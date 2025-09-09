Grindeanu, despre restructurări. PSD susține reducerea cheltuielilor statului fără concedieri masive

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că şedinţa coaliţiei despre restructurările în administraţie, va avea loc miercuri. El a subliniat că poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară., pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli.

În plus, el a arătat că radiografia clară cu situaţia posturilor ocupate la nivelul administraţiei publice locale a fost prezentată de ministrul dezvoltării în grupul de lucru din coaliţie iar pe final de săptămână va fi prezentată primă formă a acestui pachet sau părţii de pachet.

Sorin Grindeanu a spus că în prezent sunt undeva în jur de 125.000 de posturi ocupate.

„Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri, pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară care, la rândul lor, pe de-o parte îi treci în şomaj, care vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat, şi ceea ce e poate şi mai evident e altceva, că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu a unui primar sau a unui preşedinte de Consiliu judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii externalizând”, a explicat Grindeanu, potrivit News.

Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat şi dacă există o discuţie pe creşterea vârstei de pensionare în coaliţia de guvernare? „Eu cred că v-a răspuns ministrul muncii foarte clar, din această perspectivă. Nu a existat nici măcar o singură discuţie pe creşterea vârstei de pensionare, la pensionarii obişnuţi”, a subliniat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 8 septembrie, că social-democrații nu vor accepta soluții impuse în cadrul coaliției de guvernare, subliniind că partidul său susține dialogul, nu unanimitatea forțată.

„În această perioadă de trei luni, PSD-ul în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog. Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri şi am încercat să găsim soluţii comune în cadrul coaliţiei şi suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepţii dialogului, nu ai unanimităţii. De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliţiei, nu impuneri de soluţii şi nu unanimităţi”, a declarat Grindeanu la Parlament.

Acesta a atras atenția că impunerea unor măsuri fără consultarea tuturor partidelor nu poate fi considerată un proces real de colaborare: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluţii, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluţiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog şi noi trebuie să ne extragem din acest lucru. Iar lucrurile acestea sunt cât se poate de clare în cadrul unei coaliţii. Noi nu trebuie să fim în unanimitate”.

Referindu-se la reforma administrativă, unde s-a vehiculat o reducere de 10% a cheltuielilor, Grindeanu a explicat că PSD participă activ în grupul de lucru care colectează date și analizează soluții: „Se va veni pe finalul săptămânii, vor fi şi întâlniri cu asociaţiile comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene. Se va ajunge la o primă formă, care va fi prezentată în public.”