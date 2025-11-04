Bolojan promite rezolvarea pensiilor speciale până la sfârșitul lui noiembrie

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că partidul pe care îl conduce și-a reconfirmat sprijinul pentru reformele care țin de administrația publică, reducerea numărului de parlamentari și desființarea pensiilor speciale.

„Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală”, a transmis premierul Ilie Bolojan după ședința de Birou Politic Național a PNL.

Restanțele Coaliției

Coaliția de guvernare trebuie să găsească consens zilele acestea pe mai multe probleme care macină relația dintre partidele guvernării deja de câteva luni. Reforma administrației locale, acolo unde premierul cere o reducere a personalului cu 10%, este o restanță a pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare.

Social-democrații susțin necesitatea libertății de a alege a liderilor locali și propun fie reducerea cheltuielilor cu 10%, fie reduceri de personal cu 10%.

Proiectul pe pensiile speciale ale magistraților necesită reluarea rapidă a inițiativei, în contextul în care proiectul inițial a picat la CCR pe probleme care țin de procedură. proiectul care trebuia să schimbe condițiile de pensionare ale magistraților a fost respins din cauza lipsei avizului CSM.

Termenul pentru rezolvarea reformei este pe 28 noiembrie. România pierde altfel 230 de milioane de euro.

O restanță mai veche a statului, nu a cabinetului Bolojan totuși, este reducerea numărului de parlamentari. USR a propus în Parlament un proiect care aduce numărul parlamentarilor la 300, așa cum au susținut cetățenii la referendumul din 2009, organizat de fostul președinte Traian Băsescu. Inițiativa a aprins însă dezbaterile în coaliției, subiectul devenind instant mărul discordiei dintre guvernanți.