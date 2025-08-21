search
Video Ilie Bolojan: „Pilonul II mi-a căzut în brațe. Lucruri care n-au putut fi rezolvate au fost puse acum pe tapet”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat joi seara, la Antena 1, cum s-a trezit cu proiectul de lege referitor la Pilonul II de pensii „în brațe” și a explicat cui folosește.

Ilie Bolojan a explicat că
Ilie Bolojan a explicat că

Pilonul II mi-a căzut în brațe, dacă pot să spun așa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani. Din păcate, a fost amânată. Și pentru că, la începutul lunii septembrie există un comitet care evaluează România din punct de vedere al accederii țării noastre în OCDE, ceea ce ne-ar asigura împrumuturi mai ieftine, dobânzi mai mici și o poziționare economică mult mai bună, a trebuit să atacăm și acest subiect. Practic, lucruri care n-au putut fi rezolvate,  au fost puse acum pe tapet”, a declarat Ilie Bolojan la Observator.

„Cum acești bani se adună treptat, lună de lună, ei sunt gândiți să fie plătiți tot într-o formă eșalonată”

Premierul a amintit că un avantaj al acestei măsuri, cu un impact asupra unui număr important de români, este predictibilitatea.

În fapt, luăm niște măsuri pentru a asigura că banii care sunt plătiți de către fiecare român în contul pensiilor private, care nu sunt administrați de Guvern, nu sunt folosiți de Guvern și nu-i ia Guvernul României, ca să fim bine înțeleși, ci sunt administrați de fonduri de pensii private, vor putea fi achitați în siguranță, predictibil, pe durata vârstei de pensionare. Dar, așa cum acești bani se adună treptat, lună de lună, ei sunt gândiți să fie plătiți tot într-o formă eșalonată

Faţă de ceea ce s-a propus inițial, astăzi am aprobat un proiect care creşte pragul de retragere de la 25 la 30% imediat şi scurtează perioada de eșalonare de la zece la opt ani. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, a spus prim-ministrul.

Întrebat cui folosește faptul că banii românilor stau mai mult la stat, Ilie Bolojan a răspuns:

„Folosește în primul rând cetățenilor, pentru că au garanția (...) la o funcționare predictibilă a acestui sistem de pensii”.

„Prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în aşa fel încât mai mulţi bani să rămână în contul cetățeanului. Întreg pachetul va ajunge în Parlament, iar parlamentarii vor putea vota legile, astfel încât să avem o legislație stabilă. Dar trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situații problematice, şi în condițiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiție toţi banii la început într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, am putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicații pentru plata pensiilor private pentru ceilalţi cetăţeni care ar rămâne în sistem", a mai explicat Ilie Bolojan la Observator.

Guvernul a aprobat, joi, proiectul pensiilor private. Astfel, cei care optează să retragă banii din Pilonul II, vor primi inițial 30% din sumă, iar restul banilor vor fi eșalonați pe parcursul a 8 ani.

Amintim că joi, Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Fiscală (ASF), a declarat că sistemul de pensii private este sustenabil și bine reglementat, iar legea de plată a fost recomandarea prioritară a OCDE.

„În ședința de guvern de azi au avut loc două modificări: valoarea, în ansamblu, a sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată s-a majorat de la 25% la un procent de 30%, iar perioada din care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani.

Acestea sunt principalele modificări, ajustări ale proiectului în acest moment.

În fondul de plată există un singur comision de 0,05, plătit lunar, aplicat la activul net. Nu există comision la transfer, deci transferul dintre două fonduri de plată este fără niciun fel de taxă, fără niciun fel de comision. Poate ar fi bine de precizat că fondurile de plată păstrează principiile pe care le avem și în Pilonul 2 și aici m-aș referi, în primul rând, la garanția sumelor respective – sume a căror valoare a activului inițial este garantată. Dreptul de proprietate este garantat. De asemenea, este garantat dreptul la moștenire, care există și în Pilonul 2 și va exista și în fondul de plată”, a declarat acesta.

Întrebat ce risc există ca proiectul să pice, vicepreședintele ASF a declarat că nu există riscuri legate de dreptul de proprietate, care este complet garantat; participanții rămân proprietari asupra fondurilor, așa cum se întâmplă și în Pilonul 2, iar legea de plată menține acest drept în continuare.

„Dreptul de proprietate este garantat. Exact în același model în care este garantat și în momentul de față pe modelul Pilonului 2, nu se pune problema dreptului de proprietate. Oamenii rămân proprietari în continuare pe fondul respectiv. Cred că e singurul sistem din domeniul financiar care asigură dreptul de proprietate, iar legea de plată asigură dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate este în continuare prevăzut în legea de plată.

Banii se moștenesc în orice condiții. În fondul de plată programată se moștenește integral, fără niciun fel de altă condiție. În fondurile de plăți viagere, se moștenesc conform produsului respectiv. Plata programată pe 8 ani – e plată integrală pentru urmași. Plata viageră, e un alt produs”, a mai transmis Dan Armeanu.

