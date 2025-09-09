Ministrul Apărării, după declarația lui Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. „Vor fi tot mai puțini contributori la Pilonul I”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat marți, 9 septembrie, că pensiile militarilor nu au fost încă discutate în coaliție și că „va fi o discuție complicată, care nu va avea o soluție în 2-3 săptămâni”.

Întrebat despre declarația lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare, ministrul a spus că este de acord cu premierul.

„Trebuie să ținem cont de demografie: vor fi tot mai puțini contributori la Pilonul I, ceea ce este nesustenabil. În cazul militarilor, trecerea în rezervă se poate face la 50 de ani, ceea ce este foarte puțin. Soluția trebuie discutată cu militarii la masa negocierilor și trebuie să analizăm cum va arăta sistemul peste câțiva ani, când vor veni noi cadre în sistem”, a precizat ministrul.

Moșteanu a mai fost întrebat despre o declarație recentă a sa, potrivit căreia nici al treilea pachet fiscal nu va include pensiile militarilor, deși a recunoscut că există dezechilibre în sistem.

„Nu va fi o soluție ușoară, poate fi găsită o soluție. Cei care sunt în sistem și au intrat în sistem cu o anumită perspectivă trebuie respectați. Când discutăm va fi o discuție importantă, delicată, nu se va tranșa în două săptămâni. Dacă se va discuta vom face un calendar. Eu cred că trebuie găsită o soluție pe termen mediu, dacă nu pe termen lung”, a mai spus Moșteanu.

Luni, 8 septembrie, ministrul Apărării a declarat că„nu este momentul să discutăm despre pensiile militarilor.”

„Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Pensiile de serviciu ale militarilor au fost discutate și răsdiscutate. În cadrul sistemului de pensii militare există niște dezechilibre pe care mulți le-ar vrea corectate, îi înțeleg pe fiecare dintre dânșii. Au ieșit la pensie în momente diferite, în condiții diferite, după ce au servit la fel de mult patria. Asta este o discuție la care nu am o soluție rapidă. Dacă ar fi fost o soluție rapidă sau simplă, era rezolvată de mult”, a declarat ministrul Apărării.

De asemenea, ministrul Apărării susține că rezerva de cadre din Armată este îmbătrânită.

„Venim cu un proiect nou, e pe masa CSAT. Tineri între 18 și 35 de ani vor putea face armata patru luni de zile și să intre în Armata Română.

Acum aproximativ 6000 de cadre ar putea să iasă mâine la pensie, îndeplinesc condițiile. Ar fi foarte rău să iasă 6000. Cei care sunt în serviciu să rămână, mulți dintre ei au experiență în teatrele de operații. Eu îmi doresc să rămână, trebuie să le dăm o perspectivă foarte clară”, a precizat Moșteanu.