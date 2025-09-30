search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

NATO ia în calcul închiderea spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei. Ideea nu mai este „nebunească”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În ultimele săptămâni, Federația Rusă pare să fi intensificat ceea ce experții numesc „testarea apărării colective a NATO”. Drona rusească care a survolat Danemarca, aparatele suspecte din spațiul aerian al Poloniei și României, incidentele cu avioane de luptă în apropierea Estoniei și atacurile cibernetice asupra unor aeroporturi europene – toate acestea conturează o strategie coordonată de provocare și măsurare a reacției Occidentului.

Tatonare între un avion aliat și unul NATO/FOTO:Arhiva
Tatonare între un avion aliat și unul NATO/FOTO:Arhiva

Răspunsul Alianței, cel puțin până în prezent, pare să fi fost ezitant. Potrivit cotidianului The Telegraph, eficiența apărării aeriene a statelor membre NATO în fața acestor incursiuni a fost net inferioară celei demonstrate de forțele aeriene ucrainene în respingerea dronelor rusești.

Însă dincolo de cifre, problema este una de percepție și de voință politică: este NATO dispus să-și asume un risc real pentru a-și apăra granițele și valorile?

Moscova, tot mai agresivă în contextul unei Americi preocupate de altceva

Seria de incidente aeriene din spațiul aliat nu este întâmplătoare. Potrivit analistului Roland Oliphant, citat de The Telegraph, aceste misiuni nu au fost simple acte provocatoare, ci teste menite să confirme o ipoteză: aceea că NATO – și, în special, Statele Unite – nu mai au voința de a reacționa ferm la încălcări ale spațiului aerian propriu.

În acest context, percepția liderilor ruși este că America este „distrasă” și că prioritățile strategice ale administrației Trump nu mai includ angajamentul ferm față de Europa. Actuala administrație este divizată între susținătorii unei politici de concentrare asupra Chinei în Indo-Pacific și cei care pledează pentru o reținere generală în politica externă.

Această stare de incertitudine strategică este, în ochii Kremlinului, o fereastră de oportunitate.

Ținta Moscovei: rescrierea ordinii de securitate europene

Ambițiile Rusiei sunt declarate și constante: demontarea arhitecturii de securitate europene construite după Războiul Rece și impunerea unei „noi ordini” în care Moscova are un rol dominant, cel puțin în Europa de Est. Acest proiect implică atât subordonarea Ucrainei, cât și erodarea coeziunii NATO.

Expedierea de aeronave militare în spațiul estonian și infiltrările repetate ale dronelor în Polonia, România și Danemarca sunt concepute tocmai pentru a testa solidaritatea euro-atlantică: ce se va întâmpla dacă un stat membru NATO va doborî un avion rusesc? Va urma o reacție colectivă? Sau divergențele interne vor domina, iar aliații se vor distanța unii de alții?

Spre o zonă de excludere aeriană deasupra vestului Ucrainei?

În fața acestor dileme, un scenariu concret este luat în discuție la nivel înalt: instituirea unei zone de excludere aeriană deasupra regiunii de vest a Ucrainei, cu scopul de a intercepta rachetele și dronele lansate de Rusia, înainte ca acestea să atingă granițele Alianței. Potrivit The Telegraph, acest plan este sprijinit de o serie de lideri politici și militari occidentali, fiind considerat o modalitate prin care Europa își poate afirma hotărârea de a reacționa ferm.

Pe termen mediu, această zonă protejată ar putea fi extinsă până la Kiev. O astfel de acțiune ar avea, pe lângă beneficiile directe pentru securitatea Ucrainei, și o valoare simbolică puternică: ar transmite un mesaj clar Kremlinului, anume că Europa este dispusă să-și asume riscuri pentru a-și apăra granițele și principiile.

O Europă nevoită să se apere singură

În absența unei implicări directe din partea Washingtonului, europenii sunt tot mai conștienți că vor trebui să-și asume singuri responsabilitatea pentru apărarea continentului. Iar acest lucru presupune nu doar investiții militare, ci și voință politică – adică acceptarea faptului că apărarea presupune, uneori, acțiune preventivă și risc asumat.

Așa cum subliniază Oliphant, reuniunea liderilor europeni programată săptămâna aceasta la Copenhaga va fi un test major: „Indiferent ce decizie se ia, aceasta trebuie să transmită un semnal clar către Moscova.”

Ideea nu mai este „nebunească”

Tot mai mulți experți susțin că ideea închiderii parțiale a spațiului aerian ucrainean nu mai este o „utopie militară”. Andreas Umland, analist la Institutul Suedez pentru Afaceri Internaționale, afirma recent că o astfel de măsură ar aduce beneficii nu doar Ucrainei, ci și întregii Europe. În opinia sa, prevenirea unor atacuri directe asupra teritoriului NATO este mai eficientă – și mai puțin periculoasă politic – atunci când se face proactiv, nu reactiv.

Provocările Rusiei din ultimele săptămâni sunt semnale de alarmă. Nu este vorba doar despre Ucraina, ci despre credibilitatea unei alianțe care a fost, timp de peste șapte decenii, pilonul securității europene. În joc nu sunt doar granițele geografice, ci și cele ale voinței colective. Iar dacă Europa dorește să-și păstreze autonomia strategică, va trebui să demonstreze că este capabilă să acționeze și fără umbrelă americană.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
digi24.ro
image
Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Crește valoarea tichetelor de creșă în 2025. Ce trebuie să știe părinții
playtech.ro
image
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Doliu în sistemul de sănătate din Constanța! Marinel Ciobanu a murit la 55 de ani
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Voucher de 39.000 de lei prin programul Tech Assist. Cum pot fi folosiți banii
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
iancu de hunedoara
Bătălia de pe Ialomița: Victoria zdrobitoare a lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate