuie să umblăm la cheltuielile statului și mai ales stimularea economiei trebuie să fie o prioritate: locuri de muncă, atragerea investițiilor.”

Kelemen Hunor a avertizat că lipsa unor măsuri coerente ar putea duce la probleme economice: „Există în acest moment riscul să intrăm într-o recesiune cronică.”

Duminică sau luni ar putea exista un vot

În privința calendarului politic, liderul UDMR a estimat că, în cazul unui acord rapid între partide, procedura de învestire a guvernului ar putea avansa în doar câteva zile.

„M-aș aștepta să avem duminică sau luni un vot, dacă mâine, poimâine reușim să ajungem la un acord parlamentar pentru a susține un guvern minoritar”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat despre posibilitatea de a conduce un astfel de executiv, acesta a respins scenariul: „Nu, nu e momentul.”

El a mai precizat că orice guvernare viabilă trebuie construită pe sprijin parlamentar clar: „Trebuie să construiești guvernarea, susținerea guvernului pe partide parlamentare. Asta este democrația parlamentară.”