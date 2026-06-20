search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

PNL are nevoie de ordine în partid ca să poată face ordine în stat!

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Congresul Partidului Național Liberal de mâine trebuie, din punctul meu de vedere, să facă mai mult decât o necesară, desigur, reașezare internă după o criză politică generată de adversarii noștri, care încearcă să ne dezbine.

Ilie Bolojan, președintele PNL, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 15 iunie 2026 FOTO: Inquam Photos / George Calin

Eu cred că, fără să vrea, cei care vor să ne distrugă, ne-au dat, de fapt, o oportunitate imensă! Și cred că acest congres trebuie să fie unul istoric, al ambiției, unul în care PNL își ridică privirea de la conflictul ultimelor zile și își asumă, cu maturitate, întrebarea esențială pentru noi liberalii. Ce fel de partid vrem să fim pentru România următoarelor decenii?

Iată un posibil răspuns.

În opinia mea, PNL trebuie să se consolideze ca marele partid european al dreptei românești, cu cea mai îndelungată istorie în cadrul familiei Partidului Popular European Creștin-Democrat, ancorat în valorile naționale și europene, capabil să construiască politici publice pentru viitor, deschis total către societate și pregătit să guverneze serios.

Asta pentru că un partid istoric nu trăiește doar din istorie. Un partid precum PNL trăiește și se dezvoltă prin capacitatea sa de a transforma valorile sale în soluții pentru prezent, pentru oameni!

Este bine să ne aducem aminte faptul că, de la 1875 și până azi, liberalismul românesc a construit România modernă, a legat țara, iremediabil, de Occident (ceva ce nici măcar comuniștii nu au putut anihila total!), a apărat proprietatea, libertatea, inițiativa privată și demnitatea cetățeanului. Astăzi, aceste valori trebuie scoase din zona oarecum comemorativă și duse în centrul acțiunii noastre politice!

Ca partid membru al PPE, PNL trebuie să vorbească mai profund, mai des și mai clar despre doctrina sa. Noi, liberalii creștin-democrați, credem în demnitatea persoanei, în libertatea legată de responsabilitate, în economia socială de piață, în care inițiativa privată produce prosperitate, iar statul creează reguli corecte și îi protejează pe cei vulnerabili. Noi credem în subsidiaritate, adică în decizii luate cât mai aproape de cetățean. Credem în familie, în comunitate, în educație și muncă. Aceste valori trebuie să devină politicile noastre publice.

Dacă vorbim despre libertate economică, trebuie să avem politici pentru antreprenori, pentru capitalul românesc, pentru investiții și locuri de muncă bine plătite.

Dacă vorbim despre demnitate, trebuie să construim servicii publice care respectă cetățeanul.

Dacă vorbim despre familie, trebuie să propunem politici fiscale, educaționale și sociale care ajută familia.

Dacă vorbim despre subsidiaritate, trebuie să avem curajul unei reorganizări administrative serioase.

Dar chiar și mai important decât asta, eu cred că PNL trebuie să înceapă, de mâine încolo, fără ezitare, o campanie națională de deschidere către societate.

Partidul nostru trebuie să cheme alături de el profesioniști, antreprenori, medici, profesori, ingineri, specialiști în tehnologie, energie, apărare, agricultură, administrație, educație și finanțe. România are oameni competenți, mulți, care nu vor să intre într-o politică dominată de improvizație, de zgomot, sau de aranjamente, iar PNL trebuie și POATE să le arate că el este un loc al competenței.

Această deschidere nu se poate face doar prin invitații, sau pliante, sau prin social media. Ea trebuie bine organizată, cu mecanisme transparente, prin care profesioniștii pot intra în partid, pot contribui la programele noastre, pot participa în comisii și pot deveni candidați. Toate acestea se întâmplă mult înainte de o campanie electorală.

De aceea, propun ca PNL să înființeze o școală politică permanentă, obligatorie pentru candidații săi.

