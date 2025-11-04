search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bolojan promite rezolvarea pensiilor speciale până la sfârșitul lui noiembrie

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că partidul pe care îl conduce și-a reconfirmat sprijinul pentru reformele care țin de administrația publică, reducerea numărului de parlamentari și desființarea pensiilor speciale. 

FOTO Mediafax
FOTO Mediafax

„Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală”, a transmis premierul Ilie Bolojan după ședința de Birou Politic Național a PNL. 

Restanțele Coaliției

Coaliția de guvernare trebuie să găsească consens zilele acestea pe mai multe probleme care macină relația dintre partidele guvernării deja de câteva luni. Reforma administrației locale, acolo unde premierul cere o reducere a personalului cu 10%, este o restanță a pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare. 

Social-democrații susțin necesitatea libertății de a alege a liderilor locali și propun fie reducerea cheltuielilor cu 10%, fie reduceri de personal cu 10%. 

Proiectul pe pensiile speciale ale magistraților necesită reluarea rapidă a inițiativei, în contextul în care proiectul inițial a picat la CCR pe probleme care țin de procedură. proiectul care trebuia să schimbe condițiile de pensionare ale magistraților a fost respins din cauza lipsei avizului CSM. 

Termenul pentru rezolvarea reformei este pe 28 noiembrie. România pierde altfel 230 de milioane de euro. 

O restanță mai veche a statului, nu a cabinetului Bolojan totuși, este reducerea numărului de parlamentari. USR a propus în Parlament un proiect care aduce numărul parlamentarilor la 300, așa cum au susținut cetățenii la referendumul din 2009, organizat de fostul președinte Traian Băsescu. Inițiativa a aprins însă dezbaterile în coaliției, subiectul devenind instant mărul discordiei dintre guvernanți. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
Unchiul Laurei PAUSINI a fost OMORÂT de un român! Veste teribilă pentru celebra cântăreață
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Principala ţintă a Rapidului în perioada de mercato: “Avem o listă şi vom încerca să îl aducem!”
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Fructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Care sunt orele de linişte în România, în 2025? Nu contează dacă stai la bloc sau la casă
playtech.ro
image
Ireal! Pe ce super fotbalist a pus ochii Meme Stoica în Portugalia: “Bravo, mă, ai ochi!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Un îndrăgit membru al trupei “Gașca Zurli” s-a stins din viață. Mirela Retegan a făcut tristul anunț: ,,A rămas la Zurli până în ultima clipă”
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
Un front polar loveşte România. Temperaturile scad de marţi în toată ţara, vin ploi în toată ţara, lapoviţă şi ninsori la munte
romaniatv.net
image
Prețuri noi pentru clienții Hidroelectrica. Oferta companiei pentru luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Cum a reușit Ioana Ginghină să fie cerută în căsătorie de trei ori? Ce sfaturi le dă femeilor de peste 40 de ani?! „Dacă mâine divorțez, găsesc altul!”
click.ro
Alexandre Grimaldi jpg
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi
okmagazine.ro
Kim Kardashian foto Instagram jpg
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate