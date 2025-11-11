Coaliția a ajuns la un acord privind reforma administrației locale: posturi desființate sau salarii reduse

Liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind reforma administrației publice locale, după luni de negocieri blocate. Potrivit surselor Digi24.ro, primarii vor avea de ales între reducerea posturilor și tăierea cheltuielilor cu salariile.

UPDATE: Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat la Digi24 că liderii Coaliției au ajuns la un acord privind „pachetul de reforme din administrație”, care va fi aplicat atât la nivel central, cât și local, începând din 2026.

Potrivit acestuia, autoritățile locale vor trebui să reducă numărul de posturi cu 30% în fiecare unitate administrativ-teritorială, în timp ce instituțiile centrale vor fi obligate să scadă cheltuielile cu personalul cu 10%.

Totuși, anumite domenii esențiale vor fi exceptate de la aceste măsuri — printre ele se numără educația, sănătatea, grădinițele și creșele, unde bugetele pentru personal nu vor fi afectate.

Știrea inițială

Sursele citate precizează că rămâne în picioare varianta desființării a 30% din posturile totale, însă nu mai mult de 20% din posturile efectiv ocupate. În practică, aceasta înseamnă că aproximativ 10% din posturile ocupate în primării ar putea fi desființate. Alternativ, edilii pot reduce cheltuielile salariale până la nivelul economiilor generate de desființarea posturilor respective.

„Dacă o primărie are 120 de angajați și o grilă de 100, trebuie să reducă fondul de salarii corespunzător celor 20 de persoane în plus”, a explicat unul dintre participanții la discuții. Surse social-democrate susțin că această măsură se va aplica până la 1 ianuarie 2027, în timp ce premierul Ilie Bolojan și-ar fi dorit ca perioada să se încheie în 2026.

După această perioadă, primăriile trebuie să rămână cu numărul de angajați stabilit de grila de personal. Ministrul Cseke Attila urmează să redacteze proiectul final de lege, cu un impact estimat de aproximativ 1,7 miliarde de lei.

În ceea ce privește administrația centrală, s-a decis deja o reducere a cheltuielilor salariale cu 10% la nivel național.

PSD a insistat pe propuneri de relansare economică, inclusiv facilități fiscale pentru firme noi. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că bugetul nu poate susține aceste cheltuieli. Partidele vor forma un grup de lucru cu economiștii pentru a găsi o soluție.

Primari și președinți de consilii județene, printre care Lia Olguța Vasilescu și Alfred Simonis, au reclamat împărțirea neechitabilă a fondurilor în rectificarea bugetară. Tot marți, Coaliția a decis formarea unui grup de lucru pentru reforma Romsilva.