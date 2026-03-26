Guvernarea, „atârnată de un fir de păr”. Scenariul care ar putea arunca România în incapacitate decizională și downgrade financiar

Amenințarea social-democraților cu părăsirea Executivului a devenit piesa centrală a luptelor din coaliție. Dincolo de jocurile de putere, experții trag un semnal de alarmă: o criză guvernamentală acum ar izola România pe scena internațională.

PSD ia pulsul în partid pe 20 aprilie FOTO Inquam

În spațiul public apar tot mai multe scenarii privind o eventuală rupere a coaliției, în contextul în care PSD pregătește un referendum intern în partid privind participarea la guvernare. Între timp, până pe 20 aprilie, dată la care social-democrații vor avea o direcție stabilită la nivel intern, toate ședințele coaliției, care au loc de obicei lunea, sunt amânate.

Chiar premierul Ilie Bolojan, a afirmat marți, 24 martie, că „rămâne de văzut” dacă România va mai fi condusă de actuala construcție guvernamentală și după Paști.

Alternativa: guvern minoritar sau alegeri anticipate

Dacă coaliția s-ar rupe, efectele generate nu s-ar limita la o criză politică. Radu Delicote, analist politic, descrie un efect de domino al unei astfel de mișcări: „Evident că efectele vor fi în cascadă de la ratingul de țară, la presiune pe leu, inclusiv la alte cifre economice care pot să dea fiori răci. Pentru că ruptura coaliției înseamnă instabilitate politică, instabilitate politică înseamnă incapacitate decizională la nivel economic, incapacitate decizională la nivel economic într-un context de policrize înseamnă, de fapt, downgrade pentru România”, indică acesta.

În cazul unei ruperi a coaliției, România ar putea ajunge la un guvern minoritar sau la alegeri anticipate, estimează analistul. 

Iar situația României ar degenera, pentru că, în prezent, din punct de vedere „administrativ, coaliția funcționează, chiar dacă politic pare că atârnă de un fier de păr”, punctează analistul politic Radu Delicote.

Efecte deja vizibile

La rândul lui, analistul economic Cristian Păun arată că, în contextul în care creditorii internaționali urmăresc cu atenție sporită evoluțiile din România, percepția de instabilitate joacă deja un rol important și s-a tradus în costuri mai mari de împrumut.

„Noi suntem în momentul de față într-o monitorizare foarte atentă din partea creditorilor internaționali. Au și crescut dobânda pentru noi, pentru că nu ne văd serioși, nu ne văd aplecați asupra lucrurilor care contează și care ne pot salva. În cazul ăsta nu prea ne creditează cu foarte multă rată de succes și asta se vede în dobânda cu care ne împrumută și care ajuns să fie fix cât bugetul de la educație. (...)

România nu arată deloc bine în momentul de față și nici nu cred că va schimba ceva, vreo <<lovitură de palat>>. Ne vom alege eventual cu niște mai puțini reformiști în fruntea statului, care, evident, fără soluții, o vor tărăgâna”.

Nici orizontul anului 2027 nu aduce perspective mai bune pentru actuala guvernare. Potrivit analistului economic, dacă social-democrații nu se retrag acum, o ruptură rămâne iminentă cel târziu până la momentul rotativei guvernamentale.

„Nici PSD-ul, care mimează foarte bine grijă lui pentru patrie, nu prea se înghesuie să vină la guvernare. Adică n-ar vrea să deconteze el, din punct de vedere politic, dezastrul macroeconomic lăsat tot de ei. (...) Dacă mă întrebați pe mine, vor fugi cei din PSD, inclusiv de rotativă. Atunci, probabil că vor forța ieșirea de la guvernare, vor forța o ceartă din asta, astfel încât să nu funcționeze coaliția, vor intra în opoziție, foarte probabil, și vor face același joc pe care-l fac de vreo câteva cicluri electorale. În preajma alegerilor, ies de la guvernare și intră în opoziție”.

Dacă până atunci consecințele sunt incerte, o ruptură în contextul actual ar avea consecințe grave. „Deci, administrativ, există un guvern cu ministere funcționale, cu ministri din toate partidele care își fac treaba de bine de rău și asta înseamnă că administrativ coaliția rezistă. Politic, atârnă de un fir de păr în momentul de față”, mai atrage atenția analistul politic Radu Delicote .

Analistul economic, Cristian Păun, subliniază însă că accesul la resursele guvernamentale reprezintă un stimulent suficient de puternic pentru a tempera o tentativă de ieșire din actuala coaliție: „Nu o să plece câinele de la măcelărie atât de ușor. Pentru că, până la urmă, a fi la guvernare înseamnă a avea o întreagă un întreg portofoliu de sinecuri pentru oamenii din partid”.

Top articole

image
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Operațiunea „Chefalul”: fuga spectaculoasă care a pus Securitatea din Constanța pe jar
gandul.ro
image
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
mediafax.ro
image
Fanii români iau cu asalt Piaţa Taksim înainte de baraj! Turcii au impus restricţii dure în Fan Zone: nu se vinde alcool
fanatik.ro
image
ANALIZĂ Războiul din Iran poate duce la sfârșitul petrodolarului, avertizează o bancă europeană de top
libertatea.ro
image
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Val de ieftiniri în magazine, deşi preţul carburanţilor tot creşte. Explicaţia fenomenului
observatornews.ro
image
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
playtech.ro
image
Cum a ajuns unui neamț să îi placă mai mult în România decât în Germania. S-a mutat în țara noastră de ani buni
fanatik.ro
image
Povestea familiei care s-a mutat într-un orășel din Franța. "Aici putem economisi bani și lucra mai puțin pentru a ne permite stilul de viață dorit"
ziare.com
image
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Lovitură pentru șoferi! OUG pentru ieftinirea carburanților a fost amânată din nou
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Mirabela Grădinaru, apariție fabuloasă la Casa Albă. Cine a îmbrăcat-o pe Prima Doamnă a României, SURPRIZĂ TOTALĂ: Ne-a plăcut provocarea!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Patrice Cărăușan de la Survivor se ascunde prin București! Vedeta Antena 1, încă în concurs, camuflată alături de iubit FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
David Pușcaș a rezistat doar 3 zile după ce s-a angajat în mall, la o insulă de parfumuri: „Se holbau la mine. Nu o să fiu niciodată vânzător”
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
image
Cum se simte Andreea Popescu după ce s-a mutat în altă casă? E cu ochii pe Dan Alexa și îi dă like-uri
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret

image
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!