Viitorii primari, președinți de consilii județene, parlamentari și europarlamentari trebuie pregătiți înainte de a cere votul oamenilor. Trebuie să înțeleagă administrația publică, bugetele locale, legislația, procedurile parlamentare, fondurile și forurile europene, comunicarea publică, crizele, sau relația cu presa, DAR și greutatea mandatului pentru care cer vot.

Un candidat liberal trebuie să știe ce vrea să facă, cum funcționează instituția în care intră, ce instrumente are la dispoziție și cum comunică onest și eficace cu cetățenii. Așadar, politica serioasă începe cu o pregătire serioasă.

Mai mult, PNL trebuie să aibă curajul unei evaluări interne profesioniste. Este exact ceea ce cerem bugetarilor! Haideți să începem cu noi.

Propun să demarăm cu 500 de membri ai partidului, oameni care pot ocupa funcții publice importante sau pot reprezenta partidul în administrație, Parlament, Guvern și în Parlamentul European, și care să fie evaluați cu sprijinul unei firme private de resurse umane.

Această evaluare ar trebui să privească pregătirea doctrinară, parcursul profesional, educația, diplomele, universitățile, doctoratele, experiența administrativă, capacitatea de comunicare, profilul de leadership, integritatea, rezistența la presiune și compatibilitatea cu anumite responsabilități publice.

Fiecare dintre acești 500 de oameni ar trebui să aibă o fișă de carieră. Ce a făcut până acum. Ce știe să facă. Ce funcții poate ocupa. Ce ambiții are. Unde trebuie pregătit. Unde poate performa. Unde ar fi o greșeală să fie trimis/ă.

De ce? Pentru că un partid care vrea să guverneze România trebuie să știe cine sunt oamenii săi, ce pot, unde pot crește și unde pot aduce valoare pentru țară.

Astfel, PNL ar avea o oglindă clară a propriei resurse umane, ar ști cine sunt liderii pregătiți pentru administrația locală, cine poate lucra în Parlament, cine poate reprezenta România în Europa, cine poate intra într-un guvern, cine trebuie format și cine are nevoie de experiență practică înainte de a primi o responsabilitate mai mare.

După această reașezare internă trebuie să vină programul de guvernare, iar Comisiile de specialitate ale partidului trebuie puse la lucru,iar munca lor trebuie fructificată.

România resimte și ea o perioadă globală dificilă, cu competiție economică dură, presiune pe lanțurile industriale, tehnologii disruptive, costuri mari ale energiei, război la graniță, presiuni demografice și schimbări profunde în piața muncii, iar PNL trebuie să dea un răspuns pentru economia românească și pentru FIECARE român în aceste condiții.

De aceea, eu cred că programul nostru trebuie să vorbească despre reindustrializarea inteligentă, energie sigură și competitivă, capital românesc, agricultură modernă, apărare, infrastructură, educație conectată la economie, cercetare, digitalizare și atragerea investițiilor cu valoare adăugată mare.

România, dragi cititori, are nevoie de o direcție pentru următorul deceniu.

În același timp, PNL trebuie să spună limpede că ordinea în stat este o prioritate națională. În administrația locală, avem nevoie, am tot spus, de reorganizare administrativă, de structuri care pot furniza servicii profesioniste, de comunități capabile să atragă investiții, să acceseze fonduri europene și să își gestioneze responsabil resursele. Nu putem cere performanță de la administrații care nu au capacitate tehnică sau administrativă.

În administrația centrală, digitalizarea și inteligența artificială trebuie să devină instrumente naturale de reducere a birocrației și a costurilor statului. Statul român trebuie să coste mai puțin și să funcționeze mai bine. Cetățeanul nu trebuie plimbat între ghișee. Firma nu trebuie sufocată de formulare. Primăria nu trebuie să aștepte luni întregi după avize de la București. Serviciile trebuie integrate, iar decizia trebuie să devină mai rapidă, mai transparentă și, obligatoriu, mai predictibilă.

