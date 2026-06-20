PNL are nevoie de ordine în partid ca să poată face ordine în stat!

Congresul Partidului Național Liberal de mâine trebuie, din punctul meu de vedere, să facă mai mult decât o necesară, desigur, reașezare internă după o criză politică generată de adversarii noștri, care încearcă să ne dezbine.

Eu cred că, fără să vrea, cei care vor să ne distrugă, ne-au dat, de fapt, o oportunitate imensă! Și cred că acest congres trebuie să fie unul istoric, al ambiției, unul în care PNL își ridică privirea de la conflictul ultimelor zile și își asumă, cu maturitate, întrebarea esențială pentru noi liberalii. Ce fel de partid vrem să fim pentru România următoarelor decenii?

Iată un posibil răspuns.

În opinia mea, PNL trebuie să se consolideze ca marele partid european al dreptei românești, cu cea mai îndelungată istorie în cadrul familiei Partidului Popular European Creștin-Democrat, ancorat în valorile naționale și europene, capabil să construiască politici publice pentru viitor, deschis total către societate și pregătit să guverneze serios.

Asta pentru că un partid istoric nu trăiește doar din istorie. Un partid precum PNL trăiește și se dezvoltă prin capacitatea sa de a transforma valorile sale în soluții pentru prezent, pentru oameni!

Este bine să ne aducem aminte faptul că, de la 1875 și până azi, liberalismul românesc a construit România modernă, a legat țara, iremediabil, de Occident (ceva ce nici măcar comuniștii nu au putut anihila total!), a apărat proprietatea, libertatea, inițiativa privată și demnitatea cetățeanului. Astăzi, aceste valori trebuie scoase din zona oarecum comemorativă și duse în centrul acțiunii noastre politice!

Ca partid membru al PPE, PNL trebuie să vorbească mai profund, mai des și mai clar despre doctrina sa. Noi, liberalii creștin-democrați, credem în demnitatea persoanei, în libertatea legată de responsabilitate, în economia socială de piață, în care inițiativa privată produce prosperitate, iar statul creează reguli corecte și îi protejează pe cei vulnerabili. Noi credem în subsidiaritate, adică în decizii luate cât mai aproape de cetățean. Credem în familie, în comunitate, în educație și muncă. Aceste valori trebuie să devină politicile noastre publice.

Dacă vorbim despre libertate economică, trebuie să avem politici pentru antreprenori, pentru capitalul românesc, pentru investiții și locuri de muncă bine plătite.

Dacă vorbim despre demnitate, trebuie să construim servicii publice care respectă cetățeanul.

Dacă vorbim despre familie, trebuie să propunem politici fiscale, educaționale și sociale care ajută familia.

Dacă vorbim despre subsidiaritate, trebuie să avem curajul unei reorganizări administrative serioase.

Dar chiar și mai important decât asta, eu cred că PNL trebuie să înceapă, de mâine încolo, fără ezitare, o campanie națională de deschidere către societate.

Partidul nostru trebuie să cheme alături de el profesioniști, antreprenori, medici, profesori, ingineri, specialiști în tehnologie, energie, apărare, agricultură, administrație, educație și finanțe. România are oameni competenți, mulți, care nu vor să intre într-o politică dominată de improvizație, de zgomot, sau de aranjamente, iar PNL trebuie și POATE să le arate că el este un loc al competenței.

Această deschidere nu se poate face doar prin invitații, sau pliante, sau prin social media. Ea trebuie bine organizată, cu mecanisme transparente, prin care profesioniștii pot intra în partid, pot contribui la programele noastre, pot participa în comisii și pot deveni candidați. Toate acestea se întâmplă mult înainte de o campanie electorală.

De aceea, propun ca PNL să înființeze o școală politică permanentă, obligatorie pentru candidații săi.

Viitorii primari, președinți de consilii județene, parlamentari și europarlamentari trebuie pregătiți înainte de a cere votul oamenilor. Trebuie să înțeleagă administrația publică, bugetele locale, legislația, procedurile parlamentare, fondurile și forurile europene, comunicarea publică, crizele, sau relația cu presa, DAR și greutatea mandatului pentru care cer vot.

Un candidat liberal trebuie să știe ce vrea să facă, cum funcționează instituția în care intră, ce instrumente are la dispoziție și cum comunică onest și eficace cu cetățenii. Așadar, politica serioasă începe cu o pregătire serioasă.

Mai mult, PNL trebuie să aibă curajul unei evaluări interne profesioniste. Este exact ceea ce cerem bugetarilor! Haideți să începem cu noi.

Propun să demarăm cu 500 de membri ai partidului, oameni care pot ocupa funcții publice importante sau pot reprezenta partidul în administrație, Parlament, Guvern și în Parlamentul European, și care să fie evaluați cu sprijinul unei firme private de resurse umane.

