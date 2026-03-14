Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
De ce nu va pleca guvernul Bolojan

Toate ameninţările venite dinspre liderii PSD, legate de plecarea guvernului Bolojan, sunt praf în ochii alegătorilor PSD. Este exclus să se întâmple, din motivele şi argumentele înşirate în articol.

FOTO Inquam/Profimedia
De altfel, la întrebarea dacă va pleca în cazul în care bugetul nu va trece de parlament, Bolojan a declarat că bugetul va trece sigur.

Bugetul adoptat în guvern nu este 100% realist, cum se laudă Bolojan şi Nazare.  Veniturile, în procent de 36% din PIB, sunt mai degrabă optimiste decât realiste. Din totalul veniturilor bugetare, 31,1% din PIB reprezintă venituri curente, care includ veniturile fiscale, contribuțiile și alte încasări ale statului. În condiţiile în care în anii anteriori veniturile curente reprezentau 28-29% din PIB. ANAF-ul nu este încă digitalizat, corupţia este încă prezentă la colectarea veniturilor, este greu de presupus că se va schimba ceva în câteva luni.

Diferenţa de 5% din PIB la venituri este presupusă că va veni din fonduri europene. Deşi mai sunt 5 luni până în august 2026, când se închide PNRR. Dacă în 3 ani n-am reuşit să realizăm toate jaloanele şi ţintele presupuse de tratatul PNRR, cum este posibil să fie realizate în 5 luni?

Dacă dorim să menţinem deficitul bugetar pe 2026 la 6,2%, sunt necesare tăieri mai drastice ale costurilor, în cazul în care veniturile preconizate nu se realizează. Tăieri care n-au fost prevăzute în buget la mărimea necesară.

PSD şi Grindeanu sper că şi-au făcut şi ei calcule, şi ştiu ce-i aşteaptă dacă pleacă Bolojan de la guvernare, iar România riscă să intre în „junk”!

Situaţia economică internaţională afectează şi PIB-ul României

PIB-ul este estimat la 2045 miliarde de lei în 2026, la o creștere economică de 1%. O estimare posibil realistă, înaintea începerii războiului din Iran, care nu se ştie când şi cu ce costuri se va termina. Acum nu mai este realistă. Cu toate laudele de sine ale lui Trump, Iranul este o ţară imensă, cu 93 milioane de locuitori, cu un relief muntos care ascunde sute sau mii de peşteri, „oraşe” subterane, construite artificial în zeci de ani, pe care nu le ştie nici Israelul nici America. Preţul petrolului a ajuns la 100 dolari per baril, şi nu ştie nimeni până unde va urca.

Sigur că toate aceste evoluţii vor afecta şi ţara noastră la  creşterea economică, iar costurile de funcţionare ale aparatului bugetar vor creşte în loc să scadă. Vedem că şi alte ţări europene îşi iau măsuri de precauţie, pentru cazul în care criza petrolului generată de conflictul din Iran va afecta pe un timp mai îndelungat ţările lumii. Ar trebui ca în bugetul de stat să fie prevăzute rezerve, pentru cazul în care preţul petrolului va sări la costuri extrem de mari.

Bugetul ar trebui să ţină cont şi de costurile presupuse de ajutorarea Ucrainei şi, mai ales, a Republicii Moldova, în cazul în care Rusia avansează spre Odesa, Gurile Dunării şi Republica Moldova. Din câte ştiu până acum nu conţine astfel de rezerve.

Cum ar putea da jos PSD guvernul Bolojan

Există neînţelegeri şi fricţiuni între PSD şi AUR, mai ales în orientarea internaţională a politicii externe a României. AUR este anti UE, mai nou şi anti SUA, şi pro Rusia. PSD este, din fericire pro UE şi pro America. Nu văd o moţiune de cenzură împotriva guvernului la care să voteze cot la cot AUR şi PSD.

Mai degrabă miniştrii PSD ar fi retraşi din guvern, iar schimbarea compoziţiei politice a guvernului va necesita negocieri şi votul de învestitură a parlamentului pentru noul guvern.

PSD va condiţiona menţinerea Coaliţiei de guvernare prin schimbarea premierului, cu alt premier de la PNL, posibil Cătălin Predoiu. Aici este rolul preşedintelui Nicusor Dan dacă va accepta să desemneze pe Predoiu, sau tot pe Bolojan, care n-a fost demis prin moţiune de cenzură să nu mai poată fi nominalizat. Fără voturile PNL, USR şi UDMR nu va trece un alt guvern.

Mai important, situaţia internaţională şi deficitul bugetului nu permite României să treacă prin haos instituţional, să stea fără guvern cine ştie câte săptămâni, când situaţia la graniţele ţării este explozivă. Inclusiv prin acordul ca bazele militare româneşti să fie utilizate în războiul din Iran.

Ar fi pur şi simplu o nebunie să trecem acum prin astfel de „experienţe”.

PSD nu vrea să preia conducerea ţării în astfel de circumstanţe

Dă doar din gură, să arate alegătorilor săi că luptă să primească ajutoare sociale, chiar fără să muncească. Mulţi dintre simpatizanţii PSD au migrat către AUR, exact pentru motivul că acest partid le promite cai verzi pe pereţi, fără putinţă de a-şi îndeplini promisiunile. Dar mulţi alegători se mulţumesc cu promisiuni, nu analizează şi dacă îndeplinirea este posibilă.

Din fericire, alegerea preşedintelui Nicusor Dan, instalarea guvernului Bolojan dovedesc că astfel de alegători, care doresc pomeni populiste de la stat, sunt în minoritate.

În concluzie, PSD nu are şanse şi nici nu-şi doreşte să vină la conducerea guvernului, ştiind ce-l aşteaptă, şi intuind reacţia negativă a CE şi a creditorilor României.

