Cât de confortabilă este majoritatea Guvernului Bolojan în Parlament. „Opoziția vinde doar lozinci și sloganuri. PSD își va însuși în continuare rolul”

Majoritatea parlamentară de care se bucură cabinetul condus de Ilie Bolojan este semnificativ mai mare decât în cazul altor cabinete anterioare, care în unele cazuri au guvernat și cu mai puțin de 100 de parlamentari. Coaliția nu este însă ferită de emoții, punctează politologul George Jiglău.

Eșecul în lanț al celor patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a asumării răspunderii pe mai multe proiecte în Parlament, atrage atenția asupra majorității parlamentare largi de care beneficiază Cabinetul Bolojan. Guvernul de „uniune națională” pune însă unele probleme.

Majoritatea Guvernului Bolojan, vulnerabilă în fața „șantajului” PSD

„Vorbim despre PNL, USR și UDMR, care votează conștiincios cu premierul Bolonjan, să spunem. Și este PSD care face notă discordantă. Aici se joacă, de fapt, toată matematica asta. Majoritatea de 311 este largă și nu este. Există termenul ăsta de partid pivotal, un partid fără de care nu există majoritate, un partid mare. E oarecum evident că fără acela nu se poate face majoritate, dar poate să fie și un partid foarte mic, care poate să coboare sau să urce o coaliție peste majoritate.

Și de la ideea asta de partid pivotal se dezvoltă ceea ce se numește potențial de coaliție, când se construiește coaliția, care este echivalent cu potențialul de șantaj. Tot timpul un partid mic, mai ales atunci vedem potențialul de șantaj, poate să spună că nu îi convine și că nu votează. Și atunci partidele mai mari dintr-o coaliție întotdeauna trebuie să negocieze foarte mult cu un partid care poate că e mic, dar cu niște voturi poate să blocheze o majoritate parlamentară. Noi în situația asta suntem, atâta ca nu vorbim despre un partid mic, vorbim despre cel mai mare partid din coaliție, care evident e partid pivotal și care evident are un foarte mare potențial de șantaj, pe care deocamdată aș spune că nu-l folosește”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”.

Actuala coaliție este menținută și de lipsa de variante a social-democraților: „E un potențial de șantaj foarte mare, dar oarecum, așa matematic vorbind, limitat politic de faptul că singurii potențiali parteneri în afara celor trei din coaliția de guvernare sunt trei partide care deocamdată, din fericire pentru PSD, par nefrecventabile”, mai explică politologul.

„Opoziția” asigurată din Coaliție

Moțiunile de cenzură depuse de Opoziția AUR, POT și SOS în Parlament au fost, de fapt, doar o mișcare de imagine, având în vedere că partidele nu dispun de voturile necesare.

„Opoziția noastră nu contează, în primul rând, pentru că este o opoziție complet incompetentă și e păcat. (…) Se vede, mai ales în aceste momente când ei sunt, cumva în plin plan, când depun moțiune de cenzură. Am văzut și zilele trecute, am văzut și la primul pachet când au depus moțiune de cenzură. S-a văzut mai bine ce pun ei negru pe alb”, spune Jiglau.

De altfel, opoziția parlamentară este complet absentă de la dezbaterile pe măsurile luate de Guvernul Bolojan, nereușind să vină cu argumente și nici cu alte propuneri eficiente: <<Ei vând doar componenta emoțională și „vă bateți joc de români”, asta este tot, lozinci și sloganuri românești. (…) Ar trebui să ne sperie foarte tare că opoziția noastră, alternativa la această coaliție pe care o avem, așa cum e ea, este acest monument de incompetență care vine dinspre AUR și „prietenii” (n. r. -POT, SOS), care știm unde sunt în sondaje și care ne fac să ne uităm cu oarece teamă spre următoarele alegeri, că s-ar putea să avem incompetența asta la guvernare, nu într-o opoziție care nu reușește să facă mare lucru”>>.

„PSD-ul își va însuși rolul ăsta de opoziție în interiorul coaliției” – George Jiglău, politolog

De fapt, în lipsa unei opoziții performante în Parlament și în contextul componenței colorate a Executivului, cu 4 partide și un grup parlamentar, Guvernul își asigură singur „balanța de democrație”, adică își duce intern toate dezbaterile necesare luării măsurilor, mai punctează George Jiglău:

„Dacă facem abstracție de frontul suveranist din Parlament, cu extrem de mare influență în societate noi suntem acum în contextul unui guvern de Uniune Națională, ca în vremuri de criză, de război și așa mai departe, când se fac guverne de Uniune Națională, mari coaliții în care cumva toată lumea este invitată să participe pentru a traversa împreună acest moment de criză cu toate forțele politice, responsabile care reprezintă societatea și așa mai departe și asta avem noi când ne uităm la cele patru partide”.

În acest context, Cabinetul Bolojan are „noroc până la un punct cu faptul că are această opoziție incompetent, care ține deocamdată PSD-ul fără alternativă la participarea în actuala coaliție de guvernare, unde își va însuși în continuare rolul ăsta de opoziție în interiorul coaliției”, concluzionează politologul.

Puterea are peste 300 de parlamentari

Puterea are în prezent 311 parlamentari din totalul de 466, fiind formată din membri ai PNL, USR, PSD, UDMR și minorități. În comparație, Guvernul Ciolacu II, format din PSD, PNL și grupul minorităților, a avut o majoritate mult mai fragilă, de doar 243 de parlamentari. Cu o opoziție formată din 233 de parlamentari, șansele unei moțiuni de cenzură ar fi fost mult mai mari. Mult mai bine a stat primul cabinet condus de Marcel Ciolacu, cu o majoritate de 289 de parlamentari ai PSD, PNL și minorităților.

De o majoritate atât de largă a mai beneficiat cabinetul condus de Nicolae Ciucă, care avea 318 parlamentari ai PNL, PSD și grupului minorităților din Parlament. Anterior, Guvernul Cîțu deținea 244 de mandate, rămânând în Parlament 222 de parlamentari ai Opoziției, o diferență semnificativ mai mică. La polul opus s-au clasat cabinetele conduse de Ludovic Orban, un guvern minoritar, cu doar 96 de mandate în primul cabinet și 134 de mandate în Parlament în al doilea cabinet.