Europarlamentarul Siegfried Mureşan acuză PSD că nu a propus nicio măsură pentru depăşirea crizei energetice

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan acuză PSD că nu a propus nicio măsură pentru depăşirea crizei energetice şi că nimic din ceea ce fac social-democraţii în aceste zile nu ajută la depăşirea crizei.

”Este foarte clar: PSD nu a propus nicio măsură pentru depăşirea crizei energetice. Niciuna. Tot ce vedem la PSD este gălăgie, circ şi populism alături de AUR”, scrie Mureşan pe Facebook.

El afirmă că nimic din ceea ce fac cei din PSD în aceste zile nu ajută la depăşirea crizei.

”În acest timp, Partidul Naţional Liberal, alături de partenerii noştri responsabili de la guvernare, USR şi UDMR, ia măsurile necesare pentru a depăşi criza”, susţine Siegfried Mureşan.

PSD vrea deschiderea centralelor pe cărbune

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut Guvernului să negocieze la Bruxelles amânarea termenului de închidere a centralelor electrice pe cărbune și avertizează că România riscă oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă.

”Una dintre cele mai simple soluții ar fi repornirea, repet, repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Fiecare dintre aceste grupuri are o putere de aproximativ 330 de megawați, iar împreună ar suplini cei aproximativ 700 de megawați care ar ieși din Sistemul Energetic Național. De aceea, cred că această variantă ar trebui luată în calcul”, a transmis acesta în cadrul unei conferințe susținută la Parlament.

Grindeanu susține că România ar trebui să redeschidă capacitățile energetice aflate în conservare, afirmând că acest lucru este posibil și că a discutat deja cu reprezentanți din Valea Jiului, Gorj și Hunedoara.

Zilele trecute, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a solicitat oficial Comisiei Europene convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice și activarea mecanismelor europene de sprijin pentru România, în contextul secetei severe și al debitelor extrem de scăzute ale Dunării, care afectează securitatea energetică și riscă să ducă la creșterea prețurilor la energie.

Guvernul a aprobat măsurile pentru situații de deficit de energie

Guvernul a aprobat, vineri, hotărârea prin care creează cadrul legal pentru ca Transelectrica să poată dispune măsuri de siguranță în cazul apariției unui deficit de energie electrică. Măsurile pot fi aplicate până la 31 august 2026, dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune.

Limitarea consumului de energie electrică este prevăzută ca ultimă măsură, după epuizarea celorlalte soluții disponibile. Aceasta ar putea fi aplicată în intervalul 19:00-23:00 și îi vizează exclusiv pe marii consumatori economici, nu pe populație.

Potrivit Guvernului, Transelectrica va aplica măsurile în următoarea ordine:

creșterea rezervelor tehnologice ale unităților de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ;

pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică;

reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pentru export;

reducerea sau anularea schimburilor de energie notificate la export;

limitarea în tranșe a consumului marilor consumatori economici.

Executivul subliniază că hotărârea nu înseamnă că vor fi aplicate automat reduceri ale consumului. Transelectrica va putea dispune limitarea doar dacă evaluările tehnice arată că aceasta este necesară pentru echilibrarea și funcționarea în siguranță a sistemului.

Consumatorii economici care vor fi vizați de o eventuală limitare vor fi anunțați individual, în scris, cu cel puțin 24 de ore înainte, urmând să primească informații despre momentul începerii măsurii, perioada de aplicare și tranșa activată.