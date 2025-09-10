search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cât de confortabilă este majoritatea Guvernului Bolojan în Parlament. „Opoziția vinde doar lozinci și sloganuri. PSD își va însuși în continuare rolul”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Majoritatea parlamentară de care se bucură cabinetul condus de Ilie Bolojan este semnificativ mai mare decât în cazul altor cabinete anterioare, care în unele cazuri au guvernat și cu mai puțin de 100 de parlamentari. Coaliția nu este însă ferită de emoții, punctează politologul George Jiglău. 

PSD are 131 de parlamentari, fiind cel mai mare partid din Parlament FOTO Inquam Photos/George Călin
PSD are 131 de parlamentari, fiind cel mai mare partid din Parlament FOTO Inquam Photos/George Călin

Eșecul în lanț al celor patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a asumării răspunderii pe mai multe proiecte în Parlament, atrage atenția asupra majorității parlamentare largi de care beneficiază Cabinetul Bolojan. Guvernul de „uniune națională” pune însă unele probleme.

Majoritatea Guvernului Bolojan, vulnerabilă în fața „șantajului” PSD

„Vorbim despre PNL, USR și UDMR, care votează conștiincios cu premierul Bolonjan, să spunem. Și este PSD care face notă discordantă. Aici se joacă, de fapt, toată matematica asta. Majoritatea de 311 este largă și nu este. Există termenul ăsta de partid pivotal, un partid fără de care nu există majoritate, un partid mare. E oarecum evident că fără acela nu se poate face majoritate, dar poate să fie și un partid foarte mic, care poate să coboare sau să urce o coaliție peste majoritate.

Și de la ideea asta de partid pivotal se dezvoltă ceea ce se numește potențial de coaliție, când se construiește coaliția, care este echivalent cu potențialul de șantaj. Tot timpul un partid mic, mai ales atunci vedem potențialul de șantaj, poate să spună că nu îi convine și că nu votează. Și atunci partidele mai mari dintr-o coaliție întotdeauna trebuie să negocieze foarte mult cu un partid care poate că e mic, dar cu niște voturi poate să blocheze o majoritate parlamentară. Noi în situația asta suntem, atâta ca nu vorbim despre un partid mic, vorbim despre cel mai mare partid din coaliție, care evident e partid pivotal și care evident are un foarte mare potențial de șantaj, pe care deocamdată aș spune că nu-l folosește”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”.

Actuala coaliție este menținută și de lipsa de variante a social-democraților: „E un potențial de șantaj foarte mare, dar oarecum, așa matematic vorbind, limitat politic de faptul că singurii potențiali parteneri în afara celor trei din coaliția de guvernare sunt trei partide care deocamdată, din fericire pentru PSD, par nefrecventabile”, mai explică politologul.

„Opoziția” asigurată din Coaliție

Moțiunile de cenzură depuse de Opoziția AUR, POT și SOS în Parlament au fost, de fapt, doar o mișcare de imagine, având în vedere că partidele nu dispun de voturile necesare. 

„Opoziția noastră nu contează, în primul rând, pentru că este o opoziție complet incompetentă și e păcat. (…) Se vede, mai ales în aceste momente când ei sunt, cumva în plin plan, când depun moțiune de cenzură. Am văzut și zilele trecute, am văzut și la primul pachet când au depus moțiune de cenzură. S-a văzut mai bine ce pun ei negru pe alb”, spune Jiglau.

Citește și: Patru moțiuni de cenzură respinse. Premierul promite că „România va reveni pe creștere la jumătatea anului viitor”. Săgețile PSD și UDMR

De altfel, opoziția parlamentară este complet absentă de la dezbaterile pe măsurile luate de Guvernul Bolojan, nereușind să vină cu argumente și nici cu alte propuneri eficiente: <<Ei vând doar componenta emoțională și „vă bateți joc de români”, asta este tot, lozinci și sloganuri românești. (…) Ar trebui să ne sperie foarte tare că opoziția noastră, alternativa la această coaliție pe care o avem, așa cum e ea, este acest monument de incompetență care vine dinspre AUR și „prietenii” (n. r. -POT, SOS), care știm unde sunt în sondaje și care ne fac să ne uităm cu oarece teamă spre următoarele alegeri, că s-ar putea să avem incompetența asta la guvernare, nu într-o opoziție care nu reușește să facă mare lucru”>>.

„PSD-ul își va însuși rolul ăsta de opoziție în interiorul coaliției” – George Jiglău, politolog

De fapt, în lipsa unei opoziții performante în Parlament și în contextul componenței colorate a Executivului, cu 4 partide și un grup parlamentar, Guvernul își asigură singur „balanța de democrație”, adică își duce intern toate dezbaterile necesare luării măsurilor, mai punctează George Jiglău:

„Dacă facem abstracție de frontul suveranist din Parlament, cu extrem de mare influență în societate noi suntem acum în contextul unui guvern de Uniune Națională, ca în vremuri de criză, de război și așa mai departe, când se fac guverne de Uniune Națională, mari coaliții în care cumva toată lumea este invitată să participe pentru a traversa împreună acest moment de criză cu toate forțele politice, responsabile care reprezintă societatea și așa mai departe și asta avem noi când ne uităm la cele patru partide”.

În acest context, Cabinetul Bolojan are „noroc până la un punct cu faptul că are această opoziție incompetent, care ține deocamdată PSD-ul fără alternativă la participarea în actuala coaliție de guvernare, unde își va însuși în continuare rolul ăsta de opoziție în interiorul coaliției”, concluzionează politologul.

Puterea are peste 300 de parlamentari

Puterea are în prezent 311 parlamentari din totalul de 466, fiind formată din membri ai PNL, USR, PSD, UDMR și minorități. În comparație, Guvernul Ciolacu II, format din PSD, PNL și grupul minorităților, a avut o majoritate mult mai fragilă, de doar 243 de parlamentari. Cu o opoziție formată din 233 de parlamentari, șansele unei moțiuni de cenzură ar fi fost mult mai mari. Mult mai bine a stat primul cabinet condus de Marcel Ciolacu, cu o majoritate de 289 de parlamentari ai PSD, PNL și minorităților.

De o majoritate atât de largă a mai beneficiat cabinetul condus de Nicolae Ciucă, care avea 318 parlamentari ai PNL, PSD și grupului minorităților din Parlament. Anterior, Guvernul Cîțu deținea 244 de mandate, rămânând în Parlament 222 de parlamentari ai Opoziției, o diferență semnificativ mai mică. La polul opus s-au clasat cabinetele conduse de Ludovic Orban, un guvern minoritar, cu doar 96 de mandate în primul cabinet și 134 de mandate în Parlament în al doilea cabinet.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)
Furtul de 30 de milioane de la magazinul „Empire” de pe Calea Victoriei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas