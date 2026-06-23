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Președintele Nicușor Dan după consultările avute cu partidele: „Varianta care prinde contur este aceea a unui guvern minoritar”

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Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că, în urma consultărilor cu partidele și grupurile parlamentare, începe să se contureze varianta unui guvern minoritar, susținut printr-un acord parlamentar negociat în prealabil.

Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: Administrația Prezidențială
Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că a avut consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții care să deblocheze actuala criză politică.

„Astăzi am avut consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru a identifica o soluție de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Opțiunea care pare să prindă contur este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord de susținere parlamentară convenit în prealabil”, a transmis șeful statului.

Președintele a anunțat că invită formațiunile parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea unui astfel de acord și, ulterior, să îi prezinte propuneri privind formula viitorului Executiv.

„Invit, așadar, partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula unui guvern minoritar, susținut în conformitate cu acest acord”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că întregul proces trebuie accelerat, având în vedere necesitatea instalării rapide a unui guvern cu puteri depline.

„Întregul proces trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a mai transmis președintele.

Zi decisivă la Palatul Cotroceni.

Anunțul vine după o zi de consultări politice la Palatul Cotroceni și în contextul discuțiilor privind formarea unei majorități parlamentare capabile să susțină viitorul Executiv.  

Consultările de urgență convocate de Nicușor Dan conturează două mari scenarii pentru deblocarea crizei politice: un guvern minoritar în jurul PSD sau o formulă minoritară de dreapta (PNL-USR-UDMR). În timp ce liderii politici își impun reciproc linii roșii la Cotroceni, Kelemen Hunor avertizează că refacerea vechii coaliții este complet îngropată, iar partidele au termen „până joi dimineață” să ajungă la un compromis.

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