Cristian Diaconescu: „Nu NATO va da jos tot ceea ce trece prin spațiul alianței, ci statele”. Dezvăluiri privind proiectul Octopus împotriva incursiunilor dronelor

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a dezvăluit la Digi24, că țările de pe flancul estic lucrează la o reacție comună de apărare care să funcționeze precum un scut în fața oricărei amenințări.

„Trebuie să se treacă la hot power. Vă dau, oarecum în premieră o serie de exemple, se va numi proiectul Octopus. Această caracatiță care va însemna un zid de protecție al statelor nord-atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcare dreptului internațional”, a spus Cristian Diaconescu, într-un interviu pentru a emisiunea „În fața ta” care va fi difuzată sâmbătă.

„Omogenitatea reacției militare va fi aceeași”

Consilierul prezidențial a precizat că „omogenitatea reacției militare va fi aceeași. De la Marea Baltică la Marea Neagră”.

Chestionat dacă Alianța Nord-Atlantică va doborî tot ce trece prin spațiul său aerian, Cristian Diaconescu a infirmat acest lucru.

„Nu NATO va da jos tot ceea ce trece prin spațiul alianței, ci statele, fiecare dintre ele, aflate sau puse în fața unor astfel de interferențe și vor reacționa militar. Dar nu Alianța Nord-Atlantică în sine”, a răspuns consilierul prezidențial.

„Suntem într-o confruntare cu Rusia”

Amintim că președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, 1 octombrie, că „suntem într-o confruntare cu Rusia”, potrivit Mediafax, care citează Le Figaro.

Afirmația a fost făcută imediat după sosirea în Danemarca, acolo unde liderul francez participă la summit-ul liderilor UE, eveniment la care este prezent și preşedintele României, Nicuşor Dan.

Președintele francez a explicat: „De câţiva ani [Rusia] a fost un actor foarte agresiv în spaţiul nostru informaţional. Am văzut acest lucru în timpul alegerilor (…) Un actor care amplifică atacurile cibernetice. Care, evident, a lansat un război de agresiune în Ucraina. Care foloseşte ameninţări nucleare şi care astăzi, după cum putem vedea clar, provoacă atacuri în spaţiul aerian”,

Danemarca a raport, în ultimele zile, mai multe incursiuni ale unor drone neidentificate, acestea fiind atribuite Moscovei.

Miercuri, Germania a anunțat măsuri fără precedent după ce roiuri de drone suspecte au fost observate survolând obiective strategice din nordul țării, inclusiv centrale electrice, un spital universitar, șantierul naval militar Thyssenkrupp și chiar sediul guvernului regional din Kiel.