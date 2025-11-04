La FineStore, noiembrie e luna celor mai mari reduceri de preț din an! Băuturile fine pe care să le ai neapărat în vizor de Black Friday

FineStore taie masiv prețurile de Black Friday 2025 la mii de produse, dar nu face niciodată rabat la calitate și originalitate! Discounturile sunt generoase și ajung până la 70%, așa că acum este momentul perfect să te răsfeți, să-i surprinzi pe cei dragi cu o licoare aleasă sau, de ce nu?, să-ți faci proviziile pentru sărbători.

Fie că ești pasionat de whisky, de prosecco sau de rom, magazinul FineStore are ceva special pentru fiecare, iar reducerile sunt atât de spectaculoase, încât e greu să cumperi doar o băutură.

Cele mai mari reduceri din an, toată luna noiembrie

La FineStore, Black Friday nu e doar o zi, ci o întreagă experiență! Toată luna noiembrie, prețurile sunt reduse la toate categoriile de produse - de la vin, șampanie, whisky, vodka, gin și coniac, până la tequila, lichior și băuturi tradiționale. În plus, ai ocazia să te pregătești deja pentru sărbători optând pentru coșuri cadou elegante, perfecte pentru Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae sau chiar pentru Crăciun. Atenție, stocurile sunt limitate, iar cererea e uriașă, așa că profită cât mai repede de super reducerile pregătite luna aceasta!

Faci aprovizionarea de pe site-ul Finestore.ro de Black Friday? Meriți și un premiu pentru alegerea ta! La fiecare 400 de lei cheltuiți pentru cumpărăturile online, primești bonus o sticlă de vin Vitis Nostra Primitivo Puglia IGT 0.75L. FineStore a pregătit 15.000 de cadouri, așa că grăbește-te dacă vrei să beneficiezi de o surpriză rafinată.

Top 3 băuturi spectaculoase pe care să le ai în vizor de Black Friday

Cauți o băutură premium, expresivă, care să dea o notă de eleganță barului tău de acasă? O sticlă de rom Matusalem poate fi fix ceea ce cauți! Cu o formulă secretă, păstrată până în zilele noastre și care respectă și azi principiile metodei Solera, dezvoltată iniţial pentru a produce coniac sau sherry, acest rom poate fi servit simplu sau cu gheață, dar va împrumuta calitățile și aromele sale deosebite și cocktailurilor tale preferate.

Pasionații de vodka de calitate găsesc cu siguranță ceea ce caută la FineStore, de la Absolut și Beluga, la medaliata și eleganta vodka Mont Blanc, ce îmbină perfect rafinamentul pur franțuzesc cu tradiția.

Vrei să faci un cadou impresionant și elegant, care să transmită respect și apreciere? O șampanie Gosset poate fi alegerea perfectă atât pentru o persoană specială din viața ta, cât și pentru un partener de afaceri sau pentru cineva căruia vrei să-i oferi o dovadă de admirație și recunoștință. Proaspătă, elegantă, fructată, această băutură este o expresie a rafinamentului ce i-a adus numeroase premii de excelență.

Toate aceste băuturi și mii de alte produse fac parte din oferta de Black Friday la FineStore. Poți să le comanzi online, unde poți beneficia de asistență prin call center, sau poate preferi o vizită în magazinele FineStore Băneasa (Bd. Aerogării nr. 2–8) sau FineStore Virtuții (Șos. Virtuții nr. 56E), unde specialiștii îți pot oferi sfaturi personalizate atunci când nu te poți hotărî ce să alegi dintre toate ofertele excelente din luna noimbrie.

La comenzile online, livrarea este rapidă în toată țara, iar transportul e gratuit dacă valoarea lor depășește 299,99 lei.

De Black Friday, FineStore.ro nu are doar reduceri de preț incredibile, ci a pregătit și extra avantaje pentru cei care sunt mereu cu un pas înainte. Abonează-te la newsletterul FineStore pentru a primi extra cupoane, surprize și acces prioritar la cele mai bune oferte. Urmărește FineStore și pe Facebook și Instagram, pentru a fi la curent cu cele mai rafinate promoții ale sezonului.

Black Friday la FineStore e ocazia perfectă să-ți răsfeți simțurile și să te bucuri de calitate autentică. Cu 3.000 de produse premium în oferta valabilă între 1 și 30 noiembrie, cu reduceri de până la 70% și cadouri pentru fiecare comandă, ai toate motivele să începi cumpărăturile acum. Profită de cele mai mari reduceri din an până nu se epuizează stocurile!