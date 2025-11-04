Articol publicitar

La FineStore, noiembrie e luna celor mai mari reduceri de preț din an! Băuturile fine pe care să le ai neapărat în vizor de Black Friday

0
0
Publicat:

FineStore taie masiv prețurile de Black Friday 2025 la mii de produse, dar nu face niciodată rabat la calitate și originalitate! Discounturile sunt generoase și ajung până la 70%, așa că acum este momentul perfect să te răsfeți, să-i surprinzi pe cei dragi cu o licoare aleasă sau, de ce nu?, să-ți faci proviziile pentru sărbători.

la finestore noiembrie e luna celor mai mari reduceri de pre din an bauturile fine pe care sa le ai neaparat in vizor de black friday jpg

Fie că ești pasionat de whisky, de prosecco sau de rom, magazinul FineStore are ceva special pentru fiecare, iar reducerile sunt atât de spectaculoase, încât e greu să cumperi doar o băutură.

Cele mai mari reduceri din an, toată luna noiembrie

La FineStore, Black Friday nu e doar o zi, ci o întreagă experiență! Toată luna noiembrie, prețurile sunt reduse la toate categoriile de produse - de la vin, șampanie, whisky, vodka, gin și coniac, până la tequila, lichior și băuturi tradiționale. În plus, ai ocazia să te pregătești deja pentru sărbători optând pentru coșuri cadou elegante, perfecte pentru Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae sau chiar pentru Crăciun. Atenție, stocurile sunt limitate, iar cererea e uriașă, așa că profită cât mai repede de super reducerile pregătite luna aceasta!

Faci aprovizionarea de pe site-ul Finestore.ro de Black Friday? Meriți și un premiu pentru alegerea ta! La fiecare 400 de lei cheltuiți pentru cumpărăturile online, primești bonus o sticlă de vin Vitis Nostra Primitivo Puglia IGT 0.75L. FineStore a pregătit 15.000 de cadouri, așa că grăbește-te dacă vrei să beneficiezi de o surpriză rafinată.

Top 3 băuturi spectaculoase pe care să le ai în vizor de Black Friday

Cauți o băutură premium, expresivă, care să dea o notă de eleganță barului tău de acasă? O sticlă de rom Matusalem poate fi fix ceea ce cauți! Cu o formulă secretă, păstrată până în zilele noastre și care respectă și azi principiile metodei Solera, dezvoltată iniţial pentru a produce coniac sau sherry, acest rom poate fi servit simplu sau cu gheață, dar va împrumuta calitățile și aromele sale deosebite și cocktailurilor tale preferate.

Pasionații de vodka de calitate găsesc cu siguranță ceea ce caută la FineStore, de la Absolut și Beluga, la medaliata și eleganta vodka Mont Blanc, ce îmbină perfect rafinamentul pur franțuzesc cu tradiția.

Vrei să faci un cadou impresionant și elegant, care să transmită respect și apreciere? O șampanie Gosset poate fi alegerea perfectă atât pentru o persoană specială din viața ta, cât și pentru un partener de afaceri sau pentru cineva căruia vrei să-i oferi o dovadă de admirație și recunoștință. Proaspătă, elegantă, fructată, această băutură este o expresie a rafinamentului ce i-a adus numeroase premii de excelență.

Toate aceste băuturi și mii de alte produse fac parte din oferta de Black Friday la FineStore. Poți să le comanzi online, unde poți beneficia de asistență prin call center, sau poate preferi o vizită în magazinele FineStore Băneasa (Bd. Aerogării nr. 2–8) sau FineStore Virtuții (Șos. Virtuții nr. 56E), unde specialiștii îți pot oferi sfaturi personalizate atunci când nu te poți hotărî ce să alegi dintre toate ofertele excelente din luna noimbrie.

La comenzile online, livrarea este rapidă în toată țara, iar transportul e gratuit dacă valoarea lor depășește 299,99 lei.

De Black Friday, FineStore.ro nu are doar reduceri de preț incredibile, ci a pregătit și extra avantaje pentru cei care sunt mereu cu un pas înainte. Abonează-te la newsletterul FineStore pentru a primi extra cupoane, surprize și acces prioritar la cele mai bune oferte. Urmărește FineStore și pe Facebook și Instagram, pentru a fi la curent cu cele mai rafinate promoții ale sezonului.

Black Friday la FineStore e ocazia perfectă să-ți răsfeți simțurile și să te bucuri de calitate autentică. Cu 3.000 de produse premium în oferta valabilă între 1 și 30 noiembrie, cu reduceri de până la 70% și cadouri pentru fiecare comandă, ai toate motivele să începi cumpărăturile acum. Profită de cele mai mari reduceri din an până nu se epuizează stocurile!

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Cristi Balaj, reacţie fără precedent după ce Istvan Kovacs va conduce Liverpool – Real Madrid: “Am crezut în el de când l-am luat în brigadă! Am emoţii când arbitrează”
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Fructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi calcă rufe
playtech.ro
image
Alex Dobre, noul lider al Rapidului după retragerea lui Cristi Săpunaru! Motivele pentru care a primit banderola: “De asta l-am ales!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Un îndrăgit membru al trupei “Gașca Zurli” s-a stins din viață. Mirela Retegan a făcut tristul anunț: ,,A rămas la Zurli până în ultima clipă”
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
Veste tristă primită de Nicușor Dan! Din păcate, s-a stins sub privirile neputincioase ale medicilor: Dumnezeu să-l odihnească în pace
romaniatv.net
image
Cine este Octav Stroici, românul mort în urma prăbușirii turnului din Roma. Bărbatul era din Suceava și mai avea un an până la pensie. Ultimele sale cuvinte
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
Kim Kardashian foto Instagram jpg
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate