Bujduveanu: Cea mai bună opţiune pentru Primăria Capitalei, „un candidat comun al coaliţiei”

Coaliţia de guvernare ar trebui să aibă un candidat comun pentru conducerea Primăriei Capitalei, spune actualul primar interimar Stelian Bujduveanu, în ciuda lipsei unui calendar clar al alegerilor. Între timp, primăria ar putea beneficia de o reorganizare, spune acesta, precizând că instituția ar putea funcționa fără 10% din actualii angajați.

„Consider că cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei. (…) Experienţa pe care am avut-o, în care de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliţie, seara din nou se jigneau ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor”, a explicat Stelia Bujduveanu în emisiunea Insider Politic.

„Reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară”

În prezent 30.00 de angajați depind de Primăria Capitalei, potrivit acestuia, însă la nivel de instituție, primăria ar putea funcționa cu 10% mai puțini funcționari, este de părere primarul interimar.

„Cred că reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară şi noi suntem în discuţie astăzi. (...) La ea se lucrează de aproape o lună de zile. (...) Putem funcţona fără 10% fără probleme. Până undeva la puţin peste 2.000 putem funcţionari”, a mai declarat Stelian Bujduveanu.

Întrebat dacă sunt şi angajaţi care taie frunze la câini, Bujduveanu afirmă: „Cu siguranţă sunt şi de aceea această analiză pe care noi o vom face şi această reaşezare a primăriei pe servicii publice prestate pentru oraş şi nu pe echipe, clanuri, cum vreţi să le numiţi, mini-primării, vor rămâne doar cei care fac treaba. Pentru că în momentul de faţă, dacă toată lumea se suprapune, ştiţi cum e, când trei oameni fac acelaşi lucru, nimeni nu face nimic. Când unul singur face ceva, ştii cine-l face”.