Sute de mii de firme nu au cont bancar. Nazare vrea să impună capital social de 8.000 lei la înființarea SRL-urilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit miercuri despre sutele de mii de firme care nu au nici cont bancar și nici măcar card, dar au datorii la stat care totalizează circa 1,7 miliarde de lei

„Instituim obligația ca persoanele juridice să dețină un cont bancar. Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă și, bineînțeles, nici card Și am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1.7 miliarde de lei. Ponderea companiilor care nu au relații cu nici o bancă și nu fac niciun fel de rulaj prin bani este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii. Practic aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar.

Pe această cale instituim obligația prin care persoanele juridice să dețină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligația pentru bănci să deschidă cel puțin un cont pentru acele companii. Ca să avem vizibilitate și să avem o trasabilitate a plăților. Persoanele fizice, bineînțeles, sunt libere să folosească și cash și card. Nu există vreo obligație aici.

Dar dacă vorbim de persoane juridice și dacă vorbim de un cuantum atât de mare de companii care nu fac niciun fel de rulaj și nu avem niciun fel de vizibilitate asupra lor, acesta este un fapt extrem de îngrijorător pe care îl reglăm în acest fel”, a spus ministrul.

Capital social de 8.000 lei la înființarea unui SRL

Potrivit acestuia, în zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera banii pe care acestea îi datorează, când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment.

„Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social iniţial de 200 de lei care nu a fost modificat niciodată din 90. Propunem stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp şi statul atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a declarat Nazare.

Propunem actualizarea curata inflației a capitalului social, dar capitalul social inițial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până acum.

Nu se mai pot cesiona acțiuni acolo unde există datorii

„Vom sancționa penal cesionarea părților sociale deținute într-o societate comercială cu răspundere limitată, în situația în care societatea are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Vom închide acest capitol în care diverse firme erau vândute cu datorii, tocmai pentru a scăpa de datorie.

Nu se mai pot cesiona acțiuni acolo unde există datorii. Împreună cu UNRC și Ministerul Justiției am gândit un mecanism în care cei care cumpără o firmă sau vând o firmă, acolo unde nu sunt datorii, nu-i nicio problemă, dar acolo unde există datorii, trebuie să prezinte dovezi, fie că sunt plătite, fie să arate măsuri asiguratorii în privința acelor datorii, tocmai pentru a nu muta aceste datorii pe o firmă oarecare, după care firma să intre în activitate și după care noi să nu mai putem, statul să nu mai poată recupera nimic”, a spus ministrul.