Guvernarea, „atârnată de un fir de păr”. Scenariul care ar putea arunca România în incapacitate decizională și downgrade financiar

Amenințarea social-democraților cu părăsirea Executivului a devenit piesa centrală a luptelor din coaliție. Dincolo de jocurile de putere, experții trag un semnal de alarmă: o criză guvernamentală acum ar izola România pe scena internațională.

În spațiul public apar tot mai multe scenarii privind o eventuală rupere a coaliției, în contextul în care PSD pregătește un referendum intern în partid privind participarea la guvernare. Între timp, până pe 20 aprilie, dată la care social-democrații vor avea o direcție stabilită la nivel intern, toate ședințele coaliției, care au loc de obicei lunea, sunt amânate.

Chiar premierul Ilie Bolojan, a afirmat marți, 24 martie, că „rămâne de văzut” dacă România va mai fi condusă de actuala construcție guvernamentală și după Paști.

Alternativa: guvern minoritar sau alegeri anticipate

Dacă coaliția s-ar rupe, efectele generate nu s-ar limita la o criză politică. Radu Delicote, analist politic, descrie un efect de domino al unei astfel de mișcări: „Evident că efectele vor fi în cascadă de la ratingul de țară, la presiune pe leu, inclusiv la alte cifre economice care pot să dea fiori răci. Pentru că ruptura coaliției înseamnă instabilitate politică, instabilitate politică înseamnă incapacitate decizională la nivel economic, incapacitate decizională la nivel economic într-un context de policrize înseamnă, de fapt, downgrade pentru România”, indică acesta.

În cazul unei ruperi a coaliției, România ar putea ajunge la un guvern minoritar sau la alegeri anticipate, estimează analistul.

Iar situația României ar degenera, pentru că, în prezent, din punct de vedere „administrativ, coaliția funcționează, chiar dacă politic pare că atârnă de un fier de păr”, punctează analistul politic Radu Delicote.

Efecte deja vizibile

La rândul lui, analistul economic Cristian Păun arată că, în contextul în care creditorii internaționali urmăresc cu atenție sporită evoluțiile din România, percepția de instabilitate joacă deja un rol important și s-a tradus în costuri mai mari de împrumut.

„Noi suntem în momentul de față într-o monitorizare foarte atentă din partea creditorilor internaționali. Au și crescut dobânda pentru noi, pentru că nu ne văd serioși, nu ne văd aplecați asupra lucrurilor care contează și care ne pot salva. În cazul ăsta nu prea ne creditează cu foarte multă rată de succes și asta se vede în dobânda cu care ne împrumută și care ajuns să fie fix cât bugetul de la educație. (...)

România nu arată deloc bine în momentul de față și nici nu cred că va schimba ceva, vreo <<lovitură de palat>>. Ne vom alege eventual cu niște mai puțini reformiști în fruntea statului, care, evident, fără soluții, o vor tărăgâna”.

Nici orizontul anului 2027 nu aduce perspective mai bune pentru actuala guvernare. Potrivit analistului economic, dacă social-democrații nu se retrag acum, o ruptură rămâne iminentă cel târziu până la momentul rotativei guvernamentale.

„Nici PSD-ul, care mimează foarte bine grijă lui pentru patrie, nu prea se înghesuie să vină la guvernare. Adică n-ar vrea să deconteze el, din punct de vedere politic, dezastrul macroeconomic lăsat tot de ei. (...) Dacă mă întrebați pe mine, vor fugi cei din PSD, inclusiv de rotativă. Atunci, probabil că vor forța ieșirea de la guvernare, vor forța o ceartă din asta, astfel încât să nu funcționeze coaliția, vor intra în opoziție, foarte probabil, și vor face același joc pe care-l fac de vreo câteva cicluri electorale. În preajma alegerilor, ies de la guvernare și intră în opoziție”.

Dacă până atunci consecințele sunt incerte, o ruptură în contextul actual ar avea consecințe grave. „Deci, administrativ, există un guvern cu ministere funcționale, cu ministri din toate partidele care își fac treaba de bine de rău și asta înseamnă că administrativ coaliția rezistă. Politic, atârnă de un fir de păr în momentul de față”, mai atrage atenția analistul politic Radu Delicote .

Analistul economic, Cristian Păun, subliniază însă că accesul la resursele guvernamentale reprezintă un stimulent suficient de puternic pentru a tempera o tentativă de ieșire din actuala coaliție: „Nu o să plece câinele de la măcelărie atât de ușor. Pentru că, până la urmă, a fi la guvernare înseamnă a avea o întreagă un întreg portofoliu de sinecuri pentru oamenii din partid”.