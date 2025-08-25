search
Luni, 25 August 2025
Premieră majoră în sănătate: șefii de secții din spitale vor fi aleși prin concurs, pe baza performanței

Publicat:

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, șefii de secție din spitalele României vor fi aleși prin concurs și activitatea acestora evaluată pe criterii de performanță. 

Ministrul propune o reformă majoră privind posturile de pe secții / Sursa foto: A. Rogobete FB
Ministrul propune o reformă majoră privind posturile de pe secții / Sursa foto: A. Rogobete FB

Concurs pentru a ocupa posturile de șefi de secție în spitale

Șefii de secții din spitale vor fi aleși prin concurs, pe baza performanței, arată ministrul Alexandru Rogobete, marcând astfel o premieră majoră în sănătate. 

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, șefii de secție din spitalele României vor fi aleși prin concurs și activitatea acestora evaluată pe criterii de performanță. Universitățile nu mai decid cine este sau nu șef de secție. Decizia a fost discutată în BPN-ul PSD, unde propunerea ministrului Rogobete a câștigat susținere. Reforma pune capăt unui sistem bazat pe numiri politice și academice, independente de performanța medicală sau responsabilitatea față de pacienți. 

De ce contează enorm reforma inițiată de ministrul Rogobete pentru numirea șefilor de secție din spitale

Până în prezent, universitățile de medicină din țară numeau șefii de secție din spitalele clinice, deși acestea nu aveau o relație administrativă sau juridică cu spitalele. Managerii nu puteau interveni, chiar și în situațiile în care secțiile nu funcționau corespunzător, uneori cu efecte puternic negative asupra pacienților. Mecanismul rigid și netransparent a pus influența universitară mai presus de calitatea actului medical.

Reforma anunțată și propusă de ministrul Alexandru Rogobete pune ordine în sistem, în sensul că șefii de secție vor fi aleși prin concurs. Mai mult decât atât aceștia vor semna contracte de administrare pe patru ani, în care sunt prevăzuți indicatori de performanță clari, monitorizați anual. Fiecare candidat va fi obligat să prezinte un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, bazat pe obiective concrete și măsurabile.

Formalitățile de rutină care cereau această aprobare universitară sunt înlocuite acum cu un sistem bazat pe merit demonstrat în capacitatea de a conduce. 

„Calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Recunoaștem acest adevăr și schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcțiilor de conducere”, a declarat Alexandru Rogobete. 

Reforma nu este doar o schimbare de procedură, ci oferă garanții tinerilor medici performanți care nu vor mai depinde de ierarhii universitare, ci de competență, proiecte și rezultate. Principalul avantaj este însă pentru pacienți: secții mai bine organizate, echipe medicale coordonate responsabil și servicii medicale de calitate.  

Rafila și Bodog nu vor numiri transparente pentru șefii de secție: ”nu este normal” 

Alexandru Rafila și Florian Bodog, ambii foști miniștri și cadre universitare, s-au opus public reformei discutate în interiorul PSD. Bodog ar fi spus că ”nu este normal ca șefii de secție să fie numiți prin concurs” în timp ce Rafila a comparat această măsură cu una din legea lui Vlad Voiculescu. Atât Rafila cât și Bodog, în calitate de foști miniștri sau parlamentari nu au inițiat nici un fel de reformă către transparentizarea numirilor în funcție pentru șefii de secție. 

Contestatarii reformei au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când mai mulți liderii PSD au susținut măsura propusă de ministrul Rogobete. În ședința Biroului Permanent Național al PSD, Lia Olguța Vasilescu, Mihai Tudose și Gheorghe Șoldan și-au exprimat susținerea pentru forma propusă de ministrul PSD. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul va merge înainte cu această reformă „chiar dacă sunt nemulțumiți mogulii din sănătate”. 

„Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora. În final, pacienții trebuie să fie cei care câștigă”, a declarat ministrul Sănătății. 

Măsura privind numirea prin concurs a șefilor de secție, inclusiv criteriile de performanță va fi inclusă în pachetul nr. 2 de măsuri anunțat de Guvernul Bolojan. 

Sănătate

