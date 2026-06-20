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Adrian Veștea atacă noua echipă pregătită de Ilie Bolojan pentru șefia PNL: „Întreaga istorie și identitate a partidului sunt aruncate la gunoi”

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Liderul desemnat pentru funcția de premier, Adrian Veștea, lansează un atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan și a noii echipe propuse pentru conducerea Partidului Național Liberal, cu doar o zi înaintea Congresului Extraordinar al formațiunii. Veștea susține că reuniunea de duminică va marca eliminarea „liberalilor adevărați” din conducerea partidului și avertizează că PNL riscă să devină „brelocul USR”.

Liderul desemnat pentru funcția de premier, Adrian Veștea. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Liderul desemnat pentru funcția de premier, Adrian Veștea. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Într-o postare publicată sâmbătă seară pe Facebook, Adrian Veștea afirmă că noua structură de conducere propusă de Ilie Bolojan ignoră aproape complet liderii care au câștigat alegeri și au adus voturi partidului în ultimii ani.

„Trist și previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către președintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați din conducerea formațiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi”, a scris Veștea.

Acesta a subliniat că, într-un partid care are 12 președinți de consilii județene, 1.150 de primari și aproape 10.000 de aleși locali, doar primarul municipiului Reșița, Ioan Popa, se regăsește în echipa de conducere propusă de Bolojan.

„Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști”, a acuzat Veștea.

Premierul desemnat critică și includerea în conducerea partidului a unor persoane care s-au înscris recent în PNL, referire la Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, anunțați în echipa lui Ilie Bolojan.

„La schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formațiuni politice, toate progresiste, devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă. Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR”, a afirmat acesta.

Veștea susține că membri vechi ai partidului sunt marginalizați și că nu mai au posibilitatea să își exprime opiniile în interiorul formațiunii.

În mesajul său, Adrian Veștea îl acuză pe Ilie Bolojan că urmărește să își construiască o platformă pentru o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2030.

„Îngrozitor este că, din dorința domnului Bolojan de a deveni președinte al țării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituțiile statului român”, a susținut liderul liberal.

El a reclamat ceea ce numește atacuri împotriva Președintelui României, a Justiției și a Parlamentului și a acuzat existența unei „armate de boți” care ar influența dezbaterea publică din jurul partidului.

În același mesaj, Adrian Veștea și-a reafirmat intenția de a conduce viitorul Executiv și a transmis un mesaj de încurajare membrilor PNL nemulțumiți de actuala direcție a partidului.

„Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani. Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulți liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Național Liberal”, a declarat Veștea.

Declarațiile vin după ce, joi, Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la președinția PNL și a solicitat amânarea Congresului pentru 28 iunie, astfel încât să poată prezenta propria moțiune.

Vineri însă, acesta a anunțat că renunță la candidatură, acuzând conducerea partidului că organizează un „simulacru democratic”.

„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a afirmat Veștea, precizând că analizează posibilitatea contestării Congresului pe cale statutară și juridică.

Congresul Extraordinar al PNL este programat pentru duminică, la București. Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al partidului împreună cu moțiunea „Modernizare cu rădăcini”, aceasta fiind singura moțiune înscrisă în cursă.

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