Analiză Bugetarii, față-n față cu piața reală a muncii. De ce nu le e simplu să facă pasul spre privat

Premierul Ilie Bolojan i-a îndemnat recent pe bugetarii care vor fi concediați din posturile publice să se angajaze în mediul privat, acolo unde sunt „locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”. Reprezentanții mediului privat connsultați de „Adevărul” spun însă că procesul va fi unul destul de dificil.

Specialiștii consultați de „Adevărul” au punctat câteva dintre diferențele dintre cele două medii de lucru, printre care ritmul mai alert în privat decât la stat, cu task-uri multiple și dead-line-uri mai scurte, plus faptul că în mediul privat rareori ai siguranța locului de muncă, așa cum e la stat, inclusiv dreptul la grevă când te consideri nedreptățit.

„Trecerea din sectorul public în mediul privat nu este un drum ușor, însă nici imposibil. Diferența esențială o face atitudinea: dorința de a învăța, curajul de a accepta ritmuri noi și deschiderea către schimbare. Experiența acumulată în instituții poate fi o bază solidă, dar ceea ce contează în privat este capacitatea de a livra rezultate și de a te adapta permanent.

Diferența dintre un angajat din sectorul public și unul din mediul privat nu stă neapărat în cunoștințe, ci în mentalitate și ritm de lucru. Am văzut profesioniști care, odată ce și-au dorit să învețe, să evolueze și să își asume responsabilități clare, s-au adaptat rapid și cu succes indiferent de mediul din care proveneau.

Din punctul meu de vedere, un profesionist care alege să iasă din zona de confort și să își asume standardele mediului privat are toate șansele să reușească. Adaptabilitatea și motivația personală cântăresc mai mult decât eticheta de „bugetar” sau „privat”, a declarat pentru „Adevărul” Cristina Georgeta Vintilă, specialist Payroll și Fondatorul Grupului CV Expert Contabil.

Vor exista mari probleme de adaptare

La rândul său, Roxana Epure, reprezentantul unei companii de software care implementează modificările fiscale, a spus că în mediul privat programul de lucru este mai lung, iar numărul de zile de concediu de odihnă este mai mic decât la stat.

„Nu generalizez. Unii sunt competenți, alții sunt obișnuiți cu un ritm mai lent, care nu e deloc specific mediului privat. Cred că provocările de adaptare vor exista totuși: un program de lucru mai lung, care trebuie respectat, zile de concediu mai puține, de exemplu.

O altă provocare va fi ca ei să se adapteze într-un mediu performant, măsurat constant în indicatori de performanță, obiective lunare, anuale, la evaluări constante ale performanței. În instituțiile de stat, când vine vorba de digitalizare, abia vedem vârful icebergului, iar consecința angajaților bugetari este că nu au competențe digitale de nivel înalt.

În lumea în care trăim, în care afacerile trebuie să se folosească de tehnologie pentru a rămâne relevante în industriile lor, abilitățile digitale sunt must have. Același lucru și despre serviciile pe care le oferă clienților: ne uităm mereu la ce își doresc clienții, la ce au nevoie, iar empatia și orientarea către client sunt o abordare obligatorie.

Se poate, deci, dar poate fi o provocare pentru unii dintre ei, nu doar să își găsească un loc de muncă, ci să performeze", declară Roxana Epure, managing partner NextUp, companie de software care implementează modificările fiscale.

Va fi nevoie de recalificare

Pe de altă parte, nu doar diferențele de program de lucru și de ritm le pot crea probleme bugetarilor care vor să se angajeze în mediul privat, ci și abilitățile lor și calificarea pe care o au, putând exista situații în care va fi nevoie chiar și de recalificare, după cum a declarat Mona Bardos, consultant de business și fondatoare Monasi Cursuri și Consultanță și a comunității Grupul Micilor Antreprenori.

„Din perspectiva mediului privat și a antreprenorilor din comunitatea Grupul Micilor Antreprenori din România, cu peste 60.000 de membri, trecerea de la un post bugetar la un job în privat nu este atât de simplă și vorbesc și din puțina experiență personală în acest sens.

Cultura organizațională este fundamental diferită: în sistemul public accentul cade pe proceduri, stabilitate și predictibilitate în timp ce în mediul privat accentul este în principal pe rezultate, adaptabilitate și viteză. În companiile private mai ales în IMM-uri ritmul este mult mai alert cu multiple sarcini simultane, termene strânse și nevoia permanentă de a găsi soluții rapide. Există o presiune constantă pe eficiență, asumarea responsabilității și orientarea către client, ceea ce pentru mulți dintre cei obișnuiți cu stabilitatea statului poate fi un adevărat șoc.

Desigur unii bugetari pot aduce valoare reală în privat mai ales prin experiența lor administrativă și rigoarea proceselor, însă pentru majoritatea va fi nevoie de un proces serios de adaptare prin traininguri de competențe (comunicare, time management, gestionarea presiunii, gândire orientată spre rezultat) pentru a putea face față”, a spus ea.

„Nu ne permitem să fim școală de adaptare”

Aceasta a subliniat că mediul privat are constant nevoie de forță de muncă, „dar de oameni care au și competențele necesare pentru a contribui imediat”.

„Nu ne putem permite mai ales acum în contextul instabilității și al numeroaselor schimbări legislative să fim "școala de adaptare" pentru miile de oameni fără experiență relevantă. Antreprenorii au nevoie de oameni pregătiți să livreze din prima zi, nu după luni de integrare.

De aceea, dacă această tranziție va fi reală, ea trebuie însoțită de programe de recalificare și suport instituțional.

Altfel spus există o soluție, dar ea presupune un pas intermediar bine gândit. Fără acest pas, riscăm să avem un val de angajați nepregătiți și ănca un obstacol pentru antreprenorii deja suprasolicitați care nu va duce la nimic bun nici pentru economie, nici pentru societate. Depinde de competențele fiecăruia și de deschiderea la învățare. Unii pot face tranziția cu succes, aducând în privat rigoare și experiență valoroasă, dar pentru mulți va fi nevoie de sprijin constant, training și coaching pentru a se integra într-un mediu cu reguli de joc complet diferite”, a adăugat Mona Bardos pentru „Adevărul”.

Ilie Bolojan este sigur că disponibilizații din administrație vor găsi slujbe

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat recent că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”.

„În momentul de faţă, mediul privat din România, din foarte multe locuri nu are pe cine angaja şi cu cât facem aceste reduceri mai repede, cu atât vom economisi mai mulţi bani de la statul român şi nu vom fi puşi în situaţia să creştem taxe şi impozite, vom putea continua investiţii care vor genera locuri de muncă. Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investiţiile în ritmul pe care ni-l dorim. Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit. (..) Societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă privată, şi ştiţi asta, în toată România, de angajaţi”, a răspuns Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte cancelaria premierului, Ilie Bolojan a spus că în această structură a administraţiei reducerea de personal va depăşi de 30% şi se va apropia de 40%, anunţând că un proiect în acest sens va fi făcut public în perioada următoare.