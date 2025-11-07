Ciolacu, înainte de Congresul PSD: „USR trebuie să plece de la Guvernare”

Marcel Ciolacu, deputat PSD și fost președinte al partidului, a afirmat vineri, 7 noiembrie, că USR ar trebui să părăsească actuala coaliție de guvernare.

Întrebat înainte de congresul extraordinar al PSD cum vede alianța actuală, Ciolacu a declarat.

„Sunt ferm convins că vă lămureşte preşedintele partidului, domnul Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din această coaliţie”, a spus Ciolacu.

Fostul premier a lansat săgeți și la adresa Guvernului Bolojan, despre care a spus că nu a reușit să implementeze reforme concrete și că discursul prim-ministrului se limitează la reduceri de personal.

„Nu poți, de când ești prim-ministru, să vorbești doar despre câți oameni dai afară. Te prezinți ca mare reformator, dar de fapt nu ai nicio reformă — doar concedieri. România trebuie să intre într-un sistem de impozitare progresivă. Numai așa poți aduce echitate socială”, a afirmat acesta.

Fost premier și lider al social-democraților, Ciolacu a comentat și modificările recente ale statutului PSD, prin care a fost crescut numărul de prim-vicepreședinți și a fost eliminat termenul „progresist” din doctrina partidului.

Partidul Social Democrat organizează astăzi un Congres pentru alegerea noii conduceri.

Peste 3.500 de delegați PSD din întreaga țară participă vineri la Congresul extraordinar al partidului, care se desfășoară la Romexpo.