Crin Antonescu crede că deși coaliția „nu merge”, guvernul va supraviețui: „Bolojan e USR-ist de bunăvoie şi cu plăcere”

În ciuda tensiunilor tot mai accentuate din coaliţie, Crin Antonescu crede că Guvernul Bolojan va continua în aceeași formulă, afirmând că alegerile anticipate sunt „puțin probabile”.

Fost președinte al PNL şi fost candidat la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu a radiografiat, duminică seară, actuala coaliție de guvernare, despre care spune că a fost nefuncțională încă de la început. Invitat la Antena 3, Crin Antonescu a susținut că formarea Guvernului s-a făcut fără „cumpănirea” necesară și că tensiunile dintre partenerii de coaliție au împins executivul într-o stare permanentă de fragilitate.

„Această coaliție nu merge”

„Eu cred că această coaliţie nu merge. Şi înainte de a discuta cine-i de vină sau nu e de vină, e constatarea faptului că nu merge. Despre asta auzim în fiecare zi. Pare chiar că principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală prematură sau timpurie, cumva cu o mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernăriei în sine”, a declarat Crin Antonescu, subliniind că aceste probleme erau vizibile încă din momentul constituirii Guvernului.

„Cred că ar fi trebuit mai multă cumpănire atunci când s-a constituit Guvernul, privitor la componenţa lui, privitor la programul lui”, a afirmat fostul lider liberal.

Crin Antonescu atrage atenția că nu doar Guvernul este vulnerabil, ci mai ales societatea românească: „Faptul că în fiecare săptămână trebuie să vedem dacă Guvernul mai rezistă săptămâna asta sau până la primăvară, problema este dacă mai rezistă societatea românească, dar să fim totuşi calmi şi temperaţi”.

„Guvernul va mai dura cu domnul Bolojan în frunte”

Deși critic, Antonescu crede că actuala construcție politică nu se va prăbuși curând.

„Nu fac pronosticuri, n-am elemente. Dacă mă întrebaţi, eu cred că acest Guvern va mai dura cu domnul Bolojan în frunte”, a spus fostul candidat la preşedinţie.

Întrebat dacă executivul va continua cu Ilie Bolojan și cu USR, în contextul acuzațiilor că Bolojan ar fi fost „capturat” de o aripă din USR, Crin Antonescu a respins această interpretare.

„Lucrurile nu sunt atât de dramatice, domnul Bolojan nu a fost o victimă, nu a fost capturat. Dacă domnul Bolojan aşa, de suflet, este USR-ist, ceea ce eu susţin, de exemplu, am constatat şi eu, e nu pentru că a fost capturat, este, ca să spun aşa, de bunăvoie şi cu plăcere”, a afirmat ironic Crin Antonescu.

Fostul lider liberal crede că PSD ar trebui să reflecteze asupra motivelor pentru care a acceptat intrarea USR în Guvern, deși majoritatea parlamentară nu impunea acest lucru: „Cei din PSD poate ar trebui să se gândească un pic retrospectiv de ce au acceptat prezenţa USR într-un guvern în care aritmetic nu era absolut necesar”.

Antonescu subliniază că, în ciuda tensiunilor, colaborarea dintre USR, PSD și Bolojan pare convenabilă tuturor actorilor.

„Eu cred că Guvernul va rămâne, da, şi cu USR, şi cu Bolojan, şi cu PSD, pentru că am impresia, vorba unor glume, că a început să le placă, să le convină. Domnul Bolojan îşi consolidează statutul de luptător, tenor principal în lupta împotriva PSD-ului, domnul Nicuşor dovedind ceva şovăială în faţa suporterilor săi anti-PSD”, a explicat Crin Antonescu.

Anticipatele, „mai puțin probabile”

În această logică, Crin Antonescu a respins scenariul unor alegeri anticipate.

„Mai puţin probabil, având în vedere sistemul nostru şi faptul că orice formulă pentru alegeri anticipate trebuie să treacă prin votul parlamentarilor în exerciţiu. Şi, sincer, aşa cum se ştie de multă vreme, nu prea-i văd nici pe cei din AUR, în primul rând poate pe cei din AUR, aşa în opoziţie cum sunt, deci nu prea văd. Sigur, nu pot să exclud aşa ceva (...) nu cred că vor fi alegeri anticipate, nu cred într-o schimbare apropiată de Guvern, cred că o vor ţine aşa, nu ştiu cât, sper să rezistăm, să putem vedea”, a afirmat el.

Fostul președinte liberal avertizează însă asupra incompatibilității dintre PSD şi USR în cadrul coaliției, afirmând că principalele probleme de aici pornesc.

„USR-ul are poziţii de forţă cu adevărat în Guvern, mai ales în acest context. Aş spune că e partidul cu cele mai importante poziţii şi nu cred că PSD-ul are în acest moment disponibilitatea de a pune capăt acestei colaborări. Chiar dacă, eu am spus-o de la început şi, din păcate, evoluţiile dau dreptate, un guvern şi cu USR şi cu PSD nu poate funcţiona. Nu a funcţionat un guvern cu USR şi PNL, dar unul cu USR şi PSD chiar nu se poate după cum vedeţi”, a precizat Crin Antonescu.