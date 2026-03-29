Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

AUR, între PSD și PNL - Aliatul interzis pe care toată lumea îl dorește, dar nimeni nu îl recunoaște

Ultimele săptămâni aduc în prim-plan nu numai scenariul ruperii coaliției de guvernare, ci și partidul de opoziție AUR, care pare a fi un „instrument dorit” de formațiunile Puterii, este de părere consultantul politic Adrian Zăbavă. În practică, strategul remarcă însă că o astfel de strategie a luat o turnură diferită.

Fostul co-președinte AUR este de părere că Simion nu mai setează direcția FOTO Inquam/George Călin
Fostul co-președinte AUR este de părere că Simion nu mai setează direcția FOTO Inquam/George Călin

Discursul politic din ultimele săptămâni aduce acuzații și enunță pe surse scenariile unor colaborări ale partidului de opoziție AUR, fie cu PSD, fie cu PNL. Scenariul colaborării PSD-AUR este confirmat chiar prin vocea liderului senatorilor AUR: „Le-am spus: nu suntem orgolioși și putem renunța la unele amendamente, dar acceptați și voi unele propuneri ale noastre”, a indicat Petrișor Peiu, în momentul scandalului privind adoptarea bugetului de stat. Totuși, social-democrații s-au trezit fără un vot de susținere din partea membrilor AUR când a fost vorba despre pachetul de măsuri sociale.

De cealaltă parte, liberalii nu neagă posibilitatea de a coopera cu AUR. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, afirmă că PNL poate „colabora parlamentar cu orice partid politic, inclusiv cu AUR”, în cazul unei crize guvernamentale.

În paralel, AUR neagă posibilitatea unor colaborări cu cele două formațiuni. 

„Fără doar și poate, a existat un dialog între PSD și AUR și un plan al PSD, unde AUR avea un rol în ceea ce privește bugetul” - Adrian Zăbavă, consultant politic

Consultantul politic Adrian Zăbavă susține că parteneriatul asumat dintre PSD și AUR pe tema amendamentelor la buget sugerează o potențială deschidere către o colaborare viitoare. Totuși, scenariile enunțate în spațiul public au și un alt scop.

„Ceea ce s-a întâmplat recent ne arată că există o posibilitate în acest sens. Cred că cele două situații trebuie privite și analizate distinct. Mă refer la colaborarea PSD, la informația că PSD ar conlucra cu AUR sau că PNL ar colucra cu AUR. Fără doar și poate, a existat un dialog între PSD și AUR și un plan al PSD, unde AUR avea un rol în ceea ce privește bugetul. Nimeni nu poate să nege acest lucru”, explică consultantul politic Adrian Zăbavă.

PSD, în defensivă

Adrian Zăbavă observă că social-democrații au trecut în defensivă, adoptând o strategie prin care încearcă să sugereze că, de fapt, PNL este formațiunea care colaborează cu AUR.

„Din cauza rezultatului prost pentru PSD și a strategiei sale cu privire la buget, PSD acum este în defensivă pentru că a fost expus pe marginea acestei colaborări cu AUR. A fost lăsat în outside de AUR, dar a fost clar pentru toată lumea că PSD este dispus să apeleze la AUR pentru propriul beneficiu, ca să zic așa. În consecință, asta arată fără doar și poate că PSD este deschis, în funcție de situație, să colaboreze cu AUR. Dacă se va întâmpla pe mai departe sau nu, asta nu putem previziona, dar e clar că există această deschidere.

De partea cealaltă, acuzația că PNL ar putea să își dea mâna cu AUR pentru diferite obiective vine din partea PSD. Și după părerea mea, e în principal o strategie a lor de repliere mai mult decât o acuzație care să aibă bază în realitate. PSD a fost, repet, expus de ceea ce s-a întâmplat pe buget și în momentul de față încearcă o strategie defensivă în care să arunce și spre PNL această anatemă de colaborare cu AUR. Colaborarea lor cu AUR a fost evidentă”.

Un instrument dorit

PSD amână o decizie privind rămânerea la guvernare până după 20 aprilie, perioadă în care dialogul în coaliție rămâne blocat. Între timp, PNL și USR au adoptat o poziție tranșantă, excluzând continuarea parteneriatului cu social-democrații sub conducerea unui alt premier. „Poate și de aici, unii din PNL lasă de înțeles că ar putea să existe și un sprijin din partea AUR pentru un guvern minoritar, adică să se lase de înțeles că ar exista viață și după PSD, pentru un guvern din care să facă parte PNL și USR”, indică Adrian Zăbavă.

Consultantul politic concluzionează că, după experiența votului pe buget, AUR pare a fi mai degrabă un instrument dorit decât unul controlat de PSD. În opinia sa, în acest context recent, AUR a fost cel care a profitat de pe urma social-democraților, și nu invers.

AUR este al doilea partid ca pondere în Parlament, având atât eurodeputați, cât și aleși locali. În același timp este cotat în sondaje pe primul loc în intenția de vot.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
gandul.ro
image
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Hagi, modificări majore la națională: „Trebuie să schimbăm!”. Comparația FCSB – Fenerbahce vs. Turcia – România: „Portarul Ederson a fost cel mai bun! Acum, n-am ajuns la poartă!”
fanatik.ro
image
Un programator supărat a reconstruit site-ul ANAF în doar două ore pentru a arăta că digitalizarea statului este simplă
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai trăi?”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Românul care a construit în două ore un portal ANAF modern. Autoritățile doar visează la o astfel de soluție rapidă și eficientă pentru…
playtech.ro
image
Despărțire șoc în România. O fostă handbalistă a divorțat după 7 ani de căsătorie
fanatik.ro
image
Panică în Pentagon, după ce un raport scoate la iveală criza rachetelor Tomahawk
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Trecerea la ora de vară crește riscul de AVC și infarct! Avertismentul unui doctor începând de duminică, 28 martie
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Horoscop 29 martie. Balanțele clarifică o situație, oportunități neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legate de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mezzosoprana Elena Theodorini (cca. 1890) - fotografie din colecția Muzeului Național de Istorie a României (MNIR)
Cine a fost „prima divă a României”?
historia.ro
