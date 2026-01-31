search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
Clasamentul vizibilităţii miniştrilor. Ce membri ai guvernului au avut cele mai multe apariții media

Barometrul vizibilităţii miniştrilor arată că opt membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă și online.

Guvern FOTO: Gov.ro
Guvern FOTO: Gov.ro

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilităţii, cu peste 26.000 apariţii în presa scrisă şi online - mai puţine deât în luna noiembrie. Şeful Executivului a înregistrat mai multe menţiuni în contextul moţiunii de cenzură împoptriva Cabinetului său, dar şi al votului PSD la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, scrie News.

Pe locul al doilea se află ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care urcă de pe locul 7 pe fondul scandalului legat de barajul de la Paltinu, dar şi akl moţiunii dimple împotriva sa, care a fost adoptată în Senat.

Demisia de la conducerea Ministerului Educaţiei l-a adus pe Daniel David pe locul al treilea în top, de pe pe locul 6 în noiembrie

Ministrul Economiei Radu Miruţă - care la sfârşitul lui decembrie a preluat portofoliul Apărării - coboară o poziţie comparativ cu luna noiembrie, situându-se pe locul 4, urmat de ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, care coboară de pe locul 2 în topul vizibilităţii miniştrilor.

Ocupant al locului 10 în noiembrie, ministrul Justiţiei Radu Marinescu ajunge pe locul 6 în decembrie pe fondul reacţiilor puternice generate de documentarul Recorder pe tema situaţiei din Justiţiei, dar şi al moţiunii care l-a vizat la Camera Deputaţilor, urmat de ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, aflat pe locul 13 în luna noiembrie. Predoiu a înregistrat vârfuri de vizibilitate ca urmare a documentarului Recorder, în calitate de fost ministru al Justiţiei, dar şi moţiunii simple iniţiate de AUR la Senat împotriva sa, intitulată ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

În eşalonul miniştrilor care au între 1.000 şi 2.000 de menţiuni în presa scrisă şi online se află, în ordine descrescătoare a numărului de menţiuni, ministrul Finanţelor - Alexandru Nazare (locul 5 în noiembrie), ministrul de Externe Oana Ţoiu (locul 10 în noiembrie), ministrul Energiei - Bogdan Ivan (locul 4 în noiembrie), ministrul Fondurilor Europene - Dragoş Pîslaru (locul 9 în noiembrie).

Opt membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online în decembrie: ministrul Dezvoltării - Cseke Attila, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Transporturilor Ciprian Şerban, vicepremierul Oana Gheorghiu (locul 8 în noiembrie), ministrul Muncii Florin Manole, vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Culturii Andras Istvan Demeter şi vicepremierul Marian Neacşu.

Politică

