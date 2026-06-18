Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR”

Sorin Grindeanu, liderul PSD, le-a transmis social-democraților, în şedinţa internă de joi, 18 iunie, că nu mai doreşte formarea de majorităţi alături de UDMR. Poziţionarea vine după refuzul formaţiunii conduse de Kelemen Hunor de a susţine Guvernul Veştea.

„Am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR, ”, le‑a spus Grindeanu parlamentarilor PSD, potrivit stenogramelor obţinute de digi24.ro

Liderul social‑democrat a acuzat formațiunea condusă de Kelemen Hunor că „în ultimele zile” ar fi acţionat contrar intereselor guvernării.

Nemulţumirea liderului PSD a fost declanşată de anunţul lui Kelemen Hunor că UDMR nu va vota Guvernul Veştea.

Grindeanu a interpretat gestul ca pe o lovitură politică deliberată.

În aceeaşi intervenţie, liderul PSD a sugerat că UDMR nu mai este un partener de încredere.

Atacuri şi spre USR şi PNL

Amintim că Grindeanu a criticat şi USR, anunţând explicit că PSD nu va mai guverna cu această formaţiune:

„Dacă vom mai face guvern, îl vom face fără USR!”.

Liderul PSD a acuzat atât USR, cât şi PNL că şi‑au schimbat poziţiile de la o zi la alta în privinţa susţinerii unui guvern tehnocrat sau politic.

„Sunt preocupați doar de „m...e PSD!”. Sunt preocupați doar să înjure PSD. Pe ei îi interesează să rămână în funcții. Bătălia lui personală este mai importantă”, a mai spus Grindeanu, potrivit stenogramelor.

Planul politic se amână

În spatele uşilor închise, Grindeanu le‑a comunicat parlamentarilor că votul pentru Guvernul Veştea se amână, deşi iniţial PSD dorea o procedură rapidă.

Duminică urmează o şedinţă a conducerii extinse, iar luni‑marţi ar trebui reluate procedurile de învestire.

Liderul PSD a insistat că partidul „are toate voturile necesare”, dar că doreşte să „cântărească situaţia”.