Coaliția ajunge la un acord pe reforma administraţiei publice. Scade și numărul parlamentarilor

Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, 4 noiembrie, la un acord privind reforma administraţiei. Potrivit ultimelor discuții, în administrația centrală ar urma să fie făcute reduceri de personal cu 10% sau reduceri de cheltuieli.

La nivelul administraţiei locale, reducerile de personal ar urma să fie de 13.000 de posturi, însă acestea nu se vor aplica la fel, în toate primăriile, în condiţiile în care sunt admnistraţii unde există o lipsă de personal, potrivit News.ro. Câteva domenii sunt excluse prevederilor. Este vorba de apărare și educaţia, acolo unde este un deficit de personal.

La nivel central, reducerea ar urma să fie de 10%, însă aceasta poate cuprinde nu doar disponibilizări ci şi reduceri de cheltuieli, la servicii şi bunuri.

Reducerea numărului de parlamentari

Coaliţia a mai stabilit un acord privind reducerea numărului de parlamentari cu 10%. Numărul acestora va scădea însă din următoarea legislatură, care începe în 2028.

Reducerea numărului de parlamentari este o restanță mai veche a statului. USR a propus în Parlament un proiect care aduce numărul parlamentarilor la 300, așa cum au susținut cetățenii la referendumul din 2009, organizat de fostul președinte Traian Băsescu.

Inițiativa a aprins însă dezbaterile în coaliției, subiectul devenind mărul discordiei dintre guvernanți în ultimele zile.