Această evaluare ar trebui să privească pregătirea doctrinară, parcursul profesional, educația, diplomele, universitățile, doctoratele, experiența administrativă, capacitatea de comunicare, profilul de leadership, integritatea, rezistența la presiune și compatibilitatea cu anumite responsabilități publice.

Fiecare dintre acești 500 de oameni ar trebui să aibă o fișă de carieră. Ce a făcut până acum. Ce știe să facă. Ce funcții poate ocupa. Ce ambiții are. Unde trebuie pregătit. Unde poate performa. Unde ar fi o greșeală să fie trimis/ă.

De ce? Pentru că un partid care vrea să guverneze România trebuie să știe cine sunt oamenii săi, ce pot, unde pot crește și unde pot aduce valoare pentru țară.

Astfel, PNL ar avea o oglindă clară a propriei resurse umane, ar ști cine sunt liderii pregătiți pentru administrația locală, cine poate lucra în Parlament, cine poate reprezenta România în Europa, cine poate intra într-un guvern, cine trebuie format și cine are nevoie de experiență practică înainte de a primi o responsabilitate mai mare.

După această reașezare internă trebuie să vină programul de guvernare, iar Comisiile de specialitate ale partidului trebuie puse la lucru,iar munca lor trebuie fructificată.

România resimte și ea o perioadă globală dificilă, cu competiție economică dură, presiune pe lanțurile industriale, tehnologii disruptive, costuri mari ale energiei, război la graniță, presiuni demografice și schimbări profunde în piața muncii, iar PNL trebuie să dea un răspuns pentru economia românească și pentru FIECARE român în aceste condiții.

De aceea, eu cred că programul nostru trebuie să vorbească despre reindustrializarea inteligentă, energie sigură și competitivă, capital românesc, agricultură modernă, apărare, infrastructură, educație conectată la economie, cercetare, digitalizare și atragerea investițiilor cu valoare adăugată mare.

România, dragi cititori, are nevoie de o direcție pentru următorul deceniu.

În același timp, PNL trebuie să spună limpede că ordinea în stat este o prioritate națională. În administrația locală, avem nevoie, am tot spus, de reorganizare administrativă, de structuri care pot furniza servicii profesioniste, de comunități capabile să atragă investiții, să acceseze fonduri europene și să își gestioneze responsabil resursele. Nu putem cere performanță de la administrații care nu au capacitate tehnică sau administrativă.

În administrația centrală, digitalizarea și inteligența artificială trebuie să devină instrumente naturale de reducere a birocrației și a costurilor statului. Statul român trebuie să coste mai puțin și să funcționeze mai bine. Cetățeanul nu trebuie plimbat între ghișee. Firma nu trebuie sufocată de formulare. Primăria nu trebuie să aștepte luni întregi după avize de la București. Serviciile trebuie integrate, iar decizia trebuie să devină mai rapidă, mai transparentă și, obligatoriu, mai predictibilă.

Un stat scump, lent și confuz apasă pe economie și umilește cetățeanul. Un stat suplu, digitalizat și corect eliberează energie și creativitate în societate. Aceasta este o temă profund liberală!

Ei bine, Congresul de mâine trebuie să deschidă acest drum. PNL nu își poate permite să rămână captiv în lupte interne sau orgolii locale. Avem datoria, acum, să ieșim din această criză mai disciplinați, mai serioși și mai bine pregătiți.

România are nevoie de un PNL care își cunoaște valorile, își pregătește oamenii, își deschide porțile, își respectă deciziile și vine în fața cetățenilor cu un proiect de guvernare coerent. Și eu, ca membru al partidului, și ca român, îmi doresc un PNL care înțelege că puterea se câștigă prin încredere, competență și caracter.

De la înființarea sa, Partidul Național Liberal a fost legat de toate marile modernizări ale României, iar această moștenire ne obligă. Ea trebuie dusă mai departe prin reforme, prin oameni pregătiți și prin curajul de a spune țării adevărul. Mereu adevărul.

Prin urmare, mâine, PNL trebuie să aleagă un anumit mod de a face politică în și pentru România.

Eu vreau ca mâine să ne afirmăm clar valorile. Vreau să facem pași decisivi pentru a oferi alegătorilor candidați pregătiți. Îmi doresc un partid și mai deschis către societate, în dialog permanent cu aceasta, din care să se nască un program de guvernare pentru economia viitorului și pentru ca românii să se simtă încurajați atunci când au o idee.

Aceasta este direcția pe care o susțin și direcția pe care cred că PNL trebuie să meargă, cu hotărâre, de mâine înainte.