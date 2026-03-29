AUR, între PSD și PNL - Aliatul interzis pe care toată lumea îl dorește, dar nimeni nu îl recunoaște

Ultimele săptămâni aduc în prim-plan nu numai scenariul ruperii coaliției de guvernare, ci și partidul de opoziție AUR, care pare a fi un „instrument dorit” de formațiunile Puterii, este de părere consultantul politic Adrian Zăbavă. În practică, strategul remarcă însă că o astfel de strategie a luat o turnură diferită.

Discursul politic din ultimele săptămâni aduce acuzații și enunță pe surse scenariile unor colaborări ale partidului de opoziție AUR, fie cu PSD, fie cu PNL. Scenariul colaborării PSD-AUR este confirmat chiar prin vocea liderului senatorilor AUR: „Le-am spus: nu suntem orgolioși și putem renunța la unele amendamente, dar acceptați și voi unele propuneri ale noastre”, a indicat Petrișor Peiu, în momentul scandalului privind adoptarea bugetului de stat. Totuși, social-democrații s-au trezit fără un vot de susținere din partea membrilor AUR când a fost vorba despre pachetul de măsuri sociale.

De cealaltă parte, liberalii nu neagă posibilitatea de a coopera cu AUR. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, afirmă că PNL poate „colabora parlamentar cu orice partid politic, inclusiv cu AUR”, în cazul unei crize guvernamentale.

În paralel, AUR neagă posibilitatea unor colaborări cu cele două formațiuni.

„Fără doar și poate, a existat un dialog între PSD și AUR și un plan al PSD, unde AUR avea un rol în ceea ce privește bugetul” - Adrian Zăbavă, consultant politic

Consultantul politic Adrian Zăbavă susține că parteneriatul asumat dintre PSD și AUR pe tema amendamentelor la buget sugerează o potențială deschidere către o colaborare viitoare. Totuși, scenariile enunțate în spațiul public au și un alt scop.

„Ceea ce s-a întâmplat recent ne arată că există o posibilitate în acest sens. Cred că cele două situații trebuie privite și analizate distinct. Mă refer la colaborarea PSD, la informația că PSD ar conlucra cu AUR sau că PNL ar colucra cu AUR. Fără doar și poate, a existat un dialog între PSD și AUR și un plan al PSD, unde AUR avea un rol în ceea ce privește bugetul. Nimeni nu poate să nege acest lucru”, explică consultantul politic Adrian Zăbavă.

PSD, în defensivă

Adrian Zăbavă observă că social-democrații au trecut în defensivă, adoptând o strategie prin care încearcă să sugereze că, de fapt, PNL este formațiunea care colaborează cu AUR.

„Din cauza rezultatului prost pentru PSD și a strategiei sale cu privire la buget, PSD acum este în defensivă pentru că a fost expus pe marginea acestei colaborări cu AUR. A fost lăsat în outside de AUR, dar a fost clar pentru toată lumea că PSD este dispus să apeleze la AUR pentru propriul beneficiu, ca să zic așa. În consecință, asta arată fără doar și poate că PSD este deschis, în funcție de situație, să colaboreze cu AUR. Dacă se va întâmpla pe mai departe sau nu, asta nu putem previziona, dar e clar că există această deschidere.

De partea cealaltă, acuzația că PNL ar putea să își dea mâna cu AUR pentru diferite obiective vine din partea PSD. Și după părerea mea, e în principal o strategie a lor de repliere mai mult decât o acuzație care să aibă bază în realitate. PSD a fost, repet, expus de ceea ce s-a întâmplat pe buget și în momentul de față încearcă o strategie defensivă în care să arunce și spre PNL această anatemă de colaborare cu AUR. Colaborarea lor cu AUR a fost evidentă”.

Un instrument dorit

PSD amână o decizie privind rămânerea la guvernare până după 20 aprilie, perioadă în care dialogul în coaliție rămâne blocat. Între timp, PNL și USR au adoptat o poziție tranșantă, excluzând continuarea parteneriatului cu social-democrații sub conducerea unui alt premier. „Poate și de aici, unii din PNL lasă de înțeles că ar putea să existe și un sprijin din partea AUR pentru un guvern minoritar, adică să se lase de înțeles că ar exista viață și după PSD, pentru un guvern din care să facă parte PNL și USR”, indică Adrian Zăbavă.

Consultantul politic concluzionează că, după experiența votului pe buget, AUR pare a fi mai degrabă un instrument dorit decât unul controlat de PSD. În opinia sa, în acest context recent, AUR a fost cel care a profitat de pe urma social-democraților, și nu invers.

AUR este al doilea partid ca pondere în Parlament, având atât eurodeputați, cât și aleși locali. În același timp este cotat în sondaje pe primul loc în intenția de vot.