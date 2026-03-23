Dominic Fritz avertizează că nu va mai guverna cu PSD, dacă social-democrații dărâmă Guvernul

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat luni, 23 martie, că va propune Comitetului Politic adoptarea unei rezoluţii în baza căreia partidul să nu mai colaboreze cu PSD într-o viitoare guvernare.

„Voi propune colegilor mei o rezoluţie în sensul în care dacă PSD va vota o moţiune de cenzură împotriva acestui guvern şi dacă, în ciuda aşteptărilor românilor pentru stabilitate şi pentru responsabilitate, va pica acest guvern, cu voturile extremiştilor, cu voturile AUR, şi PSD, atunci USR nu va putea să stea la dispoziţie pentru un nou Guvern cu acel partid care tocmai l-a picat”, a explicat liderul USR, înaintea şedinţei Comitetului Politic.

Dominic Fritz a precizat că rezoluţia va reprezenta „o linie clară” din partea USR.

„Vrem ca românii să se poată baza pe noi şi pe acest guvern şi cerem ca şi PSD să redevină un partener în această coaliţie pentru România”, a spus el.

Fritz a subliniat că alegerile anticipate ar reprezenta „o criză creată artificial”, în condiţiile în care coaliţia deţine majoritate parlamentară.

„Din punctul nostru de vedere, nu există un motiv pentru ca PSD să îşi dorească o altă majoritate. Dacă îşi doreşte, atunci trebuie să o spună şi trebuie să meargă mai departe cu altă majoritate”, a declarat Dominic Fritz.

PSD a stabilit într-o ședință a Biroului Național calendarul consultării interne privind participarea la guvernare.

Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, anunță că pe 20 aprilie va avea loc o consultare cu 5.000 de membri ai partidului, cu unul sau mai multe voturi. O altă ședință BPN va fi programată pentru pregătirea consultării.

„Noi facem această consultare pentru PSD. Este o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, prima oară o autoevaluare, în guvern şi a coaliţiei, a miniştrilor, şi apoi a întregii coaliţii şi a întregii guvernări”, a precizat Grindeanu.

În același timp, șeful formațiunii anunță că PSD nu va vota un guvern minoritar și nici nu va forma o alianță cu AUR.