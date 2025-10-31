search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Ilie Bolojan, pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului. Miniștrii PNL și USR iau depășit pe cei de la PSD

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna septembrie, locul al doilea în top revenind ministrului Educaţiei Daniel, care urcă de pe locul 5 în august, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online.

Guvernul României FOTO: Gov.ro
Guvernul României FOTO: Gov.ro

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilităţii, cu peste 37.403 apariţii în presa scrisă şi online - mai multe decât în luna august - având vârfuri de vizibilitate odată cu asumarea răspunderii în Parlament pe legile din pachetul 2 de reforme, scrie News.

Pe locul al doilea se află ministrul Educaţiei Daniel David, care urcă de pe locul 5, cu un număr mai mare de apariţii în presa scrisă şi online în contextul protestelor cadrelor didactice, al începerii noului an şcolar, dar şi al moţiunii simple depuse de AUR împotriva sa.

David este urmat de ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu, care vine de pe locul 10 în luna august, urcarea sa în top datorându-se comentariilor generate de drona intrată în spaţiul aerian românesc, dar şi declaraţiilor în contextul şedinţei CSAT care a reglementat doborârea dronelor intrate în spaţiul aerian naţional.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, coboară o poziţie faţă de august. Rogobete a avut un număr mai mare de apariţii pe fondul scandalului celor 7 bebeluşi care au fost internaţi la Spitalul ”Sgânta Maria” din Iaşi şi au murit din cauza unei bacterii.

Şi ministrul Mediului, Diana Buzoianu coboară de pe locul 4, pe locul 5, în timp ce colega sa de partid, ministrul de Extrne Oana Ţoiu se menţine pe locul 6.

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare pierde mai multe poziţii, el coborând de pe locul al doilea în auguist, pe locul 7 în topul vizibilităţii.

Ministrul Energiei Bogdan Ivan staţionează pe poziţia a 8-a.

Ministrul Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru urcă de pe ultimul loc în top în august, pe locul 9.

Cinci miniştri se regăsesc în intervalul 1.000 - 2.000 de menţiuni, în ordinea descrescătoare a numărului de apsriţii, aceştia fiind: ministrul Economiei - Radu Miruţă, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul de Interne - Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei Radu Marinescu, ministrul Dezvoltării Cseke Attila (locul 7 în august). Miniştrii MArinescu, Predoiu şi Barbu părăsesc astfel grupul miniştrilor cu sub 1.000 de apariţii în presa scrisă şi online.

Cinci membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online în septembrie: vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Transporturilor Ciprian Şerban, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Culturii Andras Istvan Demeter.

Politică