Un stat scump, lent și confuz apasă pe economie și umilește cetățeanul. Un stat suplu, digitalizat și corect eliberează energie și creativitate în societate. Aceasta este o temă profund liberală!

Ei bine, Congresul de mâine trebuie să deschidă acest drum. PNL nu își poate permite să rămână captiv în lupte interne sau orgolii locale. Avem datoria, acum, să ieșim din această criză mai disciplinați, mai serioși și mai bine pregătiți.

România are nevoie de un PNL care își cunoaște valorile, își pregătește oamenii, își deschide porțile, își respectă deciziile și vine în fața cetățenilor cu un proiect de guvernare coerent. Și eu, ca membru al partidului, și ca român, îmi doresc un PNL care înțelege că puterea se câștigă prin încredere, competență și caracter.

De la înființarea sa, Partidul Național Liberal a fost legat de toate marile modernizări ale României, iar această moștenire ne obligă. Ea trebuie dusă mai departe prin reforme, prin oameni pregătiți și prin curajul de a spune țării adevărul. Mereu adevărul.

Prin urmare, mâine, PNL trebuie să aleagă un anumit mod de a face politică în și pentru România.

Eu vreau ca mâine să ne afirmăm clar valorile. Vreau să facem pași decisivi pentru a oferi alegătorilor candidați pregătiți. Îmi doresc un partid și mai deschis către societate, în dialog permanent cu aceasta, din care să se nască un program de guvernare pentru economia viitorului și pentru ca românii să se simtă încurajați atunci când au o idee. 

Aceasta este direcția pe care o susțin și direcția pe care cred că PNL trebuie să meargă, cu hotărâre, de mâine înainte.

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani
stirileprotv.ro
image
Fratele Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, intervine în criza politică. Bogdan Grădinaru atacă USR și susține că apropierea de PNL riscă să transforme partidul într-un “breloc” liberal
gandul.ro
image
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
mediafax.ro
image
Atenție Craiova, adversarul din Liga Campionilor a marcat de 8 ori în ultimul meci
fanatik.ro
image
Cu cifrele pe masă. Rezultatele politice ale puciștilor PNL care au dat în judecată partidul
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
digisport.ro
image
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
observatornews.ro
image
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
cancan.ro
image
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Planta de interior super rezistentă care absoarbe căldura și răcorește aerul din casa vara. Mulţi spanioli şi italieni o au
playtech.ro
image
Povestea de viață impresionantă a primei americance care a arbitrat la o Cupă Mondială masculină. Cum și-a cunoscut soțul și ce familie numeroasă are
fanatik.ro
image
”Îi urcau în autobuze ca pe deținuți”. Putin adună cu arcanul oameni pentru front. Zeci de bărbați din regiunea Penza ar fi fost duși la centrele militare și presați să semneze contracte cu armata VIDEO
ziare.com
image
Negocieri finale: Răzvan Lucescu semnează și va câștiga peste 3,5 milioane de euro pe an!
digisport.ro
image
Leguma care conține mai mult potasiu decât o banană. Este folosită des în multe preparate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Solstiţiul de vară 2026. Urmează cea mai lungă zi din an
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Mesajul de la Mănăstirea Prislop care i-a atras atenția lui Daniel Buzdugan: „În parcare, am dat de acest afiș”
click.ro
image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
click.ro
image
Cine este și cu se ocupă Andreea, noua iubită a lui Florin Ristei. Cei doi au bifat deja prima vacanță împreună
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru reacționează după ce Denise Rifai a spus că vor prezenta împreună: „Șefii mei or fi intrat la bănuieli”. Se întoarce sau nu la Antena 1?
image
Mesajul de la Mănăstirea Prislop care i-a atras atenția lui Daniel Buzdugan: „În parcare, am dat de acest afiș”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate